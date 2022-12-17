Сенсация: древние люди учились ходить на двух ногах, не слезая с деревьев

Обезьяны ходят по бревнам. Как и наши далекие предки, которые начинали вставать на две ноги. Фото: Кадр видео

Наши обезьяноподобные предки однажды - много миллионов лет назад - спустились с одного дерева, и мелкими шажками добрались до другого. Для начала – до того, которое торчало поближе. Потом доковыляли до следующего, на котором росло больше фруктов. Выбрались на полянку, переместились в соседнюю рощу, постепенно передвигаясь все дальше и дальше на двух ногах – так оказалось удобнее. В конце концов, когда лесов на Земле сильно поубавилось, гоминины – предки человека – и вовсе приспособились ходить по земле туда-сюда. Так до сих пор и ходят.

Из отчета ученых, наблюдавших за бонобо.

Саванную гипотезу, которые разделяют многие, оспорили антропологи из Университетского колледжа Лондона (University College London - UCL). И не нашли подтверждения. О чем сообщили в журнале Science Advances. На него ссылается портал ScienceAlert.

Фиона Стюарт (Fiona Stewart) и ее коллеги долго – 15 месяцев - изучали ближайших родственников людей шимпанзе бонобо (Pan troglodytes schweinfurthii). Разумными они так не стали, но живут в в местах, очень похожих на те, где в свое эволюционировали наши далекие предки - в долине реки Исса, на западе Танзании. Тут в Африке саванна перемежается с островками густого леса.

Шимпанзе бонобо на деревьях. И обезьноподобные предки людей так жили не тужили. Фото: Shutterstock

Исследователи неотрывно наблюдали за 6 самками и 7 самцами, подмечали все случаи, когда те становились на две ноги.

Оказалось: и шимпанзе, живущие рядом с саванной, и те, которые держались от нее подальше, предпочитая густой лес, иной раз ходили, почти как люди. Примерно равное время. И в большинстве случаев – 85 процентов – вставали на две ноги, не слезая с деревьев. Предпочитали ходить по лежащим горизонтально стволам. Шутка шутками, но получается, что основа упражнений «на бревне» современной женской спортивной гимнастики была заложена несколько миллионов лет назад.

Упражнение на бревне – доисторическая спортивная гимнастика. Фото: Shutterstock

Вот только саванна и недостаток деревьев отнюдь не способствовали прямохождению.

- Наше исследование предполагает, что отступление лесов в эпоху позднего миоцена-плиоцена около пяти миллионов лет назад, а также более открытые места обитания в саванне на самом деле не были катализатором эволюции, — делают вывод ученые.

КСТАТИ

А вдруг предки распрямились в воде?

Предки могли вставать на ноги, чтобы не захлебнуться вводе. Обезьяны тоже стали так делать. Фото: Shutterstock

На вопрос, от чего именно гоминины предпочли две ноги четырем, точного ответа нет. Но есть оригинальная гипотеза о том, что мы стали «пешеходами» вблизи не очень глубоких заводей и озер. Наши далекие предки, слезая с деревьев, шли купаться и плавать – то есть, постепенно превращались в людей на пляже. А отнюдь не в саванне.

Подробнее о теории так называемой водяной обезьяны – гидропитеке - читайте в нашем материале.