Немедленное перемирие на Украине и угроза Третьей мировой с ядерными пожарами: Александр Лукашенко выступил с обращением

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Президент Беларуси выступил с обращением к правительству и народу. Основная часть его послания длилась три часа (для сравнения самое долгое послание Владимира Путина федеральному собранию было 1 час и 57 минут. В среднем же оно длится около часа), а потом глава государства еще полтора часа отвечал на вопросы собравшихся. Мы собрали для вас главные заявления президента Беларуси.

СРОЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Переговоры России и Украины надо начинать прямо сейчас и без каких-либо условий, считает Александр Лукашенко. Он заявил, что в результате действий США и их сателлитов, "на горизонте замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Вопрос один: что делать? Все вы понимаете и знаете: путь один - переговоры. Переговоры без предварительных условий!", - считает лидер соседней страны.

"Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Без права перемещения техники и перегруппировки войск», - продолжил он.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ У ВЛАСТИ

Пожалуй, самое сенсационное заявление от президент Беларуси прозвучало практически в самом начале.

«Коль уж такая драка началась… Многие говорят, что «Лукашенко сделал эту конституцию под себя». Извините, не я ее делал. Но даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду… Не думайте, что я уцепившись в это кресло, держусь за власть. Абсолютно искренне вам об этом говорю. Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня мне было там, значит надо делать наоборот. Это мой принцип. Но это не значит, что я буду из-за обстоятельств держаться за эту должность. Нет, нет, и еще раз нет».

У «КОНТРНАСТУПА» НЕТ ШАНСОВ

Контрнаступление ВСУ угрожает мирному урегулированию: «Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта». В то же время Россия отразит любое контрнаступление Украины, считает Александр Лукашенко:

«Никакого у «контрнаступа» успеха не будет. Наступать всегда сложнее, чем обороняться. И Россия имеет все, чтобы отразить любое контрнаступление. Любое. Зачем от украинцев этого требовать? Ведь сколько погибнет ни в чем не повинных людей!»

При этом президент Беларуси уверен, что если украинцы не отвоюют свои территории, то и Запад будет готов к переговорам.

ВСЕ ЗАБУДУТ ПРО УКРАИНУ

Если в мире разговорится еще один конфликт, то все сразу забудут про Украину, говорит Лукашенко.

«Никто им не привезет и не даст оружие. И что тогда? Даже если не поражение, в одиночку они не восстановят страну».

Александр Лукашенко: "Переговоры России и Украины надо начинать прямо сейчас и без каких-либо условий". Фото: REUTERS

ВИРУС ЗАПАДА

Запад решил подчинить себе мир, с этого начались все самые горячие конфликты последних десятилетий, заявил Александр Лукашенко.

«С чего начались горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного желания Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны».

В итоге большая часть сильных мировых держав просто потеряла свою независимость, говорит президент Беларуси, имея в виду, в первую очередь Европу. «Самодостаточные, порой очень крепкие, действительно независимых государства перешли под внешнее управление". Воля США «как вирус проникало в политическую жизнь страны либо через действующую власть, либо через оппозицию. Через элиты, погрязшие в оголтелой коррупции».

ПОЛЬША К ЧЕМУ-ТО ГОТОВИТСЯ

«Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому - бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо», - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, усиленными темпами идет и перевооружение армии Речи Посполитой.

«Только в соответствии с последними контрактами Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1 000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО "Хаймарс" и 50 ПТРК "Джавелин", 1 500 БМП "Барсук" собственного производства.

Принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году. То есть практически в два раза больше, чем Польша располагает сегодня. Реализация этих планов выводит Варшаву на лидирующую позицию среди стран НАТО в Европе. И это делается американцами сознательно».

БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬСЯ

Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси получит немедленный ответ заявил Александр Лукашенко.

"Еще раз для всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально".

Рассказал он и об отношениях с соседями:

«Знаю, многие задаются вопросом: как жить дальше с нашими западными соседями? Отвечу: не мы закрываем двери в наших отношениях, не мы нагнетаем зашкаливающий градус политической напряженности, не мы бряцаем оружием у границ»

«ЗАЩИТИТЕ СЕМЬЮ»

«Женщины должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием. Пистолетом, автоматом. По желанию», заявил Александр Лукашенко в ходе своего обращения к нации. В то же время он отметил, что речь идет именно о защите семьи, а не чем-то большим.

«Мы придаем защите нашей родины всенародный характер. Это не просто лозунг. Мы уже достаточно далеко продвинулись в развитии территориальной обороны.

Настройтесь на то, чтобы защитить свою семью, свой дом, своих родных и близких. А Родину мы защитим с военными».

«НАМ ДОСТАТОЧНО НАШЕЙ ЗЕМЛИ»

Беларусь сама ни на кого никогда не нападет, заявил Александр Лукашенко. Но защищаться будет до последнего.

«Мы не переступим инициативно границу Беларуси никогда. Нам достаточно своей земли. Я только что говорил о демографической безопасности. Дай бог нам в два раза больше людей на этой территории, чем есть сейчас. Поэтому мы не собираемся ни на кого нападать. Но мы и не допустим, чтобы сапог чужого солдата или иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Будем реагировать адекватно».

РОССИЯ НИЧЕГО НЕ ЗАХВАТИЛА

С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе стоят вооруженные силы российской армии, заявил глава государства.

"Войска занимаются боевой подготовкой, находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. Все эти российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами. Проводится боевое слаживание, подготовка. Где надо - вооружаются, материально обеспечиваются".

А находятся эти войска под белорусским командованием. Управляет им президент Беларуси.

«И не надо париться, что тут Россия что-то захватила. Не надо пугать людей, что тут Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси».

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - ЭТО НЕ ИГРУШКА

Одной из тем обращения Александра Лукашенко, конечно же стало ядерное оружие, которое будет размещаться в Беларуси. Президент отметил, что его страна будет обеспечивать суверенитет и независимость, в том числе ядерным арсеналом. А сам факт наличия такого оружия - это не запугивание кого-либо, а возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу.

"Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости. Вы слышали от Президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова».

В то же время он отметил, что нужно прекратить все в мире разговоры насчет ядерного оружия, ведь даже его тактические варианты мощнее, чем взрывы в Японии в 1945 году.

«Это страшное оружие. Никто никогда его применять как игрушку не будет. Кроме американцев».

Он считает, что если бы с США случилась такая ситуация, как сейчас с Россией, то они бы уже давно нажали на красную кнопку.

«САМИ РЕШАЕМ»

Рассказал Лукашенко и кто будет решать применять или не применять ядерное оружие, которые разметистися в Беларуси, если наступит «час Х».

«Бесконтрольного оружия и прочего в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси будем мы здесь», - ответил президент.

В то же время он отметил, что ядерное оружие все-таки может быть применено, но только в самом крайнем случае:

«Если мы будем видеть, что за этим кроется уничтожение нашей страны, мы применим все что у нас есть»

О МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ

Задали вопрос журналисты и о минских соглашениях, который подписывались в столице Беларуси под пристальным вниманием Александра Лукашенко. А теперь Ангела Меркель и Франса Олланд заявляют, что тогда ставили свои подписи исключительно для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией.

11 февраля 2015 г. Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко на церемонии фотографирования во время переговоров в Минске. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

По словам главы государства, «Это брехня! Все было серьезно». Он подчеркнул, что в тот момент все было серьезно. А нынешние заявления экс-лидеров Германии и Франции - неправда.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

Был вопрос и про железный занавес, который повесили над Белоруссией. И даже предложили учить со школы, что все, что говорит англосакс - это вранье. Президент не был так категоричен, как задающий вопрос:

«Я не сторонник резких движений, и всех огулом обвинять. Англосаксы - разные люди. Даже на самом высоком уровне. Не будем повторять их ошибки и идти огулом. Но то, что надо называть своими именами - отдельные вещи, это точно надо. Тут с вами согласен. И я думаю, что и правительство, и губернаторы, и особенно министр образования это услышали».

«НАМ НУЖНЫ ДЕТКИ»

Задали вопрос Лукашенко и о нетрадиционных отношениях.

«Никакой пропаганды этих отношений быть в обществе не должно. Ответ простой. Еще ни один мужик не родил. Поэтому этот пусть нам не приемлем. Нам нужны люди, детки. А раз мужики не рожают, давайте придерживаться концепции классической семьи».

«ПРОПАГАНДУ УСИЛИМ»

Декан Журфака БГУ Алексей Беляев спросил у президента о фейках и информационной войне, которая ведутся против страны.

«Вы сейчас на острие: журналисты, политологи. Я внимательно слежу. Молодцы. Вы искренне боретесь за свою страну.

Сейчас идет острая фаза информационной войны. Мы научились воевать, контратаковать. Мы не можем проиграть эту войну. Проиграем информационную войну, значит, окунемся в войну настоящую. В ближайшее время примем меры, чтобы усилить пропаганду и агитацию. Пропагандировать будем лучшее, агитировать будем за лучшее»