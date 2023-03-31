Чулпан Хаматову могут принудительно депортировать из Латвии в Россию

Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматову после переезда из России продолжают преследовать неудачи. В конце февраля стало известно, что спектакль «Gogolis.Nature Morte» с участием актрисы отменили буквально за день до премьеры. Лишившись работы в рижском театре, Хаматова была вынуждена отправиться с гастролями в Дубай и Грузию. Теперь у актрисы возникла новая проблема: ей грозит депортация из Латвии. Местные власти ужесточают иммиграционные законы, и наличие недвижимости в этой стране не поможет Чулпан продлить вид на жительство. Для того, чтобы и дальше оставаться в Евросоюзе, артистке придется сдать экзамен по латышскому языку. А с этим у Хаматовой большие проблемы.

Как сообщает латвийское издание Delfi, люди с двойным гражданством - латвийским и российским, или неграждане Латвии с гражданством России могут быть принудительно выдворены из страны, если не сдадут экзамен по государственному языку. Вид на жительство для россиян в Латвии будет действовать до 1 сентября 2023 года. Чтобы продлить его, необходимо представить в Управление по делам гражданства и миграции сертификат о знании латышского языка. Те, у кого такой бумаги не окажется, будут насильно доставлены в наземные пограничные пункты пропуска. При этом уточняется, что если Россия их не примет, у Латвии будет право вывезти этих людей в другие страны.

Чулпан Хаматова пыталась читать текст пьесы на латышском языке, но не преуспела в этом. Если актриса не освоит его в ближайшие месяцы, ей придется паковать чемоданы. Впрочем, возможно, для нее сделают исключение. Местные чиновники обещают, что будут рассматривать каждый случай индивидуально и применять депортацию как крайнюю меру. Наверняка для них не слишком важно, на каком языке Хаматова будет и дальше рассказывать о том, как ей плохо жилось в России. Лишь бы продолжала делать антироссийские заявления – и тогда теплое местечко в Евросоюзе останется за ней.

Недавно в Ригу перебрался младший брат Чулпан. Ранее Шамиль Хаматов играл на сцене «Современника». Теперь он репетирует спектакль «Гамлет» в рижском театре. В Риге ему принадлежит квартира стоимостью 400 тысяч долларов. Его сестра с дочками живет в 80 километрах от столицы. Актриса девять лет назад купила участок , построила дом и получила вид на жительство в европейской стране.

Дом Хаматовой в 80 км от Риги. Фото: соцсети.

Ранее Хаматова призналась, что решила эмигрировать практически без денег. Актриса рассказывала, что ее накоплений хватит только на три-четыре месяца.

- Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль, - рассказывали коллеги актрисы из Театра наций.

Судя по всему, существенным подспорьем для Чулпан стала квартира в центре Москвы, которую она сдает. На эти деньги она может, хоть и скромно, содержать себя и дочерей.