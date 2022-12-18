Сербы пошли на штурм. Что происходит на границе с Косово, последние новости

В Белграде проходят митинги в поддержку соотечественников в Косово. Фото: REUTERS

Обстановка в северных районах Косово, где компактно проживает сербское меньшинство, продолжает оставаться крайне неспокойной. Власти Косово проводят под надуманными предлогами аресты бывших полицейских сербской национальности, захватывают местные избиркомы в преддверии запланированных муниципальных выборов.

Косовские сербы блокируют дорогу возле деревни Рудине Фото: REUTERS

В Белграде эти действия назвали «охотой на сербов» и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 потребовали ввести на территорию самопровозглашенной республики свой полицейский контингент. Приштина отвечает отказом, в ответ косовские сербы перекрыли баррикадами из тяжелых грузовиков автотрассы, чтобы арестованных не увезли в столицу края.

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич готов вынести вопрос на рассмотрение Совбеза ООН. Хотя это вряд ли даст результат: если Россия и Китай поддержат Сербию, то Соединенные Штаты смогут использовать право вето.

Фото: REUTERS

Между тем на КПП Яринье на сербско-косовской границе проходит митинг в поддержку сербов. Там собрались сотни людей из Сербии, Черногории и Республики Сербской.

Выступления в поддержку косовских сербов в Белграде Фото: REUTERS

Полиция Косово и размещенные там натовские силы KFOR усилили охрану и подогнали к КПП спецтехнику, готовясь жестко подавлять протесты. Митингующие смогли преодолеть первый барьер заграждений, но затем были остановлены подоспевшим из Косова подкреплением. В эти часы противостояние на КПП Яринье продолжается.