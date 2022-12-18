Фото: Соцсети

Впервые за четверть века «Евровидение» примет Великобритания. Хотя выиграла конкурс Украина. Как такое возможно? Очень просто. Вполне вероятно, что группу Kalush Orchestra довольно странным голосованием вытащили на первое место именно для этого: сначала продемонстрировали конъюнктурную поддержку Киеву, а затем вернули проект англичанам (представитель королевства Сэм Райдер побеждал после первого этапа голосования — к нему на родину и перенесли «Евровидение-2023»).

Кстати, именно после прошлогоднего шоу и украинского триумфа правила голосования решили поменять (теперь в полуфинале голосовать будут зрители). Любопытное совпадение.

Фото: соцсети

Так что чуть ли не впервые в истории участникам «Евровидения» придется выступать не в стране победителя. И Украину это не остановит. Поздно вечером 17 декабря в киевском метро отобрали участника европейского конкурса в 2023 году. Им стала группа Tvorchi («Творческие») — Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Они вышли на сцену в сопровождении танцоров в противогазах.

Как указано в истории коллектива, музыканты познакомились «на улице случайно, когда Андрей подошел к Джеффри на улице, чтобы проверить его уровень английского и поговорить с ним: знакомство переросло в сотрудничество, где украинец стал музыкальным продюсером, а нигериец — автором песен и вокалистом».

Фото: соцсети

И украинец, и африканец учились на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медицинского университета. Играют электронику, первый альбом выпустили в 2018 году, а уже в 2023 году окажутся на «Евровидении» — феноменальный взлет или все же пошлая дань толерантности?

Фото: Соцсети

Тандем уже пробовал проходить нацотбор в Киеве, но успехом это не заканчивалось. Видимо, подошло время ребят. В Ливерпуле они представят танцевальный трек Heart Of Steel («Стальное сердце»). Разумеется, в клипе мелькает ставшее мем-символом противостояния с Россией слово «перемога». Спекулировать на этой теме давно уже модно — видимо, не постесняются и «Творческие», даже несмотря на то, что «Евровидение» вне политики, как твердят организаторы конкурса.

Фото: соцсети

От текста евровизионной песни «Творческих» и правда мурашки по коже. От недоумения:

«Иногда нужно отпустить

Иногда нужно отвести взгляд

Иногда ты просто должен знать

Когда поднимать средний палец вверх»

Интересно другое: а если бы ребята спели песню про любовь, крохалей, дендропарк Тростянец или хотя бы прорусского гетмана Богдана Хмельницкого, им удалось бы выиграть нацотбор и путевку в Ливерпуль?