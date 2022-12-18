Скандальный ведущий высказался о разводе Анжелики Варум и Леонида Агутина

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Леонид Агутин и Анжелика Варум долгие годы считались одной из самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса. Они вместе более 20 лет. Однако последний год часто ходят слухи о расставании звездной четы. На щекотливую тему высказался скандальный ведущий Отар Кушанашвили.

Скандальный ведущий прокомментировал появившуюся информацию о том, что Анжелика Варум и Леонид Агутин якобы уже расстались, но пока не афишируют этого. По словам Отара Кушанашвили, для него развод звездных супругов станет сильнейшим и необратимым потрясением и разочарованием. "

"Я с трудом это переживу. Отказываюсь верить. Я их очень люблю", - заявил Кушанашвили.

Стоит отметить, что новый всплеск слухов о разводе Варум и Агутина спровоцировал тот факт, что Леонид один выходит в свет. А недавно музыкант выпустил новую композицию "Последний трек", слова из которого публика отнесла к Анжелике: "Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала…"

Ранее сплетники обсуждали возможный отъезд Варум в США. За океаном уже много лет живет единственная дочь Варум и Агутина. Девушка пошла по стопам знаменитых родителей. Она пробует себя в вокале. Елизавета-Мария получила блестящее образование, сама пишет музыку и играет на гитаре.

В 2021 году Елизавета получила американское гражданство, после чего ее музыкальная карьера пошла в гору. Стоит отметить, что красавица старается всего добиваться сама. Некоторое время она трудилась домработницей и официанткой. Теперь Елизавета - курьер, она привозит еду старикам. Дорогие вещи мама и папа дарят ей только по праздникам.