Основатель, ведущий и президент международного клуба веселых и находчивых 81-летний Александр Масляков в этом году вставал к стойке ведущего редко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В выходные в Москве сняли финал Высшей лиги КВН сезона 2022 года. К эфиру готовят телеверсию мероприятия, которую зрители увидят в ближайшие недели на Первом канале. Болельщики команд-финалистов рассказали KP.RU о звездном составе финала.

Что известно о финале КВН 2022

В жюри финала года КВН люди известные: Константин Эрнст, Татьяна Навка, Сергей Жилин, Сергей Шнуров, Дмитрий Колчин, Алла Михеева. Главная интрига была – кто же проведет главную игру года: Масляков или один из его звездных «сменщиков»? Финал провел Валдис Пельш.

Основатель, ведущий и президент международного клуба веселых и находчивых 81-летний Александр Масляков в этом году вставал к стойке ведущего редко, но иногда был в зале среди зрителей и один раз в жюри. В ноябре Александр Васильевич вел вторую игру 1/4 финала. Подменяли мэтра в этом году: Вадим Галыгин, Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев и чаще других коллег – Валдис Пельш.

Причина отсутствия мэтра у тумбы ведущего – уважительная. Еще в феврале Александр Васильевич переболел ковидом, потом восстанавливался – успешно. Затем по совету врачей избегал из-за пандемии скопления людей, а потом еще и грипп пришел в Москву. Все-таки легендарному Маслякову уже 81 год, так что к советам врачей поберечься в разгар эпидемии он прислушался своевременно. Важно, что Маслякову эксперимент со сменными ведущими понравился: он чаще стал шутить о том, что со временем перейдет в зрительный зал. Александр Васильевич при этом руководит КВН, контролирует все процессы.

В итоговой игре Высшей лиги КВН сезона 2022 года мы увидим приглашенных командами звезд на сцене. К примеру, Марина Федункив сыграет Снегурочку, которая удивится отсутствию Маслякова и попробует выгнать Пельша. Больше всего мужского внимания по традиции достанется Алле Михеевой. Паренек одной из команд разделся до трусов и отправился танцевать перед членом жюри - Аллой Михеевой.

Шутки будут актуальными. Когда красавец мужчина вынесет на сцену на руках участницу команды «Имени меня», она ответит удивленным коллегам так: «Что? Скоро все на москвичах ездить будете!» У сборной МАИ тоже актуальный юмор: «Шутить в этом году - это как пронести чекушку в вытрезвитель. Сложно, но надо!»

Когда смотреть? 24 декабря – второй полуфинал Высшей лиги КВН на Первом канале. На праздниках – финал.