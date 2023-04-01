"Месяц борьбы за себя, за свое будущее, за Родину": Тамара Глоба дала важный прогноз на апрель-2023

Тамара Глоба рассказала о самых удачных и опасных периодах апреля. Фото — телеграм-канал Тамары Глоба

В прогнозе на апрель Тамара Глоба учитывает и тотальное солнечное затмение, и ретроградный Меркурий, и другие астрологические нюансы. Новый гороскоп от знаменитого астролога Тамары Глоба по традиции предостерегает от ошибок и обещает удачу. Тамара Глоба записала видеопрогноз на апрель.

Мы прослушали гороскоп Тамары Глоба и публикуем интересные факты-предсказания на апрель от астролога.

1. Апрель – месяц Овна. Это период, когда начинается астрономический и астрологический год. С апреля открывается время, когда мы проходим путь, связанный с нашими воплощениями – круг жизни.

2. Дни повышенной аварийности, когда следует обратить особое внимание на ситуацию на дороге, на отношения с окружающими: 4, 7, 9 , 11, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29 и 30 (первая половина дня) апреля.

3. Обычно апрель – период тепла, когда зацветают цветы, хорошая погода, когда все тает и приходит в состояние новой жизни. Но в этом месяце будет много «бурь», много событий, связанных с погодой. Месяц будет довольно переменный. Увидите и холод, и ветры, и события, которые связаны с наводнениями (много), периодически будут пожары.

4. Это время, когда вопросы: связанные с Родиной; с периодом решения, что будет с урожаем; с финансами; с мировыми проблемами – будут волновать любого человека. Это будет месяц борьбы за себя, за свое будущее, за Родину. Для многих. Потому период важен не только для массовых крупных событий. Но важен и для каждого человека, когда он определяет свое место в будущем.

5. События важные пройдут вокруг затмения Солнца. 20 апреля, 7 часов 17 минут утра (для Москвы) — тотальное Солнечное затмение. Событие, которое сопровождает затмение - ретроградный Меркурий. Те, кто боятся ретроградного Меркурия могут затаиться на 2 недели. Но последующий период стоит оценивать все, что происходит в вашей жизни; внимательно следить за тем, что происходит вокруг вас. Потому что этот период будет касаться ваших финансов и решений о будущем. Огромную роль сыграют и политики, и огромную роль сыграет и ваше личное отношение к жизни.

6. Наиболее важной будет последняя декада месяца. С 19 по 22 апреля – период наибольшего влияния затмения. И также последние 5 дней апреля. Это время, когда нужно быть очень внимательными на дорогах, к личной жизни, к своему кошельку. Особое внимание к здоровью людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Обострение психических заболеваний. Люди, страдающие неадекватными выплесками эмоций, будут проявляться очень странным образом.

7. Первая декада апреля – обратите особое внимание на погоду. И на отношения с окружающими. Берегите родственников, присмотрите за имуществом. Могут идти перемены практически во всех сферах, которые касаются коммуникаций и условий проживания.

8. Наиболее позитивный период апреля - вторая декада месяца. Потому он удачен для путешествий, поездок, полетов.

9. Овны обычно люди позитивные, веселые. Практически представители всех знаков Зодиака их любят, потому что с ними приходит в вашу жизнь оптимизм, радость, веселье и много интересных идей. Овны обладают значительной силой, внутренней энергией – часто она бывает спонтанной, они кидаются на защиту, зачастую не раздумывая. Также они стремятся помочь окружающим – особенно тем, кого любят. Но их спонтанность приносит им и неприятности: потому что, когда они вспыхивают и не могут удержаться, то рушат и правых, и виноватых – происходит крушение идеалов, авторитетов, и тогда люди от них оторачиваются. Но тем не менее: люди того знака вспыльчивые, но отходчивые.

10. Овны спринтеры Зодиака, они действуют быстро, решительно. У них появляется внезапная энергетическая сила неизвестно откуда. Когда процесс (дело, действие) оказывается долгим и нудным, тогда им становится скучно. Когда необходимо сделать большую работу, и они восхищены тем, что делают – тогда неизвестно откуда приходят огромные силы и Овны (как лидеры) способны повести за собой людей. Их способность радовать, защищать, нравится окружающим. Их эмоции как правило понятны – именно потому многие любят этот знак Зодиака: такой открытый, такой веселый, такой яркий. Если Овен впал в состоянии пессимизма, тогда окружающим не поздоровиться. Как только выйдет из этого состояния - снова будет рядом тот, кто вами любим.

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