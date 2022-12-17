Юнна Мориц: Россия отдонбасит тех, кто мешает жить Русскому Миру

Поэтесса Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
- Я – за то, чтобы этот конвой,
Что Россию ведёт на убой, –
Россия отсталинградила…
Юна Петровна, это стихотворение, которое я попросил вас прочитать для наших слушателей, читателей, посетителей сайта, сначала не показалось мне оптимистичным. Потом несколько раз его прочитал, и - все-таки обнаружил там большой «объем оптимизма». Извините за неподходящую, может быть, терминологию.
- Там один сплошной оптимизм, Саша. Там, кроме оптимизма, нет ничего.
- Значит, я правильно понял это стихотворение. И у меня сразу же возникает вопрос – когда Россия отсталинградит наконец тех, кто не дает жить мирно Русскому Миру?
- Россия отсталинградит, когда отхерсонит и отдонбасит…
И прекратит, наконец, праздник доверия западным русофобским подлянкам. И - обещаниям: не продвигать войска на восток,не превращать международные рынки в рынки ненависти к России.
- Классный ответ. Сразу столько слов узнал от вас - новых. И ещё вы предложили заголовок к нашему сегодняшнему интервью. Почему российская культура и российское искусство, в отличие от нашей журналистики, до сих пор даже частично не мобилизованы на обеспечение спецоперации? Вот во время Великой Отечественной на фронт призвали себя тысячи Мастеров искусств, а сейчас там, на линии соприкосновения - даже не десятки.
- Саша, лично я 8 лет своим поэтством, абсолютно бесплатно, без никаких зарплат и наград, сражаюсь за признание независимости Донбасса, который объявил себя независимым от власти, требующей ненавидеть Россию.
А любить головорезов, украшенных свастикой… И считать этих головорезов борцами за национальную свободу…
И лично меня никто никогда и никак не мобилизовывал, и, наоборот меня за это травили, очень организовано, деятели российской культуры, гребущие в России деньги русофобской лопатой.
А во время Великой Отечественной не было в России таких культурных деятелей, гребущих в России деньги русофобской лопатой.
- Понял… Теперь - стихотворение?
- Да, я почитаю.
(Юнна Мориц читает стихи - здесь и сейчас)
* * *
Я против – войны любой,
Но когда ведут на убой
Россию под волчий вой
Гестаповской русофобщины,
Американщины и европщины,
Я – за то, чтобы этот конвой,
Что Россию ведёт на убой, –
Россия отсталинградила,
Не по головке гладила,
Соглашаясь на мир – любой!
Я – против такого мира,
Где Россия себя скормила
Американщине и европщине,
Гестаповской русофобщине,
Освенциму, где – могила,
И варят из трупов мыло!
Я – против такого мира,
А те, кто – не против, пусть
Пройдут гитлерячий путь
От Бабьего Яра – вплоть
До пламени Сталинграда,
Где будет им пекло ада!
Россию не сдаст Господь,
Он – против её распада.