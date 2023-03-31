Грозит ли людям, переболевшим тяжелым ковидом, "синдром Романа Костомарова": Дан ответ

У людей с постковидным синдромом наблюдается значимое снижение тонуса стенок сосудов, сужение просветов сосудов на кончиках пальцев и в области запястья. Фото: Shutterstock

Ученые из центра биомедицины и фотоники Университета в городе Орел доказали, что ковид изменяет ход кровотока в организме человека в кистях рук, голенях и ступнях.

Ранее было известно, что SARS-CoV-2 повреждает структуру клеток эндотелия, которые выстилают внутренние стенки всех сосудов в нашем теле. Это не только провоцирует системное воспаление, но и мешает нормальному снабжению клеток кислородом и питательными веществами через кровь. Исследователи из Орла решили посмотреть, как меняется кровоток у людей с постковидным синдромом, с помощью лазерного способа измерения скорости течения крови. В исследовании принимали участие люди, которые были госпитализированы в связи с тяжелым ковидом.

Оказалось, что у таких людей наблюдается значимое снижение тонуса стенок сосудов, сужение просветов сосудов на кончиках пальцев и в области запястья. В ногах, как оказалось, тоже правды. Все результаты сравнивали с контрольной группой не болевших ковидом. Вывод: нижние и верхние конечности после ковида не получают необходимый кислород и питательные вещества, микроциркуляция крови в них нарушена. Врачи определили и изменения в нервных окончаниях сосудов у тех, кто переболел ковидом .

- Проблема нарушения микроциркуляции крови после перенесенного ковида есть не у всех, но у значимого числа людей. Особенно у тех, кто болел средне-тяжело и тяжело, - рассказал KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской фирмы Николай Крючков. – Но исследование российских ученых, скорее ставит вопрос, чем дает ответ. Это только описание небольшой серии случаев (23 человека переболевших ковидом и 13 – в контрольной группе) людей в среднем возрасте 58 лет.

Проблема постковидного состояния и его лечения – большой вызов для современной медицины. Значимые постковидные симптомы, головные боли, быструю утомляемость, выпадение волос, «покалывание» в конечностях, нельзя оставлять на самотек, отмечает эксперт.

- Оптимального алгоритма лечения постковидного нарушения микроциркуляции крови на данный момент мы не знаем. Сейчас используются несколько стратегий. Это могут быть вещества, которые увеличивают просвет сосудов, расслабляют мелкие кровеносные сосуды. Есть возможность использования таблетированных форм антикоагулянтов (разжижают кровь, - прим. ред.). Если мы говорим про работу головного мозга, то могут быть в какой-то форме использованы ноотропы. Но все подобное лечение проходит строго под контролем врачей, самостоятельно препараты принимать нельзя, - отмечает Николай Крючков.

- Николай, а означает ли «покалывание» в руках и ногах, которое часто испытывают люди, перенесшие ковид, нарушения микроциркуляции крови? Поможет ли тут массаж?

- Тут нельзя исключать самые разные причины. «Покалывание» в конечностях может быть симптомом поражения периферических нервов. А может быть и проявлением нарушения в работе сосудов. Возможно, нарушен отток венозной крови или есть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Но не исключен и банальный дефицит витамина В12. Тут важно понимать причину. Поэтому, быть может, кому-то вариант «размять конечности» помогает, но важно этот симптом не запускать. Если «покалывание» не проходит и оно достаточно интенсивно ощущается, не занимайтесь самолечением. Нужно обратиться за медицинской помощью и поставить диагноз.

Проблема постковидного состояния и его лечения – большой вызов для современной медицины. Фото: Shutterstock

- На память приходит случай Романа Костомарова. Есть вероятность, что его госпитализировали с ковидом, а потом дело дошло до ампутации конечностей. Это может быть результатом нарушения микроциркуляции крови?

- Такого вывода сделать нельзя. Скорее всего, у Романа Костомарова все-таки был ковид, который потребовал госпитализации. Состояние на момент поступления в больницу, видимо, было уже достаточно тяжелое, что потребовало использования аппаратов ЭКМО (насыщает кровь кислородом вне организма человека, - прим. ред.) и ИВЛ. На этом фоне нередко возникает внутрибольничная инфекция. Бывает и так, что внутрибольничная инфекция оказывается устойчивой к лечению разнообразными антибиотиками, и это, вероятно, случай Романа Костомарова. Инфекция поразила внутренние органы, а в конечностях, где кровоток объективно меньше, потребовалась ампутация. Если был ковид, то, вся эта история по сути является его осложнением.

История Романа Костомарова подтверждает простой факт, если вы чувствуете недомогание, не стоит делать что-то экстремальное, напоминает эксперт. Ходили слухи, что Роман Костомаров окунался в прорубь чуть ли не с температурой, и продолжал работать на износ. Такие экстремальные эксперименты на себе только ухудшают недомогание.