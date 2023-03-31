Весенний призыв 2023: кто пойдет служить, а кому дадут отсрочку

В Генштабе разъяснили особенности весеннего призыва на срочную службу в 2023 Фото: Александр ГЛУЗ

Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве граждан России на срочную военную службу. Он начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. Отвечаем на самые частные вопросы о весеннем призыве 2023: кто пойдет служить, а кому дадут отсрочку

СКОЛЬКО НОВОБРАНЦЕВ ПОСТАВЯТ В СТРОЙ В ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2023

В Указе сказано, что планируется призвать 147 тысяч человек. Это на 12,5 тысяч больше: чем весной прошлого года (тогда было призвано 134,5 тысяч человек).

ПОЧЕМУ НАБИРАЮТ БОЛЬШЕ И ХВАТИТ ЛИ ПАРНЕЙ

Цифры призыва не берутся с потолка. Учитывается — не только количество парней призывного возраста в стране, но и предварительные данные об их здоровье, семейных обстоятельствах и планах получения образования.

Молодых людей в России становится больше элементарно потому, что призывного возраста начинают достигать пацаны, появившиеся на свет в середине 2000-х — в то время, когда рождаемость в стране после кризисных 90-х годов начала расти.

А государство и конкретно Минобороны имеет предварительное представление об их годности к службе потому, что ведет их на учет.

Как заявил начальник управления ГОМУ (Главного организационно-мобилизационного управления) Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, «количественные и качественные характеристики» граждан, подлежащих призыву, начали определяться военкоматами еще с января. То есть, эта работа шла уже 3 месяца. Причем, на воинский учет ставились и парни, которым идти на срочную службу придется лишь через год или два. Заранее. Например, в этом январе-марте «в военкоматы вызывались юноши 2006 года рождения, которым в 2023-м исполняется 17 лет, — сказал Цимлянский. - Всего в военкоматы прибыло и поставлено на воинский учет более 700 тысяч граждан».

КАК БУДУТ ОПОВЕЩАТЬ ПРИЗЫВНИКОВ

- В этом году постановка на воинский учет проходила в новом формате, — объяснил контр-адмирал Генштаба. - Мы впервые получали информацию от органов власти в электронном виде. А для исключения ошибок информация дублировалась и на бумаге. В итоге сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте Минобороны. Эти сведения будут использованы для дальнейшей работы, в том числе для недопущения необоснованного призыва граждан.

Цимлянский пояснил, что это стало возможным благодаря новому оснащению военкоматов и подключения их к закрытой системе Минобороны.

Понятно, что закрытая эта система для того, чтобы данные о призывниках (и не только они) не утекли в чужие руки. Тут все серьезно. Речь - о безопасности страны.

ГДЕ ОНИ БУДУТ СЛУЖИТЬ

Большую часть призывников зачислят в учебные соединения и воинские части, в которых до 5 месяцев они будут осваивать боевую технику и получат военно-учетную специальность. А затем оставшееся от 1 года (общего срока службы по призыву) время — нести, собственно, военную службу.

А В "ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ" ОТПРАВЛЯТЬ БУДУТ?

Нет. Служить парни будут вдали от новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Призыва молодежи на этих новых территориях тоже пока не будет. До нормализации обстановки в этих регионах.

- Ни один призывник не будет направлен в зону спецоперации, — подтвердил адмирал Цимлянский. - На сегодня численность контрактников и отмобилизованных достаточна, что бы выполнять поставленные задачи.

Весенний призыв 2023: кто пойдет служить, а кому дадут отсрочку

ПРИЗЫВАТЬ БУДУТ ПО НОВЫМ ИЛИ ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ?

Это будет, возможно, последний весенний призыв по старым правилам.

В строй (как и раньше) встанут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Им предстоит отслужить ровно 1 год.

Увеличивать продолжительность срочной службы не планируется. Но высказаны предложения поднять призывной возраст. Это новшевство, если оно и будет введено, то не раньше следующего призыва или даже следующего года. И постепенно.

Тогда, по новым предложениям, призывной возраст в 2024 году может составить от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Но молодой человек, достигший 18 лет, и после поднятия призывного возраста сможет изъявить желание пройти военную службу по призыву до наступления 21-летия. Ему могут предоставить такую возможность. Для этого надо будет подать заявление в призывную комиссию.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРИЗЫВНИК НЕ ЯВИТСЯ В ВОЕНКОМАТ

За неявку в военкомат в обозначенные в ней день и время, грозит ответственность. Это может быть как административная ответственность по статье 21.5 КоАП с максимальным штрафом до 3 тысяч рублей, так и уголовная, если призывника заподозрят в уклонении от военной (или альтернативной гражданской) службы. В этом случае по статье 328 Уголовного кодекса предусматривается лишения свободы на срок до 2 лет.

КАК ПОПАСТЬ ПОБЛИЖЕ К ДОМУ ИЛИ В СПЕЦНАЗ

В последние годы призывников в принципе стараются отправлять служить в тот же регион, где он живет, либо в соседние.

- Если вы из Калининграда или Петербурга, то скорее всего попадете на Балтийский флот, а если с Камчатки или Сахалина, то на Тихоокеанский, — подтвердил адмирал Цимлянский.

А вот если парень мечтает служить в спецназе? Или десанте?

- Тогда ему лучше заранее написать об этом заявление в военкомат, — пояснил Цимлянский. - Но, конечно, будет учитываться и здоровье призывника, и его морально-психологические качества, и наличие у него военно-учетной специальности.

Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве граждан России на срочную военную службу. Он начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

А ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ В НАУЧНУЮ РОТУ...

Сегодня в Российской армии 17 научных рот. Туда попадают, как правило, выпускники или отличники ВУЗов. И конкурс на место в таких ротах - покруче многих престижных институтов - 290 человек на место!

Что делают призывники? Работают в интересах армейской науки. Ими написано 7000 научных статей и оформлено 380 патентов.

… ИЛИ В СПОРТ-РОТУ

Сюда, возможно, попасть еще сложнее. Спортивных рот в нашей армии всего 5. И там служат около 200 человек. В основном, это члены и кандидаты в сборную страны. Не случайно отбор сюда идет совместно с Минспорта. И бойцы спорт-рот уже завоевали около 600 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, из них 250 — золотые.

КАКИЕ КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ ПРИЗЫВНИКОВ ПО ЗДОРОВЬЮ СЕГОДНЯ ЕСТЬ?

А - годен к военной службе. В нее входят мужчины с практически идеальным здоровьем.

Б - годен к исполнению воинской обязанности с некоторыми ограничениями. Является пограничной, часто выставляется при неправильной постановке диагноза или при недостатке у призывника документов для освобождения от армии.

В - ограниченно годен к военной службе. Мужчину освобождают от «срочки», зачисляют в запас и выдают ему военный билет.

Г - временно не годен к исполнению воинской обязанности. Выставляется при временных проблемах со здоровьем.

Д - не годен к несению армейской службы. Призывника полностью освобождают от прохождения службы и выдают белый военный билет.

Категория годности — это описание способности гражданина к службе в Вооруженных силах. Ее проставляют в военном билете призывника, исходя из его состояния здоровья. Руководствуется призывная комиссия «Расписанием болезней», где указаны все нарушения, освобождающие мужчину от исполнения воинской обязанности.

КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ПРИЗЫВА?

- Отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы;

- имеющие непогашенную судимость;

- находящиеся под следствием.

Право на освобождение от службы по призыву имеют граждане:

- имеющие ученую степень;

- являющиеся сыновьями или родными братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших в связи с исполнением ими обязанностей или умерших вследствие увечья либо заболевания, полученных во время исполнения обязанностей.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ?

- Студенты-очники вуза и аспиранты;

- отцы-одиночки;

- опекуны престарелых родителей и несовершеннолетних детей;

- отцы с двумя детьми и более;

- отцы детей с женами, срок беременности которых составляет не менее 22 недель;

- признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до года);

- депутаты всех уровней органов законодательной власти;

- сотрудники МВД и уголовно-исполнительной системы;

- служащие войск Росгвардии;

- сотрудники таможенных органов;

- работники противопожарной службы.

Но, для того чтобы получить отсрочку, недостаточно просто работать в указанных органах (кроме депутатской должности). Сотрудник должен иметь профильное высшее образование.

Недавно появились отсрочки для тех граждан призывного возраста, которые трудятся на определенных предприятиях оборонки и опытных IT-специалистов.

Есть и еще один новый вид отсрочки - для беженцев и переселенцев. Он самый кратковременной — всего 3 месяца. Ее выдают вынужденным переселенцам, которые оформили российское гражданство. Что касается беженцев, то для них после получения гражданства гарантирована 6-месячная отсрочка от службы в армии.

ВОПРОС РЕБРОМ

Будет ли вторая волна мобилизации

- Хочу заверить, что в планах Генштаба нет второй волны мобилизации, - официально заявил начальник управления ГОМУ Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.