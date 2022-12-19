Исполнитель главной роли в «Аватаре» Сэм Уортингтон признался, что после успеха первого фильма практически стал алкоголиком

Исполнитель главной роли в «Аватаре» Сэм Уортингтон Фото: REUTERS

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» - продолжение знаменитой картины 2009 года - вышел в американский прокат 16 декабря. И собрал на старте 134 миллиона долларов. Результат не то чтобы феерический, но фильмы Кэмерона поначалу не собирают особенно много: первый «Аватар» за премьерный уикенд освоил всего 77 миллионов долларов, а «Титаник» - убогие, учитывая колоссальный бюджет, 26 миллионов (тогда, в 1997 году, все дружно начали говорить о провале). А в итоге обе картины собрали миллиарды, и теперь занимают соответственно первое и третье место в списке самых кассовых фильмов всех времен.

Тем временем журналисты пишут обо всем, что связано с новым «Аватаром»: в частности, исполнитель главной роли Сэм Уортингтон стал героем обложки Variety. Многих интересовало, куда он пропал: в 2009-2010 годах, после первого «Аватара» (а еще после «Битвы титанов» и фильма «Терминатор: да придет спаситель») Сэм казался сверхновой суперзвездой, а затем постепенно исчез с радаров.

Причина оказалась довольно банальной: в интервью Variety Уортингтон признался, что на волне успеха и нахлынувших эмоций подружился с бутылкой. Он рассказывает, что объездил множество городов во всем мире - но для него они ассоциировались не с достопримечательностями или конкретными кварталами, а исключительно с барами. Перед тем, как сесть в самолет (в салон первого класса), он выпивал в VIP-зале четыре-пять бокалов шампанского. Его жена Лара сейчас говорит, что никогда не видела в самолете перед взлетом настолько пьяных пассажиров. «Я этого не замечал», - говорит Уортингтон. - «Я думал, это нормально. Мне не нравилось, кем я был. А выпивка помогала мне продраться через мой день».

Еще Уортингтон рассказал, что для него нормой было начать пить с утра. «Девять из десяти людей этого даже не замечали. Они могли что-то унюхать, но когда они на меня смотрели, не могли сказать, [что перед ними пьяный]. И я все еще делал свою работу - просто не думаю, что делал ее очень хорошо».

Почему Уортингтон - вроде бы красавец, звезда больших фильмов - сам себе не нравился? Вероятно, он хотел быть еще и хорошим актером, а авторы блокбастеров, где он снимался (не считая Кэмерона) особо заинтересованы в этом не были: им просто требовался эффектный персонаж в кадре. Про Персея в «Битве титанов» и «Гневе титанов» Уортингтон сейчас вспоминает почти с отвращением: «Ты не можешь создать персонажа, когда в сценарии просто ничего нет. Это и была проблема с «Битвой». По его словам, режиссерам были нужны кадры с максимально впечатляющими спецэффектами, и сценарий переписывался под них на ходу. «Я каждый день получал новые страницы, и это было немножко сложно. Фильмы, в которых я снимался после «Аватара», были очень зрелищными, но я бы предпочел картины, авторы которых изучали бы душу конкретного человека. Мне стало скучно от того, что я делал. А если мне было скучно, я уверен, и зрителям было скучно». Одновременно Уортингтон читал биографии великих актеров, надеясь в них что-то для себя найти - но понял, по его словам, что просто «засовывает свою голову себе в задницу»: «наша работа - не про формулы, там нет алгоритма».

Его алкогольная одиссея закончилась тем, что жена поставила ультиматум: «Ты можешь делать все, что хочешь, но я при этом присутствовать не обязана». Как вспоминает Уортингтон, она сказала это с любовью, без гнева и разочарования - и именно это привело его в чувство. Сейчас он не пьет уже восемь лет, они с женой воспитывают троих сыновей, и не так давно переехали из Австралии в Нью-Йорк - там более строгие законы насчет папарацци, умучивших пару на родине. А то в 2014 году Уортингтон набросился на папарацци, который пытался сделать фотографию без его ведома. Актер этого не переносит (так же, как не переносит, когда кто-то просит сделать совместную фотографию): «Моя тревожность в этот момент начинает зашкаливать!»