Поправки на ветер: решения согласительной комиссии по законопроекту об инвестквотах не исполнены

Малые и средние рыбацкие предприятия составляют костяк экономики своих регионов Фото: Shutterstock

Согласительная комиссия смогла выработать сбалансированное решение по доработке законопроекта о втором этапе инвестиционных квот. Однако в таблицу поправок ко второму чтению внесена лишь часть из них. По информации «КП», поправки, от которых без преувеличения зависит социальная стабильность в прибрежных регионах, будут рассмотрены на пленарном заседании Госдумы РФ уже завтра, 20 декабря.

Документ предусматривает передачу 24% квот на добычу минтая и сельди на Дальнем Востоке инвесторам, которые, в свою очередь, вложатся в строительство новых судов и береговых перерабатывающих комплексов. Также в плане инвестиционные аукционы на 50% квот на добычу крабов (другие 50% были выставлены на торги в 2019-м), а также на весь объем добычи дальневосточных моллюсков.

Все указанные объемы предлагается забрать у сегодняшних держателей. В документе об этом не говорится, однако это очевидно. ОДУ (общий допустимый улов) - величина конечная. И для того, чтобы кому-то отдать определенную часть, ее нужно у кого-то забрать. У кого - понятно: у предприятий, которые заключили 15-тилетние договоры в 2018 году и уже вложились в развитие. Еще одно «слабое место» проекта — это предполагаемый удар по малому и среднему бизнесу. Если весь ОДУ краба и моллюсков начнут распределять через механизм инвестквот, закроются десятки субъектов МСП - у них не хватит денег, чтобы конкурировать с крупными игроками.

Законопроект о втором этапе инвестквот уже год критикуют не только рыбаки, но и власти прибрежных регионов, которым совсем не нужен «подарок» в виде закрытия опорных предприятий, снижения поступлений в бюджет и резкого роста безработицы. В течение года свои отрицательные заключения к законопроекту высказывали также РСПП, «Опора России», Счетная палата, сенаторы и депутаты. С учетом такого резонанса 27 октября Госдума приняла законопроект в первом чтении, но с условием обязательной доработки. Тогда же депутаты поддержали идею создания согласительной комиссии, в которую бы вошли депутаты, сенаторы, руководство регионов и сами рыбаки.

Рыбаки надеются, что их в Госдуме услышат

Комиссия под председательством вице-спикера ГД РФ, экс-главы Минсельхоза Алексея Гордеева работала больше месяца и, получив более сотни поправок (в том числе от депутатов всех фракций и сенаторов), сумела найти компромисс. На итоговом заседании 12 декабря участники согласовали ключевые поправки в документ. Во-первых, договорились оставить закрепленные за компаниями квоты на вылов краба еще на три года - до 1 января 2026-го. Во-вторых, на такой же срок предлагается перенести старт второго этапа программы «квоты и под киль». Эти предложения продиктованы ситуацией со строительством судов для первого этапа программы. Всего инвесторы заключили контракты на 105 судов, но реально построены только 10. Задержки вызваны тем, что российские верфи (заказы можно размещать только на отечественных предприятиях) десятки лет не строили рыбодобывающий флот и находятся в сложном финансовом положении. А обрушившиеся на страну санкции поставили под вопрос возможность закупки за рубежом оборудования для уже законтрактованных судов.

Согласованный текст поправок должен были внести ко второму чтению думский комитет по аграрным вопросам. Однако обе поправки так и не появились в таблице принятых к рассмотрению. В списке отклоненных, впрочем, их тоже нет. Следовательно, поправки Согласительной комиссии будут вынесены на пленарное заседание.

15 декабря на заседании аграрного комитета, где утверждалась та самая таблица поправок, его глава Владимир Кашин проинформировал, что в кабмине не согласились с идеей переноса срока вступления в силу закона об инвестквотах. «Это удивило членов согласительной комиссии, так как в поправках предлагалось отложить вступление в силу лишь двух отдельных норм, а не закона в целом», - рассказал «КП» один из участников заседания.

Как стало известно редакции, после этого руководители ведущих рыбопромышленных ассоциаций подготовили депутатам Госдумы открытое письмо, в котором призвали парламентариев принять утвержденные комиссией поправки, так как полученный из кабмина ответ нельзя рассматривать как несогласие с предлагаемыми поправками.

От доработки закона об инвестквотах зависит будущее тысяч рыбацких семей России Фото: Shutterstock

Примечательно, что в день, когда состоится второе чтение законопроекта, ожидается публикация отчета Счетной палаты по итогам проверки первого этапа инвестквот. Такое совпадение в датах также вызывает много вопросов, ведь было бы логичнее сначала изучить отчет аудиторов и затем принимать столь важные решения.

Заключение на сам законопроект о втором этапе инвестквот Счетная палата дала еще в октябре. Аудиторы посчитали, что его принятие приведет к росту цен на рыбопродукцию. Причина - закредитованность компаний (прим.ав. - большая часть «инвестиций» — это не деньги бизнеса, а кредиты). Дальнейший рост кредитной нагрузки грозит срывом первого этапа, а расходы, связанные с участием во втором этапе, будут заложены в себестоимость продукции. То есть, аппетиты «инвесторов» оплатит население.

Негативная оценка СП хоть и дополнила солидный список критических отзывов на законопроект, но не повлияла на дальнейшее движение документа, как и десятки других критических отзывов. И даже решения Согласительной комиссии, созданной специально для доработки проекта, решили не вносить в документы ко второму чтению. Все это вызывает тревогу в прибрежных регионах страны. «КП» будет внимательно следить и фиксировать ход пленарного заседания 20 декабря, потому что от его решений зависит будущее целой отрасли и жизнь тысяч людей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ходе первого чтения законопроекта о втором этапе инвестиционных квот в поддержку документа приводился такой аргумент: у нынешних компаний - держателей квот есть офшорные владельцы. С момента первого заседания прошло почти два месяца, и за это время ФАС не представила ни одного факта, подтверждающего наличие связи с офшорами.

СПРАВКА «КП»

Первый этап квот в обмен на инвестиции был запущен в 2017 году. Государство выделило инвесторам 20% ОДУ на минтай, сельдь и треску в Дальневосточном бассейне и на треску и пикшу - в Северном. Участники программы обязались построить 64 судна и 27 береговых заводов. За пять лет построено семь судов и 21 завод. В 2019 году состоялись первые крабовые аукционы. Государство передало 50% квот на вылов краба инвесторам, которые заплатили в бюджет 144,2 млрд рублей и взяли на себя обязательства построить 41 судно-краболов. На сегодня готовы три.