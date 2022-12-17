Полина Гагарина подверглась публичному унижению от близкого человека

Полина Гагарина не дает откровенных интервью, не делится личным в соцсетях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина - одна из самых закрытых персон в шоу-бизнесе: не дает откровенных интервью, не делится личным в соцсетях и не устраивает публичных разборок. Поэтому и скандалы певицы - как с мужем, так и с коллегами по сцене - каждый раз становятся неожиданностью для поклонников. Возможно, и об этой склоке никто и никогда бы не узнал, но один из участников конфликта решил вынести его на публику.

Так, поэт и композитор Геннадий Дудин, который несколько лет сотрудничал с артисткой и написал её популярные хиты - «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Меланхолия» и «Выше головы», неожиданно отказался от дальнейшей работы с Гагариной.

- Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее… Слава богу! - заявил Дудин в соцсетях.

Впрочем, уже на следующий день автор сменил тон: мол, предыдущий пост был слишком эмоциональным и вообще не предназначен для чужих глаз.

- Кажется, я натворил дел. Я никак не могу привыкнуть к тому, что мои сторис могут стать предметом обсуждений. Мне не стоило вчера позволять себе лишнего. Я тут не прав, - признался автор. - Только в любви может рождаться нечто выдающееся. Но так бывает, что любовь проходит. И ничего с этим поделать, увы, нельзя. В жизни всегда приходится чем-то жертвовать во имя движения вперёд. И в этой ситуации нет хороших и плохих. Есть двое, которые не поняли друг друга...

Сама певица это публичное унижение не комментирует. Да и композитор о причинах конфликта не распространяется. Известно лишь, что у Гагариной и её автора были неоднозначные отношения.

- Безусловно, мы поддерживаем связь. Эта связь слишком прочная, - рассказывал Геннадий Дудин в интервью пару лет назад. - После такого оглушительного успеха невозможно дежурно улыбнуться, поблагодарить друг друга за все и пойти дальше каждый своей дорогой. Это было бы глупо…

Между тем, отказавшись сотрудничать со своей фавориткой, без работы поэт и композитор не останется. Дудин – один из главных хитмейкеров отечественного шоу-бизнеса. В своё время Гагариной его рекомендовала Лена Темникова, а песней «Драмы больше нет», по словам автора, интересовалась даже Алла Пугачева.