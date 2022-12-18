Тренд или треш: зачем Гагарина, Шейк и Утяшева выбелили брови

Ирина Шейк обесцвечивает брови не в первый раз. Фото: социальные сети

К новому году модницы теперь красят не только волосы, но еще и меняют цвет бровей. Западные звезды начали обесцвечивать брови еще в начале года, а к нам этот бьюти-тренд докатился к концу года. Белые брови меняют черты лица. Очень необычно, эпатажно – решаться не многие. А те звезды, кто носил белые брови быстро вернул «родной цвет». Рассказываем об эксперименте.

Стилист Анвар Очилов разъяснил kp.ru: «Эта мода началась в прошлом году среди молодежи: светлые, разноцветные брови. В первой половине года осветленные брови носили западные модели и звезды. Сейчас вижу наших артистов, которые примеряют светлые брови. Часто люди меняют цвет волос, а вместе с ним и оттенок бровей. Но светлые брови уже не актуальны. Обесцвечивать брови перед новым годом не стоит. А вдруг не понравится результат? Идет не всем. Придется потом экстренно закрашивать, а первые дни эффект может быть не всегда ожидаемым. При этом Полине Гагариной очень идут светлые брови – из всех наших артисток, у нее вышел самый удачный образ. Гагарина сразу изменилась – вот такой эффект артисту часто нужен. Знаю, что сейчас она уже вернула свои брови. Но ели хотите эпатировать гостей в новый год – это действенный способ».

Ивлеева с белыми бровями сравнили с молодой Памелой Андерсон. Фото: социальные сети

Стилисты поделились с нами впечатлениями, что звезды (привыкшие к серьезному гриму) очень удивляются тому, как сильно меняется лицо после обесцвечивания бровей. Первой у нас на такой эксперимент решилась блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева: новые брови сделали ее похожей на Памелу Андерсон в молодости.

Гагарина нанесла крем для обесцвечивания бровей. Фото: социальные сети

Второй была Полина Гагарина: с новыми бровями она снялась на афишу весеннего концертного шоу, диска и даже в клипе. А потом вернула им натуральный оттенок. Полина после обесцвечивания шутила: «Пока держаться, но не сильно. Зато модно, но ненадолго». Многие поклонники певицы устроили после таких перемен «бунт» в соцсетях: «Это не Полина, двойник!» Ляйсан Утяшева снялась для глянцевого журнала с новыми бровями и теперь хочет вернуть образ к встрече нового года: «Всерьез задумываюсь: не выбелить ли мне брови и перекраситься в блондинку?»

Полине Гагариной новый образ к лицу. Фото: социальные сети

Модель Ирина Шейк каждые пару месяцев то выбелит брови, то вернет свои черные – обесцвечивает на работу: показы и рекламные фотосессии. Леди Гага, Кэти Перри, Ким Кардашьян и с десяток других западных звезд уже проводили подобные эксперименты.

Ким Кардашьян испытывает на себе все бьюти-тренды. Фото: социальные сети

Что касается формы бровей, то здесь два противоположных треда: максимально густые, пышные, а также супертонкие. Возвращается мода 90-х, а брови-ниточки - это часть той модной эпохи. Практично и модно: максимально естественная форма бровей – просто поддерживайте ее, выщипывая отдельные неаккуратные волоски, хвостик брови должен смотреть вниз. Актуально ламинирование бровей – дома можно добиться похожего эффекта укладки с помощью тюбика мыла для бровей.

Как красить брови?

Это легко: техника похожа на окрашивание волос. Главное соблюдать пропорции осветляющего порошка как указано в инструкции, и следить за темпом осветления. Когда получен нужный оттенок – можно смывать. Есть крема для осветления бровей до 5 тонов: обесцвечивать можно до нужного уровня.