В Санкт-Петербурге продадут четыре книги Пушкина за 8,5 млн рублей

Уже сейчас лидирующая ставка по пушкинскому лоту составляет 8,5 млн рублей. Фото — Литфонд

«Редкие книги, автографы, фотографии, плакаты, открытки». Так незамысловато называется очередной аукцион «Литфонда», который пройдёт 22 декабря в Питере. Меж тем, среди топовых лотов есть настоящие раритеты, чья цена в процессе торгов может увеличиться в несколько раз. И среди них, безусловно, сборники стихов Александра Пушкина, изданные при жизни поэта типографией Департамента народного просвещения.

- Интересно отметить, что третья часть «Стихотворений» подверглась двойной цензуре - и бенкендорфовской, и обыкновенной, хотя из ненапечатанных ранее произведений Пушкина в книге было всего три стихотворения - «Узник», «Каков я прежде был...» и «Сказка о царе Салтане», - рассказали в аукционном доме «Литфонд». - Вообще это уникальный случай, когда все четыре тома того издания в хорошем состоянии собраны вместе (комплект происходит из собрания российско-чешского историка Владимира Тукалевского). Даже при жизни Пушкина достать их было очень сложно. Аналогов продаж на открытом аукционном рынке не было.

Уже сейчас лидирующая ставка по пушкинскому лоту составляет 8,5 млн руб.

Также на продажу будут выставлены «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», изданные также при жизни автора (стоимость книги 2,2 млн руб), автограф Афанасия Фета (150 тыс руб), история Екатерины Второй - два тома конца 19 века (90 тыс руб) и др.