В Швеции расстреляли четырех шимпанзе, покинувших вольер зоопарка

Трагедия произошла в парке «Фурувик» севернее Стокгольма. Фото: REUTERS

Трагедия произошла в парке «Фурувик» севернее Стокгольма.

Три шимпанзе в обед вышли из вольера и свободно разгуливали по парку. «Мы установили наблюдение за вольером на случай, если кто-то ещё попытается выбраться, - объясняет менеджер Анника Троселиус. - В процессе обыска парка мы подстрелили двух из трёх сбежавших шимпанзе. Тем временем еще один шимпанзе вылез из вольера, мы и его застрелили. После этого вылезла ещё одна шимпанзе. Подстрелили и её. А тот один шимпанзе из первой группы сбежавших, сам вернулся в вольер… Вы должны понимать, что шимпанзе - сильные животные. Когда они находятся за пределами своего вольера, то представляют большой риск, и мы должны в первую очередь убедиться, что никто не пострадает. Это трагично, но, к сожалению, мы не видели другого выхода, кроме убийства.»

"Когда обезьяны выбрались из вольера, жизнь людей оказалась в опасности, как в парке, так и за его пределами, - оправдывается директор зоопарка Сандра Уилке. - Это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение."

Выход на самом деле есть. Хорошо известный зоологам. Усыпить беглецов, выстрелив в них не пулями, а ампулами со снотворным. Однако зоопарк утверждает в официальном сообщении в соцсетях, мол, приматов пришлось застрелить, поскольку вколоть им дротики со снотворным можно только с близкого расстояния. Да еще надо ждать до 10 минут, пока анестетик подействует. А люди, дескать, в опасности.

Однако зоопарк закрыт на зиму. Посетителей там не было. Так что речь о служителях парка, по халатности которых шимпанзе свободно покинули вольер и спокойно разгуливали на свободе. Видно, не закрыли дверцу. Служители, надо полагать, зарплату получают за риск работы с животными.

Недаром бывшая сотрудница «Фурувик» Инг-Мари Персон, работавшая с погибшими шимпанзе три десятка лет, обвинила работников, застреливших Линду, Монду, Торстена, Сантино, в непрофессионализме. "Я думаю, что они запаниковали.»

Ведущий ученый шведского Университета Лунда Матиас Осват считает, что угрозы погибшие приматы не представляли. Много лет назад им уже удавалось сбежать из вольера – причем, в тот момент в зоопарке находились посетители. Но их спокойно вернули назад.

"Если бы я их встретил в парке, то, конечно бы , начал немного нервничать, но за свою жизнь бы не боялся. Это трагедия, - сказал Осват Би-би-си. - Я обнимался с Мондой, целовал Линду, с Сантино мы занимались перетягиванием каната".

Сантино, кстати, был давним любимцем шведской кронпринцессы Виктории.

Он родился в мюнхенском зоопарке в 1978 году, В 5 лет попал в шведский "Фурувик", в 16 стал здесь доминирующим самцом в стае шимпанзе. А в 31 год – звездой в мире науки. Именно так!

В 2009 г Матиас Осват опубликовал в научном журнале Current Biology громкую статью, впервые доказывая, что животные, как и люди, могут спонтанно планировать будущие события. Свое научное открытие он сделал как раз после десятилетних наблюдений за Сантино в "Фурувике".

Коротко суть открытия. По утрам, когда в парк еще не запускали посетителей, Сантино собирал камешки, отколупывал куски бетона из забетонированного рва с водой вокруг вольера. И прятал в тайник. Причем, вел себя очень осмотрительно. Как только замечал, что за ним наблюдают, прекращал собирать камни и делал невинный вид. Когда же зеваки окружали вольер и глазели на Сантино и шестерых его подружек, самец бросал в них заранее заготовленные камни. Доказывая свое превосходство. Это первое неоспоримое свидетельство способности животных планировать действия в соответствии не с текущим, а с будущим своим эмоциональным состоянием. До сих пор способным на такое считался только человек. Причем, отмечал Матиас Осват, Сантино собирал камни в спокойном состоянии, а бросал их позже в зевак уже возбужденным. Что может служить доказательством чрезвычайно развитого сознания у шимпанзе. Они могут анализировать как прошлое, так и будущее и моделировать события, которые будут происходить.

Про умного самца шимпанзе тогда написали The Times, другие мировые СМИ. Были статьи и в российской прессе.

И такого умницу не пощадили трусливые шведские живодеры. После убийства шимпанзе зоологи из Университета Лунда решили прекратить сотрудничество с зоопарком, длившееся многие годы.

ПЕСЕЦ ВОЛКАМ

Аналогичная трагедия случилась год назад в другом шведском зоопарке – Скансен, в столице Стокгольме. Там пристрелили волчицу и трех волчат. Причем, они даже гипотетической опасности для людей не представляли. Просто в их вольер решили поселить песцов. И волкам в Скансене не нашлось места.