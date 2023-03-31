Геннадий Онищенко: 80% лекарств в России - отечественные. Но это - не предел

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, на совещании с Кабинетом министров Владимир Путин призвал увеличить долю отечественных лекарств на рынке. Какие, на ваш взгляд, здесь есть резервы и возможности?

- Прозвучали на этом совещании очень оптимистические цифры, что из 810 наименований лекарств, входящих в список жизненно важных, где-то 80% - наши, отечественные.

Это очень хорошие цифры. Мне понравилось, что и во вступительном слове президента, и в докладах красной линией проходила тема: наша фармацевтическая отрасль должна опираться, причём, полностью, на собственные субстанции. Это, конечно, очень хороший посыл.

- Извините, что это такое - собственная субстанция, можете расшифровать?

- Субстанция – это то действующее вещество, которое оказывает лекарственный эффект. Ну, например, оно может быть и в жидкой форме, и в таблетированной, и в инъекционной…

После того, как мы развалили свою фармацевтическую промышленность в 1990-е годы, мы привозили субстанцию из-за рубежа, а здесь из нее делали таблетки, наполняли ампулы и так далее. Сейчас поставили акцент на том, что мы должны производить свои лекарственные вещества, основу для аптечных препаратов.

- Мы их должны производить по лицензии или изобретать собственные?

- Возможно и то, и другое. Главное - не зависеть от прихотей поставщиков или каких-нибудь санкций. То есть необходимо развивать собственную науку, причем высокотехнологичную науку. И, по общему рефрену этого совещания, было понятно, что, в общем-то, это и является целью, прежде всего, Министерства промышленности и торговли, в ведении которого находится фармпромышленность.

- Геннадий Григорьевич, мы, пациенты, очень боимся возникновения дефицита необходимых лекарств.

- Министр здравоохранения Михаил Мурашко в докладе отчитался, что в целом и в отношение объемов, и в отношение структуры лекарственных средств потребности лечебной сети и в целом здравоохранения вполне удовлетворяются. То есть, практически все необходимые препараты у нас имеются, их достаточно, так что никто из нуждающихся не останется обделенным. Но мы должны быть уверены именно в том, что у нас не возникнет дефицита из-за зарубежных поставщиков.

Поэтому необходимо запускать предприятия по производству фармацевтической продукции, этих заводов, которые оснащены современным оборудованием…

- Буквально вчера Владимир Владимирович по видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

- Да, это радует. Кстати, хочу обратить внимание и на то, что на совещании прозвучала и тема создания вакцинных препаратов, что очень важно.

- А как с антибиотиками, ведь эти препараты из разряда наиболее популярных и часто применяемых в лечении разных болезней.

- Их расход был и продолжает оставаться высоким. И в связи с эпидемией гриппа, и в связи с эпидемией ковида. Потому что эти вирусные заболевания дают тяжелые осложнения, часто в виде пневмонии, с которыми приходится бороться антибиотиками.

Этот вопрос требует особого внимания, потому что сегодня тема устойчивости бактериальных инфекций к известным, давно применяемым антибиотикам стоит очень остро.

- Что такое лекарственная устойчивость?

- Это когда мы лечим пациента каким-то антибиотиком, профилактируем инфекционные заболевания, допустим, даже гнойные и т.д., а микробы, вызывающие эти недуги, приспосабливаются к данному лекарству, и оно уже перестает действовать, перестает быть эффективным.

Это, прежде всего, касается хронических заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ-инфекции, когда пациенту приходится принимать препараты длительное время или даже пожизненно.

- Ну, значит нам, пациентам, желательно не злоупотреблять такими лекарствами?

- Прежде всего – не заниматься самолечением и не глотать что попадется по своему усмотрению. Довериться специалистам – врачам.

- И сократить длительность приема таблеток?

- Вот частая ошибка пациентов! Человек заболел, ему назначили антибиотики на неделю, он два дня попил, температура спала, и – все! Пациент самовольно прекращает принимать антибиотик. Это грубейшая ошибка! Именно она создает все предпосылки для того, чтобы микроб быстро приспособился к назначенному лекарство, и оно уже перестало вызывать лечебный эффект. Любой антибиотик нужно принимать не менее пяти дней, а лучше – неделю, чтобы уничтожить бактерии и не дать им приспособиться к препарату.

Ну, это проблема не только наша, это проблема мировая.