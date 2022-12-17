Чего ждать от наступающего 2023 года, уже сейчас знают астрологи. Фото: Shutterstock

Чего ждать от наступающего 2023 года, уже сейчас знают (или думают, что знают) астрологи. Так, Василиса Володина на своем YouTube-канале рассказала, какие перемены коснутся представителей всех знаков Зодиака. Сайт KP.RU приводит краткий прогноз астролога для каждого из нас.

ОВЕН

Глобальные события серьезно поменяют ваши политические воззрения. Вы определитесь в своей четкой и непримиримой позиции, возможно, благодаря новым друзьям и единомышленникам. С 2023 года наличие "своих" - своего коллектива, тусовки, даже партии, - для вас очень значимо. Еще один важный момент: старые страхи и ограничения ("мне это не по силам/не по возрасту/не по зубам") начинают вытесняться. Уверенность в себе, особенно в начале года, выходит на первый план. Хотели начать вести блог - вперед! Показать руководству, что заслуживаете более высокой позиции - пожалуйста.

ТЕЛЕЦ

Изменения, запущенные вами несколько лет назад, дадут результаты сразу в нескольких сферах жизни. Пришло время не только загадывать желания, но и решительно идти в их направлении. Подумайте, чего вы хотели бы по-настоящему. Жизнь подарит вам шанс реализовать свои планы, но от вас требуется собранность, готовность к изменениям, терпение и смекалка. От вашего усердия сейчас зависит большой период в жизни. Не пасуйте перед масштабом.

БЛИЗНЕЦЫ

Радостная новость: в 2023 году вам точно должно стать легче. Многочисленные сюрпризы от жизни, похоже, закончились. Чувство, словно вы на вулкане, будет постепенно развеиваться, появится ясность и стабильность. В течение всего года на вас будет возложена почетная, но не очень легкая миссия - ворох ответственности. Близнецы в своем окружении - в семье, на работе и т.д. - словно становятся самым старшим, центром принятия решений. Вы будете вынуждены поменять ваше взаимодействие с миром: например, замаячит необходимость переезда в другую страну или вынужденного получения нового образования.

РАК

Хочу искренне поздравить всех, кто родился под этим знаком. За последние 15 лет вы проделали большой путь в сфере партнерства и личной жизни. Вы очень старались, тянули из себя все жилы, выступали гарантом стабильности и голубем мира. Этот напряженный урок окончен: всё, что давило и сковывало, уходит. Появляется больше свободы.

На повестке дня весь год - тема профессиональной реализации, миссии, предназначения. Летом вы будете тратить деньги, возможно, полученные за чужой счет. Помните, что эти финансы обязывают человека и, получая дар, вы должны будете напрячься.

ЛЕВ

Важный, интересный и краеугольный год, он сулит большие перемены. В первой половине-2023 предстоят усиленные размышления о работе, весной появятся новые шансы. До марта проанализируйте, какие навыки вам необходимо усилить и развить - ближайшие месяцы вам предстоит много учиться. В октябре вы сможете показать себя максимально ярко, но не забывайте контролировать эмоции.

Грядут изменения и в личной жизни. Одиноким Львам весна и начало лета могут принести головокружительный роман. Тем, кто находился в сложных отношениях, весна может принести разрыв, причем довольно болезненный.

ДЕВА

С весны ваши отношения могут подвергнуться испытаниям на прочность и зрелость: брак - это не только романтика, но и необходимость поддерживать партнера. Особенные возможности связаны с образованием и зарубежными странами, прежде всего, у Дев-предпринимателей: "заграница нам поможет" - ваш девиз на год. Еще одна важная тема: вам предстоит настроить свою жизнь с точки зрения режима и бытовых моментов. Начните правильно питаться, беречь силы, делегируйте полномочия - не перегружайтесь, тогда и здоровье не испортите, и сможете замахнуться на большие дела.

ВЕСЫ

В марте предстоит упорядочить свои рабочие обязанности: руководство начинает контролировать вас всерьез. Ожидайте много работы - больше, чем сил на неё. Чтобы не выгорать, вам придется избавиться от подработки или ночных посиделок за сериалом. Вы спросите, зачем так убиваться? Но в этом году найти новые варианты работы будет сложновато, а лёгких в ассортименте нет вообще. В течение года кому-то всё время будет везти больше вас, а вам предстоит поработать над собранностью и ответственностью. Вторая важная тема - здоровье; третье - отношения с детьми или к детям. Ребенок может проявлять непослушание, а для беременности год выглядит сложным.

СКОРПИОН

Счастливый и особенный год. В первой половине года жизнь может сильно измениться в вопросах места жительства и отношений родителями. Это может быть посещение родной деревни, которое изменит ваше мировоззрение, начало семейной психотерапии и т.д. С весны появляется возможность найти потерянных родственников, приобрести своё собственное жилье. У одиноких Скорпионов могут случиться судьбоносные встречи, а семейные Скорпионы будут наслаждаться отношениями. В мае вы целиком поменяете свои планы на жизнь.

СТРЕЛЕЦ

Год начинается с жажды развлечений, самовыражения и созидания: вам срочно нужна отдушина, которая принесет радость, будь то работа или хобби. В самом начале весны увеличится ответственность перед близкими: это может быть ремонт или покупка недвижимости, необходимость заниматься здоровьем родителей и др. Возрастет потребность в уединении и покое. К лету на работе вы станете настоящим авторитетом: увеличатся полномочия, прибавится подчинённых. В круге общения грядет крутой поворот, даже случайные попутчики смогут изменить вашу жизнь.

КОЗЕРОГ

Уйдет напряжение и необходимость контролировать все вокруг, тяжелые оковы рушатся - вы почуствуте удовольствие жизни. Домашние дела принесут радость, появляется шанс улучшить жилищные условия, купить недвижимость. Год принесет счастье от общения с детьми: это может быть долгожданная беременность, успехи вашего ребенка. Со старыми друзьями общение станет более доверительным. Вам непременно нужно учиться в 2023-2024 годах - получать знания, которые смогут увеличить ваш доход. Весной вы поймете, что финансы - это очень важно.

ВОДОЛЕЙ

Этот год зовет на подвиги и открывает новую главу в вашей жизни, которая продлится два десятилетия. Внутри пробуждается огромная энергия, вы - инициатор, новатор, творец. У предпринимателей появятся желание и возможности для нового дела; политики и актеры обретут большое влияние. У кого-то важной темой станет преобразование самого себя: улучшение внешнего вида, диета, изменение уклада жизни. Выбирайте себе основную цель на этот год и пытайтесь всего себя подчинить одной идее. Водолей - это главный знак, к которому будет приковано внимание в 2023 году.

РЫБЫ

Год будет необычным. Глобальный вектор с самого начала года - склонность к уединению. Кто-то захочет спрятаться от мира - уехать в деревню, работать из дома, уйти в монастырь. Основное настроение ближайших двух лет может быть пессимистичным и грустным, если вы сами не будете бодриться. Хандру победить реально, если уделять время себе самому. Смирение для вас может стать спасанием. Поводы для радости тоже будут - например, финансовые поступления в начале года.