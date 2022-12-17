Американская дочь Кристины Орбакайте забывает русский язык

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте много лет живет на две страны. Дочь Аллы Пугачевой зарабатывает в России, давая концерты и выступая на корпоративах. Как только у певицы появляется возможность, она тут же улетает в Майами к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Сейчас Кристина находится с семье, о чем и сообщила поклонникам.

Кристина Орбакайте воссоединилась с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в США. Певица давно не видела близких из-за напряженного рабочего графика, потому сейчас буквально светится от счастья, находясь с семьей в своем красивом доме.

Фото: соцсети

Орбакайте показала публике свою изменившуюся наследницу после долгой разлуки. Клавдия заметно повзрослела. Она свободно разговаривает на трех языках - английском, испанском и русском. Девочка на русском языке сообщила знаменитой маме, что подготовила школьную презентацию, посвященную правам женщин.

Правда, по-русски Клавдия говорит с сильным акцентом. Почти всю сознательную жизнь девочка провела в Америке. Английский давно стал для нее родным, кроме того, она много времени посвящает урокам испанского. А русский, судя по всему, Клавдия начала потихоньку забывать – как минимум в части произношения.

Фото: соцсети

Этот факт не ускользнул и от подписчиков Кристины. Люди с досадой отметили, что Клава потихоньку забывает родную речь. "Она говорит по-русски с сильным акцентом", "Девочке постоянно приходится подбирать нужные слова, чтобы построить фразу на русском языке", "Еле говорит, хоть и очень старается", "Клава совсем забыла русский, с акцентом говорит, другие языки ей даются лучше", - обсуждают фолловеры.

Напомним, Клавдия родилась в США в частной клинике Майами. В этом городе жил и работал ее отец Михаил Земцов. Он выучился на стоматолога и ведет в этой сфере прибыльный бизнес - у мужчины сеть клиник. Что касается Клавы, то у девочки есть американское гражданство. Она практически не бывает в Москве.