Открытие Live арены: поджог Билана, слезы Лолиты и летающий Лазарев

Филипп Киркоров рассказал, что соберёт за праздничным столом всю семью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство Live арены в районе «Сколково» было задумано ещё несколько лет назад, но открытие площадки откладывалось, то из-за очередного кризиса, то из-за пандемии.

17 декабря новейший концертный зал Европы – Live Арена презентовали новогодним концертом.

Хабиб Фото: Михаил ФРОЛОВ

Площадка и правда впечатляет. Ничуть не хуже европейских залов, где проходит «Евровидение».

Режиссёром действа стал Андрей Болтенко, известный постановщик номеров «Евровидения». В этот вечер артисты удивляли не только шоу, но и трюками. Сергей Лазарев парил над залом на специальном помосте.

Сергей Лазарев парил над публикой Фото: Михаил ФРОЛОВ

А в номере Димы Билана и Мари Краймберри загорелся стол, за которым герои песни «Ты не мой парень» выясняли отношения. У Филиппа Киркорова главный фокус номера был спрятан в костюме. Король эстрады сначала выпорхнул на сцену в классическом смокинге, который в конце песни неожиданно превратился в красный костюм, расшитый пайетками. Удивила шоу и Люся Чеботина. Сцена во время ее выступления превратилась в настоящий гололед, по которому заносило из стороны в сторону машину, в которой якобы ехал бойфренд артистки.

Дима Билан Фото: Михаил ФРОЛОВ

А за кулисами шоу артисты рассказали, как будут отмечать Новый год, делились последними новостями. Филипп Киркоров рассказал, что соберёт за праздничным столом, за домашним лото всю семью.

Дима Билан в огне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

-Меня родители приучили так встречать Новый год. Мы всегда 31 декабря играли в лото, а потом загадывали желание, -говорит артист.

Лолита Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущая концерта Лера Кудрявцева сейчас в поиске новогодних подарков для всей семьи.

-А сама я буду рада любому подарку. Даже шоколадке. Это же знак внимания,-поделилась теледива.

Стас Михайлов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита блистала в брюках, усыпанных стразами. Но сама певица была очень грустна.

Артистка со слезами на глазах поделилась с kp.ru , мол, близкого друга грозятся выселить летом из московской квартиры.

-В большую беду попал мой товарищ, исполнитель хита «Новогодние игрушки» Аркадий Хоралов,-поведала артистка.-В 71 год он может стать бомжем. Аркашу выгоняют из квартиры. Двадцать лет назад он купил у известного банкира квартиру в Москве. Деньги выплатил, а банкира посадили. Выяснилось, что пока шли суды, жена банкира два раза пустила с молотка квартиру Аркаши. И он уже не первый год бьется, чтобы спасти свое имущество. Расписки есть, все есть, даже банкир признал, что Хоралов ему отдал все до копейки. Но увы, кредиторы грозятся выгнать Хоралова на улицу. Сейчас пытаюсь оказать дружескую поддержку Аркаше. Страшно, что его могут выкинуть на улицу.

Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АРЕНЫ?

Live Арена – многофункциональный зрелищный центр вместимостью до 11 000 человек, трансформируемый под любые типы мероприятий. Зал комплекса трансформируется более чем в 10 разных конфигураций, на территории арены зрителям доступны 4 сцены, 16 барных зон, 20 VIP-лож, 6 лаундж-зон, 5 премиум-боксов и паркинг на 2 000 машино-мест.

Архитектурный проект здания разработан компаниями HOK и Gеnsler – мировыми лидерами в проектировании объектов для спорта и развлечений. Особое внимание на площадке уделено акустике: были привлечены специалисты из британской студии саунд-дизайна Vanguardia, в зале установлена современная система звукоусиления BOSE.

Арена оснащена проекционными экранами с ультравысоким разрешением, а также уникальной цифровой системой навигации внутри сооружения. Кроме того, в ближайшее время планируется установка оборудования для организации трансляций в режиме виртуальной реальности (VR).

Ведущая концерта Лера Кудрявцева сейчас в поиске новогодних подарков для всей семьи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адрес Live Арена: Одинцовский район, Минское шоссе, 1,7 км от МКАД

Доступность от центра столицы:

На общественном транспорте: 18 минут от станции Белорусский вокзал до станции «Сколково», далее бесплатный трансфер

На автомобиле: Минское шоссе, 1,7 км от МКАД (правая сторона шоссе).