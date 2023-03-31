В окна посольства США в Москве будут смотреть «Глаза непокоренного Донбасса»

В Москве военные атташе США, американские дипломаты и члены их семей будут ежедневно видеть лица жителей Донбасса, которые стали заложниками их авантюрной и хищнической политики. Обращая свой взгляд на московскую улицу, через светонепроницаемые окна посольства они будут сталкиваться со взглядом убитых горем людей.

Выставка «Глаза непокоренного Донбасса» открылась у стен посольства Соединенных Штатов Америки в Москве на площади Донецкой Народной Республики.

В экспозиции представлено 40 фото-постеров. Но они в полной мере отражают весь ужас и гнев, смятение и храбрость, боль и решимость, отчаяние и надежду.

«Эти сильнейшие эмоции запечатлены во взглядах очевидцев карательной операции украинских боевиков», - подчеркнул один из организаторов выставки, сотрудник агентства «Армия России» Андрей Шестаков.

Снимки сопровождает описание: «С апреля 2014 года от обстрелов украинских военных погибли и пострадали тысячи мирных жителей ДНР и ЛНР, уничтожены и частично разрушены школы, больницы, детские сады, жилые дома. Десятки тысяч людей, пострадавших от рук украинских силовиков, эвакуированы в Россию».

СПРАВКА «КП»

Агентство «Армия России» с 2021 года подготовило и провело более 35 фотовыставок. В марте 2023 года вблизи посольства Федеративной Республики Германия в Москве открылась фотовыставка знаковых моментов Великой Отечественной войны «Чтобы помнили…».

Также в числе выставок экспозиции «Окна мужества» и «Непобедимая и легендарная». Кроме того, тематические выставки фоторабот были организованы в Международном аэропорту Внуково, на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» и за рубежом - в Китае, Вьетнаме, Азербайджане и Белоруссии.