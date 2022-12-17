Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 декабря 2022 года: заявления о «поворотной точке» конфликта на Украине и «слепая» резолюция ООН

Генри Киссинджер экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности заявил о поворотной точке в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Демократы спелись с республиканцами на теме Украины

В американском конгрессе и демократы, и республиканцы в равной степени поддерживают Киев. А также желание Белого дома «оказывать давление на Россию». Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что он встречался с американскими сенаторами, а потом посещал Конгресс для встречи с членами Палаты представителей. Блинкен сообщил: «То, что я слышал там, указывало на продолжающуюся решительную двухпартийную поддержку усилий, предпринимаемых нами, чтобы помочь Украине защитить себя, продолжать оказывать давление на Россию, чтобы положить конец этой агрессии, и продолжать укреплять нашу оборону в рамках НАТО». Девочки, а вот и не подеретесь!

Вашингтон не воюет с Москвой и не стремится к этому

Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не воюют с Москвой. И не стремится к конфликту с ней. Однако продолжит поставлять вооружения Киеву. И будет делать это так долго, как потребуется. Райдер сообщил: «Мы сфокусированы на том, чтобы предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, которая ей нужна для самозащиты. Мы говорили, что будем делать это, задолго до того, как Россия решила начать вторжение. Мы продолжим делать это так долго, как потребуется». Стабильность — признак класса. Или деклассирования?

Киев пытается третировать крымско-татарскую общину

Секретные документы СБУ свидетельствуют: киевский режим создал агентурную сеть из числа ливанских хабашитов – представителей религиозного течения с признаками секты, чтобы управлять крымско-татарской общиной на Украине. А за активистами общины ведется слежка. Источник РИА Новостей в российских спецслужбах сообщил: «Для контроля за религиозной сферой жизни крымских татар украинские спецслужбы задействуют представителей ливанского религиозного движения - хабашизма – одиозного течения в исламе, имеющего признаки тоталитарной секты. Они с нетерпимостью относятся к представителям иных форм ислама. В том числе, традиционно исповедуемого крымскими татарами». Как следует из секретных документов СБУ, они ведут слежку за представителями крымско-татарской общины, ограничивая возможности свободного вероисповедания, строительства мечетей, при этом оказывая всестороннюю поддержку структурам хабашитского ДУМУ. Киев давит на крымских татар, допускающие негативные оценки деятельности ДУМУ и Тамима. Свобода вероисповедания? Нет, не слышали…

В ООН приняли резолюцию, осуждающую «нарушения права человека» в Крыму

На состоявшейся в ночь на пятницу по московскому времени заседании Генассамблеи ООН принята внесенная Киевом резолюция, осуждающую якобы зафиксированные в Крыму нарушения прав человека. Проект документа призывает Москву принять меры, чтобы немедленно покончить со всеми "нарушениями в отношении жителей» полуострова". Среди нарушений значатся «произвольные задержания и аресты, пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Никто никаких фактических подтверждений подобному бреду не привел — да это и не требовалось. Все-таки надо провести выездную сессию в Ялте, Севастополе или Керчи для засидевшихся в Нью-Йорке борцов за права человека.

Япония помогает странам, не осудившим СВО

Страна Восходящего солнца осуществляет помощь по линии официальной помощи в целях развития, руководствуясь дипломатическими и гуманитарными причинами. Это касается и средств, выделенных 19 странам, которые не поддержали резолюцию ООН с осуждением специальной военной операции РФ на Украине. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил: «Помощь включает в себя средства, направляемые странам через международные организации и через местные неправительственные организации. Отсутствие поддержки указанной резолюции этими странами не делает отправляемую им помощь автоматически неуместной». Всего решено выделить 12,8 млрд иен ($91 млн) . Большую часть указанной суммы должен получить Лаос ( $20 млн), Вьетнаму и Ирану достанется по $12 и $11 млн соответственно. Также в списке получателей помощи - Киргизия, Эфиопия, Никарагуа. Равнение — на японцев!

Чехи слепят беспилотники для ВСУ

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Чехии наклепают беспилотников для ВСУ. Он сообщил: «В Чехии пробуют разворачивать производство украинских беспилотников. И нанимают украинцев прямо в этой стране». По данным Кимаковского, учитывая энергетические проблемы на территории Украины, развернуть там производство вооружения не представляется возможным. Вместе с тем, добавил он, если такие попытки и предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов. А чехи пока в домике.

Киссинджер призывает Киев перестать выкобениваться

Генри Киссинджер экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности заявил о поворотной точке в конфликте на Украине, которой нужно воспользоваться, чтобы достичь урегулирования путем переговоров и избежать эскалации, чреватой глобальной катастрофой. Статья Киссинджера под названием «Как избежать новой мировой войны» размещена на сайте британского еженедельника The Spectator накануне выхода субботнего выпуска журнала. Послушайте старика Генри — бывшая правая рука Никсона и Форда врать не будет.

На Балканах не хотят готовить бойцов для Киева

Хорватский парламент проголосовал против того, чтобы Загреб участвовал в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных. Они не хотят становиться заложниками политических разногласий руководителей стран. Конституция Хорватии не предусматривает голосования в парламенте по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством. Ранее нежелание натаскивать псов войны из незалежной выразил и венгерский парламент.