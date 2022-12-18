Пентагон не нашел доказательств визитов инопланетян на Землю

Внеземное происхождение НЛО так и не удалось доказать

Заместитель главы оборонного ведомства Соединенных Штатов по разведке Рональд Моултри заявил, что в Пентагоне не обнаружили объективных доказательств посещения Земли инопланетянами.

– Мы не нашли ничего, что заставило бы нас поверить в инопланетное происхождение какого-либо из объектов, которые мы видели, – приводит CBS News слова Моултри.

Издание также сообщило, что подразделение Министерства обороны США, которое было создано специально для изучения данных об НЛО, только за последнее время получило сотни новых «свидетельств» встречи с пришельцами. В то же время, ничего такого, что заставило бы сотрудников спецподразделения хотя бы предположить внеземное и разумное происхождение различных объектов, им на глаза так и не попалось.

Ранее Управление директора национальной разведки США сообщило, что в 2004 -2021 годах произошло 144 случая наблюдения неопознанных летающих объектов пилотами военных самолетов. Часть из этих контактов были зафиксированы приборами.

Однако внеземное происхождение НЛО так и не удалось доказать. Напротив, все случаи контактов с неизвестным объясняются либо метеорологическими аномалиями, либо встречами с беспилотниками потенциального противника.

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