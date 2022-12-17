Почему зимой лучше пить обычную воду вместо чая: врачи назвали пять причин

Пить надо обычную воду комнатной температуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В холодную погоду жажда ощущается не так явно, однако потребность в жидкости у организма не снижается, - поясняет заведующая отделением амбулаторной гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина. - Также влияет и сухой воздух в помещении из-за отопительных приборов. Поэтому зимой очень важно потреблять достаточное количество жидкости. В среднем рекомендуется выпивать 1.5-2 литра или 30 мл на 1 кг массы тела в сутки.

- Только пить надо обычную воду комнатной температуры, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Ведь большая часть напитков (чай, особенно травяной, кофе) обладают мочегонным эффектом, а значит, способствуют выводу воды в большем количестве. А водяной баланс нужно восполнять, иначе организм начнет страдать на клеточном уровне.

Вот несколько фактов в пользу того, почему вода нам так необходима не только летом, но и зимой.

1. Увлажнение слизистых.

Первый барьер на пути вирусов внутрь нашего организма — слизистые носа и рта — мукозальный иммунитет. Если им не хватает увлажнения (слишком сухой воздух в помещении и нехватка воды), то они становятся проницаемыми, уязвимыми перед атакой вирусов.

2. Борьба с интоксикацией.

Помните совет — если заболел, пей больше морсов, теплой воды, чаев. Все это нужно для того, чтобы эффективнее очищать организм от токсинов, которые вирусы оставляют после себя. Чем больше пьем, тем больше ходим в туалет — с мочой через почки вымывается все плохое.

3. Вода против давления и аллергии.

Вода необходима, чтобы «разбавить» кровь. Это, конечно, очень поверхностное описание сложного физиологического процесса, но факт остается фактом: при нехватке воды кровь густеет, сердце с трудом проталкивает ее через сосуды (им, кстати, вода тоже необходима для эластичности), а особенно мелкие капиляры. А значит, повышается давление, возникает риск инфарктов... Достаточное потребление воды со временем нормализует давление.

Еще один важный момент — при нехватке воды, усиливается выработка гистамина. Мы его знаем как вещество, отвечающее за аллергическую реакцию. Но на самом деле в организме он регулирует и другие физиологические процессы. В частности начинает правильно распределять остатки воды в организме так, как будет разумнее и лучше. Но факт остается фактом — переизбыток гистамина активирует аллергию. Так что аллергикам и астматикам очень важно пить больше воды.

4. Необходима для суставов.

На возникновение артрозов, остеохондрозов тоже опосредовано влияет постоянная нехватка воды. Ведь если к хрящевой ткани не поступает достаточно воды и кислорода с кровью, а значит и питательных веществ, то она быстрее изнашивается. А мы помним, что густая кровь хуже проходит через мелкие капилляры. Также вода поддерживает мышцы в тонусе. А значит уменьшается риск падений, переломов, ведь с хорошо работающими суставами и мышцами проще удержать равновесие в гололед.

5. Для увлажненности кожи.

Зимний холод и резкий ветер может спровоцировать покраснение кожи. Особенно, если она обезвожена, сухая, и поэтому склонная к раздражению. Давно доказано, что вода стимулирует обменные процессы, в том числе и в коже, отвечает за нормальную выработку коллагена, и собственно увлажненность. Так что, если не хотите, чтобы ваша кожа раздражалась зимой, пейте!

ВАЖНО

А если пить не хочется?

Если вам кажется, что пить совсем не хочется и «зачем я буду себя заставлять», прислушайтесь к аргументам врачей и ученых: ощущение жажды у людей при постоянном «недопивании» притупляется, то есть люди не отдают себе отчета, что они хотят пить. И чем дольше такое состояние, тем больше хроническое обезвоживание. С возрастом из-за этого усугубляются различные проблемы — частые простуды, проблемы с суставами, почками и т. д.

- Сухость во рту - это последний признак обезвоживания, - поясняет Людмила Денисенко. - Но организм может страдать от дефицита воды даже тогда, когда у вас нет подобного ощущения. А значит, к воде себя нужно «приучить». По 2-3 глотка каждые час-два. По полстакана утром и за полчаса перед едой. Перед прогулкой. И особенно важно — перед любыми физическими занятиями, даже мытьем полов. В общем, начните воспринимать воду как лекарство. Тем более, что так оно и есть.