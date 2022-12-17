Юнна Мориц: Россия отдонбасит тех, кто мешает жить Русскому Миру

Поэтесса Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- Я – за то, чтобы этот конвой,

Что Россию ведёт на убой, –

Россия отсталинградила…

Юна Петровна, это стихотворение, которое я попросил вас прочитать для наших слушателей, читателей, посетителей сайта, сначала не показалось мне оптимистичным. Потом несколько раз его прочитал, и - все-таки обнаружил там большой «объем оптимизма». Извините за неподходящую, может быть, терминологию.

- Там один сплошной оптимизм, Саша. Там, кроме оптимизма, нет ничего.

- Значит, я правильно понял это стихотворение. И у меня сразу же возникает вопрос – когда Россия отсталинградит наконец тех, кто не дает жить мирно Русскому Миру?

- Россия отсталинградит, когда отхерсонит и отдонбасит…

И прекратит, наконец, праздник доверия западным русофобским подлянкам. И - обещаниям: не продвигать войска на восток,не превращать международные рынки в рынки ненависти к России.

- Классный ответ. Сразу столько слов узнал от вас - новых. И ещё вы предложили заголовок к нашему сегодняшнему интервью. Почему российская культура и российское искусство, в отличие от нашей журналистики, до сих пор даже частично не мобилизованы на обеспечение спецоперации? Вот во время Великой Отечественной на фронт призвали себя тысячи Мастеров искусств, а сейчас там, на линии соприкосновения - даже не десятки.

- Саша, лично я 8 лет своим поэтством, абсолютно бесплатно, без никаких зарплат и наград, сражаюсь за признание независимости Донбасса, который объявил себя независимым от власти, требующей ненавидеть Россию.

А любить головорезов, украшенных свастикой… И считать этих головорезов борцами за национальную свободу…

И лично меня никто никогда и никак не мобилизовывал, и, наоборот меня за это травили, очень организовано, деятели российской культуры, гребущие в России деньги русофобской лопатой.

А во время Великой Отечественной не было в России таких культурных деятелей, гребущих в России деньги русофобской лопатой.

- Понял… Теперь - стихотворение?

- Да, я почитаю.

(Юнна Мориц читает стихи - здесь и сейчас)

* * *

Я против – войны любой,

Но когда ведут на убой

Россию под волчий вой

Гестаповской русофобщины,

Американщины и европщины,

Я – за то, чтобы этот конвой,

Что Россию ведёт на убой, –

Россия отсталинградила,

Не по головке гладила,

Соглашаясь на мир – любой!

Я – против такого мира,

Где Россия себя скормила

Американщине и европщине,

Гестаповской русофобщине,

Освенциму, где – могила,

И варят из трупов мыло!

Я – против такого мира,

А те, кто – не против, пусть

Пройдут гитлерячий путь

От Бабьего Яра – вплоть

До пламени Сталинграда,

Где будет им пекло ада!

Россию не сдаст Господь,

Он – против её распада.