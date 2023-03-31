Немедленное перемирие на Украине и угроза Третьей мировой с ядерными пожарами: Александр Лукашенко выступил с обращением

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Фото: REUTERS
Президент Беларуси выступил с обращением к правительству и народу. Основная часть его послания длилась три часа (для сравнения самое долгое послание Владимира Путина федеральному собранию было 1 час и 57 минут. В среднем же оно длится около часа), а потом глава государства еще полтора часа отвечал на вопросы собравшихся. Мы собрали для вас главные заявления президента Беларуси.
Переговоры России и Украины надо начинать прямо сейчас и без каких-либо условий, считает Александр Лукашенко. Он заявил, что в результате действий США и их сателлитов, "на горизонте замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Вопрос один: что делать? Все вы понимаете и знаете: путь один - переговоры. Переговоры без предварительных условий!", - считает лидер соседней страны.
"Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Без права перемещения техники и перегруппировки войск», - продолжил он.
Пожалуй, самое сенсационное заявление от президент Беларуси прозвучало практически в самом начале.
«Коль уж такая драка началась… Многие говорят, что «Лукашенко сделал эту конституцию под себя». Извините, не я ее делал. Но даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду… Не думайте, что я уцепившись в это кресло, держусь за власть. Абсолютно искренне вам об этом говорю. Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня мне было там, значит надо делать наоборот. Это мой принцип. Но это не значит, что я буду из-за обстоятельств держаться за эту должность. Нет, нет, и еще раз нет».
Контрнаступление ВСУ угрожает мирному урегулированию: «Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта». В то же время Россия отразит любое контрнаступление Украины, считает Александр Лукашенко:
«Никакого у «контрнаступа» успеха не будет. Наступать всегда сложнее, чем обороняться. И Россия имеет все, чтобы отразить любое контрнаступление. Любое. Зачем от украинцев этого требовать? Ведь сколько погибнет ни в чем не повинных людей!»
При этом президент Беларуси уверен, что если украинцы не отвоюют свои территории, то и Запад будет готов к переговорам.
Если в мире разговорится еще один конфликт, то все сразу забудут про Украину, говорит Лукашенко.
«Никто им не привезет и не даст оружие. И что тогда? Даже если не поражение, в одиночку они не восстановят страну».
Александр Лукашенко: "Переговоры России и Украины надо начинать прямо сейчас и без каких-либо условий".
Фото: REUTERS
Запад решил подчинить себе мир, с этого начались все самые горячие конфликты последних десятилетий, заявил Александр Лукашенко.
«С чего начались горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного желания Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны».
В итоге большая часть сильных мировых держав просто потеряла свою независимость, говорит президент Беларуси, имея в виду, в первую очередь Европу. «Самодостаточные, порой очень крепкие, действительно независимых государства перешли под внешнее управление". Воля США «как вирус проникало в политическую жизнь страны либо через действующую власть, либо через оппозицию. Через элиты, погрязшие в оголтелой коррупции».
«Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому - бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо», - заявил Александр Лукашенко.
По его словам, усиленными темпами идет и перевооружение армии Речи Посполитой.
«Только в соответствии с последними контрактами Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1 000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО "Хаймарс" и 50 ПТРК "Джавелин", 1 500 БМП "Барсук" собственного производства.
Принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году. То есть практически в два раза больше, чем Польша располагает сегодня. Реализация этих планов выводит Варшаву на лидирующую позицию среди стран НАТО в Европе. И это делается американцами сознательно».
Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси получит немедленный ответ заявил Александр Лукашенко.
"Еще раз для всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально".
Рассказал он и об отношениях с соседями:
«Знаю, многие задаются вопросом: как жить дальше с нашими западными соседями? Отвечу: не мы закрываем двери в наших отношениях, не мы нагнетаем зашкаливающий градус политической напряженности, не мы бряцаем оружием у границ»
«Женщины должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием. Пистолетом, автоматом. По желанию», заявил Александр Лукашенко в ходе своего обращения к нации. В то же время он отметил, что речь идет именно о защите семьи, а не чем-то большим.
«Мы придаем защите нашей родины всенародный характер. Это не просто лозунг. Мы уже достаточно далеко продвинулись в развитии территориальной обороны.
Настройтесь на то, чтобы защитить свою семью, свой дом, своих родных и близких. А Родину мы защитим с военными».
Беларусь сама ни на кого никогда не нападет, заявил Александр Лукашенко. Но защищаться будет до последнего.
«Мы не переступим инициативно границу Беларуси никогда. Нам достаточно своей земли. Я только что говорил о демографической безопасности. Дай бог нам в два раза больше людей на этой территории, чем есть сейчас. Поэтому мы не собираемся ни на кого нападать. Но мы и не допустим, чтобы сапог чужого солдата или иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Будем реагировать адекватно».
С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе стоят вооруженные силы российской армии, заявил глава государства.
"Войска занимаются боевой подготовкой, находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. Все эти российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами. Проводится боевое слаживание, подготовка. Где надо - вооружаются, материально обеспечиваются".
А находятся эти войска под белорусским командованием. Управляет им президент Беларуси.
«И не надо париться, что тут Россия что-то захватила. Не надо пугать людей, что тут Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси».
Одной из тем обращения Александра Лукашенко, конечно же стало ядерное оружие, которое будет размещаться в Беларуси. Президент отметил, что его страна будет обеспечивать суверенитет и независимость, в том числе ядерным арсеналом. А сам факт наличия такого оружия - это не запугивание кого-либо, а возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу.
"Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости. Вы слышали от Президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова».
В то же время он отметил, что нужно прекратить все в мире разговоры насчет ядерного оружия, ведь даже его тактические варианты мощнее, чем взрывы в Японии в 1945 году.
«Это страшное оружие. Никто никогда его применять как игрушку не будет. Кроме американцев».
Он считает, что если бы с США случилась такая ситуация, как сейчас с Россией, то они бы уже давно нажали на красную кнопку.
Рассказал Лукашенко и кто будет решать применять или не применять ядерное оружие, которые разметистися в Беларуси, если наступит «час Х».
«Бесконтрольного оружия и прочего в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси будем мы здесь», - ответил президент.
В то же время он отметил, что ядерное оружие все-таки может быть применено, но только в самом крайнем случае:
«Если мы будем видеть, что за этим кроется уничтожение нашей страны, мы применим все что у нас есть»
Задали вопрос журналисты и о минских соглашениях, который подписывались в столице Беларуси под пристальным вниманием Александра Лукашенко. А теперь Ангела Меркель и Франса Олланд заявляют, что тогда ставили свои подписи исключительно для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией.
11 февраля 2015 г. Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко на церемонии фотографирования во время переговоров в Минске. Фото: Виктор Драчев/ТАСС
По словам главы государства, «Это брехня! Все было серьезно». Он подчеркнул, что в тот момент все было серьезно. А нынешние заявления экс-лидеров Германии и Франции - неправда.
Был вопрос и про железный занавес, который повесили над Белоруссией. И даже предложили учить со школы, что все, что говорит англосакс - это вранье. Президент не был так категоричен, как задающий вопрос:
«Я не сторонник резких движений, и всех огулом обвинять. Англосаксы - разные люди. Даже на самом высоком уровне. Не будем повторять их ошибки и идти огулом. Но то, что надо называть своими именами - отдельные вещи, это точно надо. Тут с вами согласен. И я думаю, что и правительство, и губернаторы, и особенно министр образования это услышали».
Задали вопрос Лукашенко и о нетрадиционных отношениях.
«Никакой пропаганды этих отношений быть в обществе не должно. Ответ простой. Еще ни один мужик не родил. Поэтому этот пусть нам не приемлем. Нам нужны люди, детки. А раз мужики не рожают, давайте придерживаться концепции классической семьи».
Декан Журфака БГУ Алексей Беляев спросил у президента о фейках и информационной войне, которая ведутся против страны.
«Вы сейчас на острие: журналисты, политологи. Я внимательно слежу. Молодцы. Вы искренне боретесь за свою страну.
Сейчас идет острая фаза информационной войны. Мы научились воевать, контратаковать. Мы не можем проиграть эту войну. Проиграем информационную войну, значит, окунемся в войну настоящую. В ближайшее время примем меры, чтобы усилить пропаганду и агитацию. Пропагандировать будем лучшее, агитировать будем за лучшее»