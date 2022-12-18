Экс-премьер России Сергей Степашин: Уверен, замена Кудрину в Счетной палате будет достойной

Экс-премьер России Сергей Степашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Сергей Вадимович, в воскресенье, 18 декабря, Президент России подписал новый Закон о назначении председателя Счетной палаты и его заместителей. А мы-то помним, что, когда вы возглавляли этот орган, также разрабатывали подобный проект…

- Это были поправки в Закон о Счетной палате…

- 14 лет назад?

- Да. И мы тогда точно такой порядок и предусмотрели.

Там, единственное, в чем разница?

Госдума должна была назначить руководителя, а замов – Совет Федераций. По обновленной Конституции (речь - о поправках к Основному Закону, принятых в июле 2020-го. - А.Г.) - сделано наоборот.

Собственно говоря, сегодня все это приведено в соответствии с Конституцией страны.

- Наоборот - это как? Совет Федераций утверждает председателя?

- Да, а заместителей - Государственная Дума.

- А вот там прописан еще такой момент, что Совет Федераций выдвигает трех кандидатов на пост председателя, а президент выбирает из них одного.

- И в мою бытность Госдума предлагала трех человек, а президент выбирал одного из них. Сейчас предлагает Совет Федераций.

То есть, все - в соответствии с Конституцией, и никакой тут новости экстраординарной я, честно говоря, не вижу.

Там другой момент есть интересный.

- Какой же?

- Теперь Счетная палата может проверять не только то, как расходуют средства федерального бюджета, но и - контролировать бюджеты региональные, – это то, чего не было раньше.

- И это хорошо?

- Да. Скажем, Москву мы не имели права проверять. А теперь - можно.

- Ясно. И еще такой вопрос. Знаю, что вы с Алексеем Кудриным довольно близки - однажды даже совместное интервью о футболе давали Радио «Комсомольская правды». Вот почему он ушел с поста председателя Счетной палаты? Как, что? Вы по этому поводу не общались?

- Это - его решение, ему интересно поработать в Яндексе, он мне об этом говорил еще до отставки.

Пусть все получится. Яндекс нам интересен, это важная работа, дай Бог удачи Алексею!

- А у вас нет на примете кандидатур на его место?

- Нет. Но уверен - замена Кудрину будет достойной.

- Ну, что, тогда мы будем надеяться, что в ближайшее время имена претендентов станут известны и мы с вами их еще прокомментируем?

- Безусловно.

Тем более, глава Счетной палаты – публичная должность, общественная.

Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы и наши налогоплательщики знали, кого там предлагают, и почему предлагают. На всякий случай.

- Понял. То есть, главная ваша мысль, что теперь Счетная палата будет прозрачным, открытым, но - конституционным органом?

- Да она и была таковой, просто все приведено в соответствие с Конституцией. Все очень просто.

- Спасибо вам огромное за комментарий, Сергей Вадимович!

- Давай! Будь здоров!

- Взаимно.