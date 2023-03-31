В Донбасс хлынула вода из Дона

Сегодня запущена первая из насосных станций

У проекта «Большая вода» забилось сердце: на реке Дон под Ростовом-на-Дону заработала первая плавучая насосная станция. Новый водовод соединяющий Ростовскую область и Донбасс начал забор воды.

«Сегодня запущена первая из насосных станций. Забилось сердце водовода Ростов-на-Дону – канал Северский Донец – Донбасс. Это 2 нити (ветки) по 200 км каждая, а также 7 насосных станций. Впереди – поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка всего оборудования и его тестирование в рабочем режиме, - рассказал руководитель проекта Военно-строительного комплекса МО РФ Алексей Леонов.

Представитель Минобороны России отметил, что ранее «никто и никогда ничего подобного в такие сжатые сроки еще не строил».

«Даже во времена Всесоюзных строек в СССР на создание такого водовода уходило до 5 лет. Наша стройка стартовала в декабре 2022-го, а сегодня уже включилась первая насосная станция», - подчеркнул Леонов.

В Минобороны России сообщили, что сегодня военные строители приступили к забору воды из реки Дон для заполнения накопительных резервуаров. Для этого были проведены дноуглубительные работы в районе Ростова-на-Дону – реки Рукав Каланча, отбуксирована к месту установки и начала работу специальная плавучая водозаборная станция.

Теперь предстоит сложный поэтапный процесс заполнения водой системы водовода, который был проложен по труднопроходимой пойме реки с множеством каналов и мелких рек.

Первые 16 километров водовода прокладывались по искусственной насыпи через подтопленные территории. Сооружены 63 искусственных перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды. На особо сложном участке выполнено горизонтально направленное бурение под железнодорожным полотном и рукавом Дона протяженностью 1,5 км.

«Кроме того, к началу работ треть маршрута нового водовода оказалась заминирована украинскими националистами, что потребовало проведения сплошного разминирования местности», - показал проделанный маршрут Леонов.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны по поручению Президента России продолжают реализацию уникального по сложности и срокам проекта по возведению нового водовода для обеспечения водой жителей Донбасса.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец – Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки.

Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров. В работах в круглосуточном режиме было задействовано более 3,5 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники.

Чтобы реализовать проект «Большая вода» круглосуточно и без выходных работали не только военные строители, а, по сути, вся Россия. Трубы изготовили Загорский, Челябинский, Волжский и Харцызский трубопрокатные заводы. Росссийские железные дороги доставили на объект 170 тыс. тонн трубной продукции. «РОССЕТИ» обеспечивали стройку электроэнергией. Силами АО «РЖД» осуществлена доставка 170 тыс. тонн трубной продукции.

Ранее, силами Минобороны России уже были сданы 7 гидротехнических сооружений для обеспечения водой жителей новых регионов, в том числе Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец, и тд).