Украинцы требуют остановить гибридную оккупацию страны Западом

По мнению участников встречи, киевский режим должен вывести все иностранные войска с территории Украины.

Украинский народ принял декларацию в свою защиту. Ее представили в пятницу 31 марта.

Сама декларация предполагает:

- ликвидацию режима Зеленского,

- отказ от долгов Украины перед международным валютным фондом (МВФ), Евросоюзом и США,

- возврат украинской земли и формирование единого легитимного представительства украинского народа.

Чтобы выполнить все эти пункты, глава украинской политической партии «Держава» Дмитрий Василец предложил провести по всей территории Украины провести референдумы:

- Не только в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области, а на всей территории. Сделать это нужно в 2024 году. Чтобы уже дальше заниматься самоопределением страны, - заявил Василец.

По мнению участников конференции, уже в этом году киевский режим должен вывести все иностранные войска, а Зеленскому, которому больше не верит большинство граждан страны покинуть Украину вместе с остальными наемниками.

Тогда уже украинский народ сможет выбрать себе лидера, обрести независимость и самостоятельно принять решение: остаться независимым государством или стать частью Российской Федерации. Ведь уже понятно, что с Зеленским Украину ждут совершенно смутные времена и потеря оставшихся западных областей.

Иначе, Украина перестанет существовать как государство даже в нынешних границах. Ведь ее западные соседи уже раскатали губу на целый ряд областей страны.

- Процесс идет. С 2014 года жители приграничных с Польшей, Венгрией, Румынией областей получают иностранное гражданство по упрощенной схеме. Безусловно, у этих страны есть планы по вводу войск под всякими благовидными предлогами. И мы будем противодействовать этому всеми возможными путями. Мирными. Без боевых действий. Через самоопределение, как прописано в декларации защиты украинского народа. Мы категорически против заявлений Запада, где предлагается лишь борьба до «последнего украинца, - ответил на вопрос журналиста KP.RU Дмитрий Василец.

Его мнение поддержали все соратники. По мнению профессора экономики, украинского политолога Александра Семченко, в Польше такие планы звучат от первых лиц, в Румынии от лица отдельных политиков, даже законопроект подготовили - хотят запад Одесской и Черновицкую область. Венгрия до сих пор молчала, но Виктор Орбан тут заявил, что НАТО придется уступить по территории Украины.

- Как известно, у него есть виды на Закарпатье. Год выдерживал нейтралитет, и вот - сломался, - подчеркнул Семченко.

В итоге было объявлено о формировании легитимного Представительства украинского народа. Этот орган начал работу 31 марта. В это представительство вошли лидеры движения: Александр Семченко, Дмитрий Василец, Павел Онищенко, Александр Скубченко и Виктор Малафеев. За них, кстати, украинских граждан, на сайте Всеукраинского Вече проголосовали уже более 4 миллионов жителей Украины.

- Мы не гетьманат, не правительство в изгнании. Мы представляем украинский народ, который за нас проголосовал и нас поддержал на Всеукраинском Вече, - подчеркнул Дмитрий Василец.