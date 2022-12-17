Каких мы увидим звезд в новогоднем эфире: «Неузнаваемая Таисия Повалий и Слава после новой пластики»

Слава не скрывает, что недавно сделала пластику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне предновогодней суеты в столичном Крокусе прошли съемки праздничного концерта, который зрители увидят на январских каникулах. Понятно, что в праздничном эфире артистам хочется блеснуть чем-то новым. Вот и удивляли: кто нарядами, а кто свежей пластикой.

Образы знаменитостей оцепила стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич. Фото: Личный Архив

Таисия Повалий

- Очень хорошо помню клип Повалий и Баскова «Снегом белым». Таисия-красивая женщина, статная. Но в погоне за молодостью артистка сильно изменилась. Вместо белокурых локонов теперь громоздкий парик. Подобные причёски подходили только легендарной Людмиле Зыкиной. Черное безразмерное платье, почти балахон. Такое же черное манто и какие-то тяжелые ботинки. Неудачный образ. Ну и конечно, видно, что над обликом Таисии серьезно поколдовали пластические хирурги: тут и, скорее всего, свежая круговая подтяжка лица, и пластика век.

Таисия-красивая женщина, статная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надежда Кадышева

- Надежда сильно похудела, молодец, это большой труд. И наряд в принципе в ее стиле, достойный. Для певицы в ее жанре вообще сложно подобрать что-то стильное. А тут просто красивое, девичье платье. Видно, что дорогое, сшито хорошо, красиво очерчивает фигуру. Но вот к причёске и к макияжу есть большие вопросы. Парик словно снят с другого человека. А макияж слишком яркий, даже глаз певицы почти не видно, все закрашено тяжелыми тенями. Надежда -эффектная женщина, ей бы ещё стилиста хорошего.

Надежда сильно похудела, молодец, это большой труд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Понаровская

- Стройная, утонченная. И причёска, и макияж, и наряд, и аксессуары-все красиво, все идеально. Не зря в 80-е годы Ирину называли - «Леди совершенство». Икона стиля и по сей день!

Леди совершенство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зара

- Вот ещё пример для звезд, как выглядеть стильно, элегантно, но при этом сексуально. Зара выбрала казалось бы простое черное платье, но с небольшим и эффектным вырезом в районе талии. И стройные формы подчеркнула, и подтвердила звание одной из самых стильных российских певиц.

Зара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров и Асти

- Филиппу хорошо в белом. И эти жемчужины на костюме -яркий штрих королевского образа. Вместо ботинок удобные блестящие кеды. Артист недавно получил травму ноги, повредил палец и теперь появляется лишь в максимально комфортной обуви.

Платье Асти мне тоже нравится, хоть оно и простое. Фигура смотрится идеально, голливудский шик. И важная деталь образа -перчатки с перьями. Кстати, перчатки сейчас один из самых главных вечерних трендов.

Филипп Киркоров и Асти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слава

- Ещё одно черное, но весьма сексуальное платье с высоким разрезом на Славе. Артистка не скрывает, что недавно сделала пластику. Выглядит шикарно. Ну просто наш ответ Монике Белуччи.