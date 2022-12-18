Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк, которая четвертый год борется с раком головного мозга, последние месяцы проходит очередной курс лечения в частной онкологической клинике в центре Москвы. Как выяснил сайт KP.RU, госпитализация актрисы обходится ее семье в приличную сумму. Так, по правилам учреждения, онкологических пациентов госпитализируют при внесении депозита на сумму около 500 тысяч рублей - из этих денег оплачиваются процедуры, операции и медикаменты.

Кроме того, стоимость суток пребывания в стационаре клиники составляет от 39 000 до 94 000 рублей. В каждой палате для удобства пациентов есть многофункциональная кровать, пульт вызова медперсонала, кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами на нескольких языках, бесплатный Wi-Fi и сейф. Также предусмотрена установка индивидуальной подачи кислорода.

В клинике, где находится Анастасия Заворотнюк, работают не только российские, но и зарубежные врачи, в том числе, профессора и доктора наук из Израиля. Здесь же установлено уникальное медицинское оборудование последнего поколения, которое применяется в ведущих онкологических госпиталях Израиля, Европы и США - второго такого в России нет.

Ну а главным аргументом в пользу именно этой больницы для семьи Анастасии Заворотнюк стал свой запатентованный метод лечения злокачественных глиом головного мозга - как известно, именно этот недуг убивает актрису. Новая технология позволила отечественным медикам увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более, чем в два (!) раза. Возможно, именно благодаря этому Анастасия Заворотнюк вот уже четвертый год не теряет надежды на выздоровление. Ее случай врачи называют настоящим чудом, ведь всего 2% пациентов с таким диагнозом удается прожить до пяти лет.

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