Тимур Шарипов об экспертном подходе к выбору летних шин

Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама», официального дистрибьютер шин KAMA, KAMA PRO и Viatti

Ведь хочется выбрать не только с отличными эксплуатационными характеристиками, но и такие, чтобы надежно прослужили несколько сезонов. На что обратить внимание при выборе, когда стоит ехать в шиномонтаж для сезонной переобувки и зачем нужна обкатка рассказывает Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама», официального дистрибьютер шин KAMA, KAMA PRO и Viatti.

Расскажите, как профессионалы подходят к выбору шин?

Опытные водители ориентируются на рекомендации автопроизводителя. В инструкции по эксплуатации транспортного средства указаны все допустимые типоразмеры. Этих данных и нужно придерживаться при покупке нового комплекта. Также эта информация дублируется на наклейке, расположенной в проеме водительской двери или на крышке люка бензобака.

Типоразмер. Что означают эти цифры?

Это важные параметры, которые могут рассказать автовладельцу, какие нагрузки может выдержать шина.

Индексы несущей способности и категории скорости, обозначаются двухзначной цифрой и латинской буквой и показывают максимально допустимые значения для этих параметров. Например, у Viatti Strada Asimmetrico типоразмера 195/50 R15 этот показатель равен 82V. Значит шина выдержит нагрузку в 475 кг при максимально допустимой скорости в 240 км/ч. Значение 195 – ширина шины в мм, 50 – высота в процентах от ширины, R – радиальный тип конструкции, 15 – посадочный диаметр в дюймах. Стоит отметить, что чем дальше буква в латинском алфавите, тем более высокоскоростная шина.

Хотелось бы еще добавить одно общее правило для любых шин и установки на любой автомобиль – все шины должны иметь один типоразмер.

Что еще следует учесть перед покупкой?

При выборе летних шин желательно учесть условия эксплуатации и категорию автомобиля. Шины без специальных буквенных обозначений в названии линейки подойдут большинству легковых автомобилей. Если вы владелец кроссовера или автомобиля повышенной проходимости, обратите внимание на шины с аббревиатурами MT, HT или AT. Основное отличие – особенности конструкции и рисунок протектора, предназначенные выдерживать определенные динамические нагрузки.

Шины в категории AT (All Terrain) – универсальный вариант. Они статут оптимальным выбором если ваш внедорожник или легкий кроссовер эксплуатируется и на асфальтовом покрытии, и в загородных условиях. Модели группы HT (Highway Terrain) спроектированы для асфальтовых дорог, шоссе и межрегиональных трасс. Если ваш автомобиль предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях, то выбирайте летние шин в категории MT (Mud Terrain). Такие модели оснащены агрессивным глубоким рисунком протектора и предназначены для движения в условиях тяжелого бездорожья, каменистой местности, глубокого снега и прочих сложных условий.

Возможно есть еще какие-то секреты или профессиональные советы?

Специалисты KAMA TYRES рекомендуют при сезонной смене колес не забывать про балансировку – она обязательна после любого шиномонтажа, и первых 500 км пробега новых шин, а также каждые 10 000 – 15 000 км.

Новые шины нуждаются в обкатке. Избегайте резких торможений и быстрых разгонов первые 100 км пробега, а средняя скорость должны быть не выше 60 км/ч. Это требуется для адаптации шины к дорожному покрытию.

И главный вопрос: когда записываться на сезонный шиномонтаж?

Стабильность погодных условий – правильный момент для смены зимних шин на летние. Если в течение недели температура воздуха держится от +4 °C до +7 °C – значит, пора!

Но если погода еще переменчивая и на дорогах «каша» – не стоит спешить, это не безопасно. Однако есть и исключение – всесезонные шины, на них указана маркировка M+S (грязь и снег), R+W (дождь и вода) или All Season (все сезоны). На таких моделях можно ездить круглый год.

А как правильно хранить шины?

Перед хранением шины обязательно следует очистить и проверить на наличие дефектов после сезона эксплуатации: грыж, порезов и др. Если визуальный осмотр не выявил проблем, то они смогут прослужить вам и в следующем году.

Поверхность места хранения должна быть ровной, без острых ребер. Желательно каждый месяц их переворачивать, меняя зону опоры.

Само место хранение должно быть сухим и хорошо вентилируем, подальше от отопительных приборов – расстояние не менее 1 м.

На открытом воздухе хранить шины можно не более месяца, укрыв их от осадков и прямых солнечных лучей.

Если вы решили оставить комплект на дисках, то храните шины горизонтально или в подвешенном состоянии. Если без дисков, то обязательно вертикально – их нельзя подвешивать или размещать горизонтально.