Пентагон отчитался об активности НЛО на Земле

Управление по расследованию аномалий представило первый отчет Фото: EAST NEWS

Летом Пентагон сообщил, что создал новую комиссию, которая будет изучать случаи контактов людей с инопланетными существами, а также феномен НЛО как таковой. Это последовало после того, как американские военные летчики стали чаще наблюдать необъяснимые явления во время выполнения полетом. Правда, многие стеснялись говорить о них, боясь насмешек. И вот спустя полгода Управление по расследованию аномалий (AARO) представило первый отчет.

- Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какие-либо из явлений или объектов, которые мы изучили, имеют инопланетное происхождение, - разочаровал заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри.

Кроме того, офицер заявил, что пока нет никаких свидетельств того, что инопланетяне посещали когда-либо Землю или их космический корабль потерпел крушение на нашей планете.

Сотрудники управления за полгода исследовали несколько сотен обращений, в которых сообщалось о неопознанных объектах. На этот раз специалисты сконцентрировали на необычных явлениях, замеченных в воздухе.Их люди замечают чаще всего. Срок давности обращений оказался неважен - расследовали и свежие сообщения, и многолетней давности.

Чаще всего люди принимали за НЛО воздушные шары или БПЛА.

Вместе с тем, директор проекта Шон Киркпатрик предупредил, что в силу невозможности объяснить природу некоторых явлений, не стоит отрицать их опасность для национальной безопасности, а также военных баз, полигонов и гражданских лиц.

- Это может быть враждебно, поэтому мы должны относится к этому серьезно, - сказал руководитель проекта. - Любую несанкционированную систему в нашем воздушном пространстве мы считаем угрозой безопасности.

К слову, в мае Конгресс впервые за 50 лет провел слушания, посвященные НЛО, тогда конгрессмены высказали опасения - независимо от того, являются ли неизвестные объекты инопланетными или новыми технологическими разработками, возможно созданными в России, Китае или других странах, - сама неизвестность создает риск безопасности США.

В будущем сотрудники AARO планируют рассмотреть обращения, касающиеся неопознанных объектов, замеченные не только в воздухе, но и под водой и даже в космосе. Начиная с ноября 2004 года и по март 2021-го, Пентагон зафиксировал 144 неопознанных воздушных явлений.