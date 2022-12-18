Польская газета раскрыла тайный план: Варшава собирается забрать пять украинских областей

Поляки не прочь заполучить Львов Фото: EAST NEWS

Весной этого года директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что, по данным СВР, Варшава с ведома США готовится вернуть под свой контроль пять украинских регионов, входивших в состав Польши между двумя мировыми войнами. Речь идет о Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Предполагается, что несколько десятков тысяч польских военных под видом миротворцев возьмут под охрану расположенные там стратегические объекты. Гражданам Польши будет позволено избираться в местные органы власти и даже в суды. А затем, если военная ситуация для Украины будет развиваться неблагоприятно, поляки организуют среди населения этих областей плебисцит о возвращении под управление Варшавы.

В Киеве сразу принялись отнекиваться, но вскоре Зеленский действительно подписал указ, предоставляющий польским гражданам исключительные права на западноукраинских территориях. И вот теперь новое подтверждение далеко идущих планов поляков прозвучало со страниц независимой газеты Niezale ny Dziennik Polityczny.

В опубликованной там статье говорится, что лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский давно разрабатывает детальный сценарий возврата «восточных кресов», как именуют эти земли поляки. Утверждается, что примерно в двадцати воинских частях уже созданы лагеря для обучения необходимым навыкам поляков, которые составят костяк предназначенного для Украины «миротворческого контингента». Якобы отмашку на создание таких баз уже дал и Пентагон. Возможно, в рядах «миротворцев» окажутся и несколько тысяч украинских солдат, обучающихся сейчас на польских полигонах. Дата ввода войск, по данным газеты, намечена на начало мая 2023 года - как раз после окончания масштабных военных учений, которые Польша собирается провести накануне.

У польских стратегов, конечно, есть опасения, что не все на Западной Украине будут рады возвращению «панов». Однако разработчики плана рассчитывают, что к тому времени из-за больших потерь в Донбассе ВСУ уже потеряют боевые возможности и не смогут оказать сопротивления польским военным. Niezale ny Dziennik Polityczny пишет, что на захват «восточных кресов» отводится максимум шесть недель.

Ну а увенчаться кампания должна проведением там всеобщего референдума о присоединении к Польше, который в Варшаве хотят приурочить к 11-12 июля. В эти дни в 1943 году боевики ОУН-УПА (организация запрещена в России) начали крупнейшую акцию геноцида против польского населения, вошедшую в историю под названием «волынская резня». Тогда, по некоторым оценкам, погибло до 100 тысяч человек. Это, по расчетам, должно стать определенным моральным фактором, который не позволит нынешним особо упертым бандеровцам активно агитировать против участия в голосовании. Вместе с тем газета признает, что «если план Качиньского не удастся, поляки утонут в крови».

Официальной реакции на публикацию ни из Варшавы, ни из Киева пока не прозвучало. Но то, что Польша претендует на роль надсмотрщика над Украиной и вовсю готовится поживиться бывшими «историческими землями», видя в этом некий свой шляхетский геополитический реванш, давно ни для кого не секрет.