Губернатор Томской области Владимир Мазур: «Перед Томской областью стоит амбициозная задача – стать регионом опережающего технологического развития»

Фото: Оксана ЗУЙКО

В этом году Томская область вошла в пятерку лидеров-регионов России по числу победителей конкурса на право получения грантов президента, а по итогам 2021 года заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ.

«Перед Томской областью стоит амбициозная задача – стать регионом опережающего технологического развития, и мы решим её, если будем вовлекать в сферу исследований и разработок как можно больше молодых и талантливых», – заявил губернатор Томской области Владимир Мазур во время вручения свидетельств победителям конкурса на право получения грантов президента России.

У региона в этом смысле отличные перспективы. Томск – молодежная столица России. Согласно международному рейтингу, областной центр вошел в сотню международных студенческих столиц мира. Здесь учатся студенты более чем из 60 регионов России и 88 стран мира.

Губернатор Томской области Владимир Мазур Фото: Оксана ЗУЙКО

По оценке заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой в регионе созданы комфортные условия для того, чтобы талантливые молодые люди оставались здесь и находили достойную, интересную сферу деятельности. Результатом системной работы стало лидерство региона по числу молодых ученых, исследователей до 39 лет.

Вузы делают акцент на инженерную подготовку. Готовят специалистов для IT и индустрии искусственного интеллекта.

«Это как раз то, что сейчас необходимо для технологического и инновационного развития экономики и страны, и региона. Много делается для стимулирования научной деятельности молодежи. В ходе реализации национального проекта «Наука» созданы 23 инновационных лаборатории. Функционирует технико-внеденческая зона, где располагаются высоко-технологические стартапы и технологические группы. Недавно открыт IT-парк и химико-технологический инжиниринговый центр», – пояснила Людмила Огородова.

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова Фото: Оксана ЗУЙКО

Ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский рассказал, что в Томске ведутся перспективные разработки, связанные с энергетикой, инженерной биологией, биомедициной, связью, электроникой и информационными технологиями.

«Ключевой подход – в объединении усилий науки, вузов и промышленности для решения задач, которые поодиночке решить невозможно. Совместными усилиями создается инновационная экосистема, которая быстро переводит результаты исследований в продукты и технологии», – убежден Эдуард Галажинский.

В качестве примера ректор привел результаты работы инжинирингового центра. Он функционирует в Томске с 2014 года. Ранее от лабораторного образца до промышленного производства здесь в год вводилось 5-6 технологий. Сейчас в работе находятся одновременно уже два десятка. А число заявок достигает 10 и более в день.

«Одним из внедренных решений инжинирингового центра стал катализатор, который преобразует озон в безопасный кислород. Уже в следующем году 22 самолета, которые поступят в Аэрофлот, будут оснащены генераторами кислорода, которые сделаны по этой технологии», – добавил Эдуард Галажинский.

Ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский Фото: Оксана ЗУЙКО

Эту технологию невозможно было реализовать, если в Томске не существовало передовой фундаментальной науки. Ученый подчеркнул, что особенность Томска в объединении усилий фундаментальных и междисциплинарных школ, а также выстраивание экосистем, которые позволяют превращать идеи в продукты, которые нужны стране.

Еще одним примером воплощения высокотехнологичного проекта станет производство синтетических спиртов. Без них невозможно производство косметики, средств гигиены, присадок для топлив, масел, составляющих для производства стройматериалов, пестицидов, лакокрасочных изделий и много чего еще. После введения ограничений недружественными государствами у нашей страны возникли трудности с поставками этой составляющей. Однако томские ученые смогли разработать собственную технологию производства и в 2025 году компания «Фарус» запустит завод, который полностью импортозаместит этот продукт.

Вячеслав Першуков, руководитель Передовой инженерной школы ТПУ «Интеллектуальные энергетические системы», рассказал о причинах, по которым Томск был выбран госкорпорацией Росатом площадкой для строительства новой платформы ядерной энергетики для всего мира. В ходе реализации проекта под названием «Прорыв» будет создан и промышленно реализован замкнутый ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах.

Вячеслав Першуков, руководитель Передовой инженерной школы ТПУ «Интеллектуальные энергетические системы» Фото: Оксана ЗУЙКО

«Когда для воплощения проекта выбрали Томск, учитывали не только наличие промышленной площадки Сибирского химического комбината, подразделений госкорпорации Росатом и компании ТВЭЛ. А смотрели на перспективу - кто станет здесь работать, когда закончится строительство данного комплекса, кто станет позиционировать данный проект в мировом пространстве для того, чтобы мировое ядерное сообщество подтвердило реализуемость проекта и выбрало новый путь развития ядерной энергетики», - пояснил Вячеслав Першуков.

Руководитель Передовой инженерной школы добавил, что в идеологию проекта «Прорыв» было заложено, что Томск может создать инновационные технологии, обеспечить строительными мощностями, а университеты областного центра смогут подготовить новых сотрудников для этого проекта. К 2030 году предприятие должно будет принять на работу полторы тысячи новых инженеров.

Директор Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук Илья Романченко рассказал о реализации задачи создания подотрасли микроэлектроники для производства сенсорной и функциональной электроники для промышленности, медицины и научных мегазадач.

«В основе этого направления - детекторы синхротронного излучения. Решение этой задачи открывает невероятные возможности перед целыми отраслями экономики. Например, в нефтедобывающей отрасли, чтобы добыть сырье, берут образец породы – керн. При определении оптимального состава реагентов для извлечения нефти, новый вид детекторов помогает выявить структуру этого керна. В результате, для сравнения, получается не обычный черно-белый рентгеновский снимок, а условно, цветной, когда различным цветам соответствует элемент таблицы менделеева», - разъяснил Илья Романенко.

Директор Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук Илья Романченко Фото: Оксана ЗУЙКО

Он добавил, что это открывает возможности ускоренного изучения совершенно новых массивов данных, которые могут использоваться для ускоренного математического моделирования кернов. Помимо этого использование детекторов в обычных рентгеновских аппаратах сделает доступной высококачественную диагностику с использованием рентгеновских аппаратов любому медицинскому учреждению страны.

Илья Романченко также напомнил, что в современной индустрии 4.0 подразумевается контроль выпускаемой продукции при помощи рентгеновских сканеров, где используются такие детекторы. Причем этих сканеров может быть несколько на одной технологической линии. Это позволяет в режиме реального времени смотреть, что происходит и адаптировать, подстраивать технологический процесс. Например, контролировать объем пластика при создании кабельных линий, объем воды в горнодобывающей промышленности, качество распайки электронных плат. Это позволяет экономить на одной производственной линии сотни тысяч долларов в год.

На вопрос ведущего конференции, журналиста радио «Комсомольской правды» Антона Челышева, на сколько мы приблизились к созданию этой технологии, Илья Романенко ответил, что Томский политехнический университет уже сейчас имеет более совершенную технологию, чем та, за которую компания Сименс заплатила 10 млрд долларов для использования в своих самых современных томографах. Томский политех имеет колоссальный опыт работы с обработкой больших объемов данных, которые идут с детекторов. А компания Тусур – лидер в области микроэлектроники может решить и взялась за создание чипа – основного элемента детектора.

Ведущий конференции, журналист радио «Комсомольская правд» Антон Челышев Фото: Оксана ЗУЙКО

«Задача поставлена в масштабах страны. Потребуется налаживание взаимодействия с институтами, университетами, которые имеют ключевые компетенции по детекторостроению - Институтом ядерной физики, МИФИ, организациями Курчатовского института. Залог успеха – во взаимодействии с властями, бизнес партнерами и с промышленным партнером - компанией ТВЭЛ», - сказал Илья Романченко.

До недавнего времени такие детекторы не выпускались в нашей стране. А теперь Россия практически потеряла возможность закупать их за границей. Директор Департамента развития и поддержки деятельности новых бизнесов АО «ТВЭЛ» Александр Штарев рассказал, как сейчас компания при поддержке госкорпорации Росатов готова включиться в создание нового технологического кластера по выпуску этой высокотехнологичной продукции уже на российской территории, в Томской области.

«Когда в ноябре нам поступило предложение включиться в создание в Томске кластера по разработке и выпуску микроэлектроники на основе мультиспектральной квантовой радиографии, мы эту идею поддержали», - отметил Александр Штарев.

Важно, что Томская область – регион присутствия топливной компании. Здесь находится Сибирский химический комбинат. В городе Северск создана территория опережающего экономического развития - зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями, которые направлены на привлечение инвестиций и ускоренное развитие региона.

Директор Департамента развития и поддержки деятельности новых бизнесов АО «ТВЭЛ» Александр Штарев Фото: Оксана ЗУЙКО

«С другой стороны компания ТВЭЛ уже давно сотрудничает с Томским государственным политехническим университетом, в том числе, по близкой теме – созданию прототипа спектраскопического квантово-счетного детектора рентгеновского излучения. Когда начинали проект, рассчитывали на его медицинское применение. В итоге есть идея переквалифицировать, продукт, определенным образом доделать и в результате заменить зарубежные детекторы Дектрис, - пояснил Александр Штарев. - А Сибирский химический комбинат станет площадкой, где разработанные научным сообществом устройства будут внедрены в серийное производство».

«Потенциал науки Томской области всегда был очень высоким. Во многих передовых технологиях имеются хорошие наработки. Наш приоритет – в интеграции и кооперации науки с промышленностью. Главное, чтобы наука имела прикладной характер и была полезной для развития производства», – выразил свою точку зрения Владимир Мазур.

Губернатор также считает важной задачей профориентацию и сокращение разрыва между общим, профессиональным и высшим образованием.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

31 декабря исполнится сто дней с момента избрания Владимира Мазура губернатором Томской области. В ходе предвыборной кампании проводился сбор предложений жителей региона по улучшению качества жизни. Было получено несколько тысяч пожеланий.

«Это не было целью предвыборной кампании. Процесс сбора предложений не остановлен и сейчас. Формируется народная программа развития Томской области на годы вперед. В основе программы человек, качество жизни, безопасность и развитие. С научным, производственным комплексом Томской области эти предложения будут реализованы. У региона есть все, чтобы воплотить в жизнь пожелания жителей региона», – заявил Владимир Мазур.