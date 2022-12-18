«До завтра в реанимации, меня не пускают» Солист «На-На» Владимир Политов прокомментировал состояние дочери

18 декабря стало известно об экстренной госпитализации Алены Политовой — единственной дочери солиста «На-На» Владимира Политова. Фото: социальные сети

18 декабря стало известно об экстренной госпитализации Алены Политовой — единственной дочери солиста «На-На» Владимира Политова. О том, что 22-летняя девушка попала в больницу с тяжелейшим отравлением, стало известно вечером, от тесно сотрудничающих с медицинскими учреждениями СМИ.

Чуть позже Политов каналу РЕН признался, что пока еще не знает в чем дело. Мы дозвонились прославленному певцу.

- Пока ничего не могу сказать, дочь находится в реанимации, - подтвердил KP.RU артист.

Фото: социальные сети

- Есть ли предположение или предварительный диагноз — причина, по которой все это произошло?

- Ничего не знаю, не могу сказать. Завтра в 12 часов меня пустят поговорить с врачами в реанимации, ситуация прояснится. Больше ничего сказать не могу.

Фото: Кадр видео

Как выяснилось, Алену Политову забрали в больницу из дома — из центра Москвы — из квартиры на Пятницкой улице. Госпитализировали дочку известного артиста уже в тяжелом состоянии. Врачи подозревают у девушки тяжелое отравление, и поэтому подключили ее к аппарату ИВЛ.