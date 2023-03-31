Герой спецоперации «Z» сержант Джаппаров нашел способ выполнить боевую задачу

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ СПАС ИМУЩЕСТВО БРИГАДЫ

Подполковник Игорь Лебедев

«В ходе специальной военной операции заместитель командира бригады управления по вооружению подполковник Игорь Лебедев выполнял задачи по своевременному обеспечению материально-техническим имуществом российских подразделений, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения. Украинские боевики, стремясь вытеснить российские войска с занимаемых позиций, нанесли удар ракетой «Точка-У» в кассетном снаряжении, по району расположения наших войск. В результате огневого поражения националистов произошло возгорание боеприпасов, находящихся в машине. Мгновенно оценив ситуацию, учитывая большую вероятность угрозы взрыва, способного уничтожить большое количество живой силы и техники бригады, Лебедев сохраняя хладнокровие и спокойствие, рискуя собственной жизнью, в кратчайшие сроки лично забрался в горящий автомобиль и отвел его на удаление от подразделения, после чего приступил к тушению возгорания. Благодаря личному мужеству Игоря Лебедева детонации боеприпасов удалось избежать».

НАШЕЛ СПОСОБ ВЫПОЛНИТЬ БОЕВУЮ ЗАДАЧУ

Сержант Равшан Джаппаров

«В ходе наступления российских войск на одном из тактических направлений экипаж боевой машины пехоты под руководством сержанта Равшана Джаппарова в составе подразделения Воздушно-десантных войск, вел бой с обороняющимися украинскими националистами. Умело маневрируя на участке местности, экипаж Равшана прицельным огнем уничтожил две боевые бронированные машины националистов и 5 боевиков. В результате ответного вражеского огня боевая машина Джаппарова получила повреждения и потеряла ход. Невзирая на смертельную опасность, находясь под огнем противника, экипаж под общим руководством Джаппарова в кратчайший срок смог выявить неисправность и провести ремонт техники, а затем продолжил выполнять боевую задачу по поддержке наступающих российских подразделений. Грамотные и уверенные действия сержанта Равшана Джаппарова, а также умение управлять подчиненным личным составом, позволили выполнить поставленную задачу, нанести противнику существенный урон, способствовали успешному продвижению наступающих российских подразделений».