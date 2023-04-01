Военная спецоперация на Украине 1 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Военнослужащий во время работы расчета зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Стрела-10" в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 апреля 2023 года.

Военный ВСУ назвал Артемовск «адом на земле», об этом рассказала испанская газета Pais, которая взяла у него интервью.

26-летний военнослужащий, ранее работавший в технологической компании и добровольно вступивший в ряды территориальной обороны Украины, заявил, что он не имел никакого опыта, а уже три месяца назад Артемовск, где он оказался, «был в полнейшем ужасе».

Боец Западного военного округа сообщил об уничтожении его подразделением в районе Кременной группы французского легиона, участвующего в конфликте на стороне ВСУ.

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг заявил, что запланированное на весну 2023 года контрнаступление украинской армии не принесет Киеву победу в конфликте.

Минобороны РФ в сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило о ликвидации до 260 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Также «Южная» группировка ВС РФ на этом направлении уничтожила 21 единицу техники.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новости о возможной отправке миротворцев НАТО в зону конфликта на Украине. По его мнению, подобные меры могут быть выгодны Западу и обеспечить мирное решение конфликта с позиции силы. Медведев отметил, что военные НАТО, в случае вступления в зону конфликта без согласия России, будут являться для ВС РФ законной целью.

Высказывания США и других западных стран о недопустимости прекращения огня на Украине можно назвать апофеозом лицемерия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.