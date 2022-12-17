Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 декабря 2022 12:48

В Минобороны заявили о срыве переброски на передовую ВСУ западного оружия

Это было достигнуто массированным ракетным ударом по объектам энергетики Украины
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены

Фото: REUTERS

В Минобороны России подтвердили, что в пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования».

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также отметил, что в «ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. И эти ложные цели позволили нашим войскам вскрыть и туже уничтожить позиции ПВО противника». В такой контрбатарейной борьбе наши ракетчики ликвидировали еще четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области.

В общем, нашим ракетчикам далось убить сразу «двух зайцев». А вот от суеты украинских националистов опять пострадали обычные люди.

«В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», - подчеркнул генерал-лейтенант.

На линии соприкосновения ВСУ продолжает нести большие потери.

Конашенков перечислил данные свидетельствующие об уничтожении значительных сил врага в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 30, на Донецком направлении - 30, на Южно-Донецком - 35.

Кроме того, в районах в двух населенных пунктах Донецкой народной республики обнаружены и ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

В боях также сожжены десятки танков, бронетранспортеров и машин ВСУ.

Еще за сутки подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: в Красном Лимане пункт временной дислокации иностранных наемников, пункт временной дислокации 14-ой механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области, два беспилотника, 7 снарядов системы «Ураган» и «HIMARS», а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

344 - самолета.

184 - вертолета.

2675 - беспилотных летательных аппаратов.

398 - зенитных ракетных комплексов.

7140 - танков и других боевых бронированных машин.

931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3691 - орудие полевой артиллерии и минометов.

7638 - единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости