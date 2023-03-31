По версии обвинения, Гершкович пытался получить сведения о предприятиях российского ВПК во время командировки на Урал. Фото: REUTERS

30 марта 2023 года ФСБ арестовала в Екатеринбурге Эвана Гершковича — американского журналиста, подозреваемого в шпионаже. По версии обвинения, 32-летний мужчина, находясь в командировке на Урале, пытался получить сведения о предприятиях российского ВПК.

Сайт kp.ru приводит биографию Эван Гершковича и изучает, чем он занимался в России.

Почти вся информация о молодых годах будущего журналиста известна лишь с его слов. Например, в интервью для сайта собственной альма-матер, Боудин-колледжа в штате Мэн, Эван рассказывает:

— Поскольку мои родители были эмигрантами из СССР, я рос, разговаривая дома по-русски.

Стоит отметить, что Боудин-колледж — один из старейших и лучших гуманитарных вузов США, обучение там для обычного человека стоит порядка $60 тысяч, что заметно дороже аналогичных вузов; это кузница кадров для американской элиты.

Гершкович обучался там не на журналиста, а на философа и лингвиста; диплома в сфере медиа у него до сих пор нет.

Дальше — интереснее:

— [Выпустившись из Боудин-колледжа в 2014 году], я работал в пресс-службе некоммерческой организации, базировавшейся в Юго-Восточной Азии и занимавшейся защитой природы.

Из куцего текста можно сделать вывод, что Эван тогда примерно на год уехал в Азию, параллельно пробуя себя в качестве журналиста для неких «местных англоязычных СМИ». Названия той некоммерческой организации, той азиатской страны или тех локальных газет он не приводит — как не говорит и о том, кто же финансировал это НКО. Тут стоит отметить, что «защита природы» через «ручные» фонды — один из способов политического давления Запада на правительства развивающихся стран.

Также известно, что в юные годы Гершкович был капитаном юношеской команды по футболу, затем выступал за сборную колледжа в том же виде спорта.

Журналист Эван Гершкович. Фото: REUTERS

Подведём промежуточный итог: молодой человек с ярко выраженными лидерскими качествами, с прекрасным знанием русского (языка «вероятного противника» США), физически развитый и крепкий («спортсмен-футболист»), сразу после выпуска занимавшийся неясной работой для неясного НКО на другом конце земли. Разумеется, все эти детали — не криминал, но любой разведчик или контрразведчик сразу обратит внимание на столь специфические «карьерные треки» юноши, а самое главное, на их сочетание.

По возвращении в Нью-Йорк он стал новостником ночной смены в международном отделе NYT. Устроиться без журналистского образования и реального медиа-опыта в одну из самых влиятельных газет мира не так-то просто — если, конечно, ты не «особенный» человек.

Через два года — новый взлёт: в 2017-м сын эмигрантов получает должность московского корреспондента The Moscow Times (англоязычное СМИ, основанное западными медиа-магнатами в российской столице в 1992 году) — почему и возвращается на историческую родину.

Живя в Белокаменной, Эван быстро получил международный статус «эксперта по России», давал комментарии крупнейшим мировым СМИ, выступал по видеосвязи на политологических конференциях. Одна из них имела место 14 мая 2020 года, в разгар пандемии, и была посвящена оной. В тот момент, как и вся Россия, Гершкович находится на самоизоляции — вероятно, в собственном доме. На видео можно различить интерьер квартиры с прекрасным ремонтом; судя по форме высокого потолка — в сталинском (или каком-то элитном) доме. Финансовых проблем в Москве молодой человек явно не испытывал.

Любопытно, что у Эвана есть и личный сайт в Сети, но казалось бы напрашивающийся раздел «автобиография» ограничен перечислением СМИ, с которыми сотрудничал автор. Было что скрывать?..

Впрочем, следует отдать должное, он весьма талантливый и плодовитый журналист, быстро оставивший «местечковую» Moscow Times в пользу настоящих грандов. За время жизни в Москве — Гершкович сотрудничал с агентством «Франс-пресс», влиятельнейшими The Economist и Foreign Policy, и наконец кульминация — в начале 2022-го тридцатилетний мужчина становится собкором The Wall Street Journal (WSJ) — одной из старейших и уважаемых деловых газет США.

Публикации Гершковича о России того периода сочетают как вполне верные выводы, так и клюкву в духе «медведей на велосипедах».

Например, весной 2021-го для уже упомянутого Economist он подготовил статью под названием «Кремль изолировал российскую экономику». Почему-то написание этого текста привело автора в Пермь. Не очень ясно, то ли Эван лично приехал в уральский город, то ли общался с героями дистанционно, но герои эти — представители местной ультралиберальной оппозиции, а Пермь — ещё один важнейший центр военной промышленности.

Далее цитата из текста:

«Кремль управлял [российской] экономикой, как осажденной крепостью, наращивая резервы, отделяясь от мировой экономики и готовясь к потенциальному воздействию западных санкций или колебаний цен на нефть. Эта крепость эффективно защищает от внешних воздействий. Но «внутри стен» это порождает застой и недомогание, которые подпитывают оппозиционное движение…».

То есть, по версии автора, либеральные оппозиционеры с айфонами в руках выходят протестовать, потому что им нечего есть. И вывод: «Внутри российской экономической крепости нет будущего». Сейчас, когда уровень инфляции во многих западных странах выше, чем в России, подобные фразы вызывают лишь насмешку.

Ранее, в разгар пандемии, Гершкович публиковал умеренно-негативные репортажи с заголовками наподобие: «В России антипрививочники бросились покупать фальшивые ковид-сертификаты».

Ещё деталь. Гершкович много путешествовал не только по «оборонным столицам» России. Так, из его материала об «эстонских правых» можно сделать вывод, что в апреле 2019 Эван был в Таллине. Предлог — написание репортажа о «росте радикальных настроений в республике» (разумеется, об адовой русофобии прибалтийских неонацистов автор не пишет; все претензии — что они не любят мигрантов и феминисток). Мог ли он в ходе той журналистской командировки в Таллин, вне поля зрения России, встречаться со «связными из Центра»? Оставим сей вопрос следователям.

Наконец, с начала СВО Эван сдавал в редакцию WSJ весьма своеобразные статьи. Буквально: «Осенью 2022 года, в разгар битвы за Лиман, на передовую пришёл звонок по секретной линии из Кремля…»

Даже самый проамериканский читатель согласится: верифицировать такой «журналистский инсайд» невозможно; однако подобная «кремленология в голливудском стиле» заходит у заокеанского читателя на ура.

Можно ли представить, чтобы, например, в Киеве свободно работал какой-нибудь российский журналист, засылая в Москву материалы об «ужасающих потерях ВСУ» и одновременно посещая города со стратегическими производствами?.. Вопрос риторический.