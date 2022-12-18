Игорь Скляр отмечает 65-летие: Из-за мистических совпадений в семье артист не устроит пышного торжества

После выхода на экраны фильма «Мы из джаза» Скляр получил прозвище Старый рояль, хотя на тот момент ему было лишь 26

Любовь зрителей Игорю Скляру принесла роль пианиста Кости Иванова в музыкальной комедии Карена Шахназарова «Мы из джаза». Ну а когда он спел «Комарово» в кинофильме «Начни сначала», где сыграл звезду эстрады, то слава народного артиста окончательно утвердилась за ним.

В преддверии юбилея Игорь Скляр провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.

После выхода на экраны фильма «Мы из джаза» Скляр получил прозвище Старый рояль (по названию песни, которую он исполнял), хотя на тот момент ему было лишь 26. Но стоило появиться на улице, он слышал вслед: «Вон Старый рояль пошёл». В то время джаз он пел только в кино. Но когда артисту перевалило за 60, стал всерьез заниматься и сейчас поет джазовые программы с профессиональными музыкантами. «Джаз – это такая вещь, которой надо учиться. И чем раньше, тем лучше», - говорит Скляр. Но с другой стороны, учиться никогда не поздно. Ещё Скляр играет в театре. И продолжает сниматься в кино, не всегда представляя конечный результат: «кино – это всегда сюрприз».

В юности Игорь Скляр занимался не джазом, а боксом, что помогало ему в дворовых разборках.

- Я не был шпаной, но участвовал в дворовых похождениях, которые часто заканчивались дракой, - рассказывает Скляр. - Поэтому надо были уметь либо быстро бегать, либо хорошо драться, либо иметь какой-то авторитет. Что-то уметь делать. Например, я очень хорошо играл в футбол. Или вот: мог съесть лимон целиком. Ещё умел пузыри пускать из глаз.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Курске (на родине артиста – Ред.) у нас был очень интересный дом. Трехэтажный. Мы жили на территории бывшего женского монастыря. Я был очень ловким ребенком. Случалось, когда кто-то из соседей захлопывал дверь, меня просили проникнуть в квартиру через балкон и открыть дверь изнутри. Для этого приходилось спускаться на веревке с крыши дома. Если балкон был закрыт, я мог залезть и в форточку. И такие случаи повторялись не раз и не два. Конечно, парень с такими умениями, был в нашем дворе в авторитете…

На первую роль — Николая Маслёнка в фильме «Юнга Северного флота» Игорь попал случайно

В кино Игорь Скляр снимается с 1973 года. На первую роль — Николая Маслёнка в фильме «Юнга Северного флота» он попал случайно подростком: ассистент режиссёра с киностудии им.Горького увидела симпатичного Скляра на экскурсии в метро и пригласила на пробы.

- После выхода фильма на экраны моя популярность была оглушительной, - вспоминает Скляр. - В 16 лет я стал самым популярным мальчиком в Курске. Домашний телефон звонил непрерывно, поклонницы преследовали. Всесоюзное узнавание пришло после выхода «Мы из джаза». И это было тяжелое бремя славы.

В ресторан невозможно было зайти. Везде узнают. Обязательно кто-то от соседнего столика: старик, хочешь выпить с нами? И отказать нельзя – сразу обида, а то и скандал. Фильм Карена Шахназарова был настолько успешен, что в кино мне предлагали однотипные роли – веселого, искреннего, улыбчивого парня. А хотелось чего-то другого...

Кадр из фильма «Начни сначала»

Игорь Скляр не считает, что 65 лет – это какая-то особенная дата.

- Это такой возраст между прошлым и будущем, - говорит артист. - Хотя точно так же можно сказать о любом возрасте. Я стараюсь по-прежнему быть активным. Мне хватает 4-5 часов для ночного сна. Правда днем позволяю себе вздремнуть перед спектаклем.

- Как планируете отмечать круглую дату?

- Небольшое торжество будет, но без размаха. 18 – это мистическая цифра для меня. 18 декабря я родился. 18 июля (2004) умер мой отец, 18 октября (1997) умерла моя мама. 18 числа у меня случился инфаркт, в другой раз - попал в аварию. Поэтому в этот день стараюсь вести себя тихо.

Хотя раньше свои дни рождения, например 50-летие, отмечал широко. Приходили гости, большая компания друзей. Все знали, что у Скляра на столе обязательно будут соленые огурцы, пельмени и водка. Так и говорили: идем к тебе на пельмени с водкой. Сейчас отмечаю день рождения уже без пельменей. Их долго лепить, а съедаются они быстро. Спиртное не пью. Из вредных привычек осталось только курение.

Но друзей юности, своих однокурсников стараюсь собирать. Хочется видеть, слышать и смотреть в глаза своей молодости.

Скляр живет в Павловске с женой актрисой Натальей Акимовой и сыном Василием. В доме, который построил сам.

Игорь Скляр на даче в Павловске. Фото ТАСС/ Юрий Белинский

- Я живу там, куда мы приезжали еще студентами и где мне всегда очень нравилось. Я хотел жить в Павловске. Там уникальный ландшафтный парк, какого нет нигде в мире. Я в этом парке однажды чуть не заблудился, когда гулял там с маленьким сыном. И вдруг Анатолий Александрович Собчак распорядился дать нам в Павловске землю. Это было в середине 90-х. Десять лет я строил дом. И теперь у меня есть не только дом, но и сад, и конь на конюшне, и рыбки в пруду. Каждый раз, возвращаясь после спектакля из города (Петербурга) домой, я думаю: в каком прекрасном месте я живу!

Кроме коня и рыбок в пруду, у Игоря Скляра есть большая – хватит на целый оркестр – коллекция музыкальных инструментов. Есть флейты, несколько губных гармошек, маленький саксофон, оставшийся от его отца и его же мандолина, шесть гитар, маракасы, скрипка ХIХ века…

- Специально я не коллекционирую инструменты, - объясняет Скляр. - Но они каким-то образом собираются у меня. Деньги - это мода, а творчество - это гармония. Когда Достоевский говорил, что красота спасет мир, я думаю, он имел в виду именно гармонию…