Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 апреля 2023 года: военнослужащие ВСУ "заканчиваются", Зеленский ввел новые санкции

Бойцы ВСУ под Артемовском жалуются, что их бросили на произвол судьбы. Фото: REUTERS

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СЛАДКОЙ НЕ КАЗАЛАСЬ

В Верховную раду Украины внесены 2 законопроекта, которыми устанавливаются налоговые и акцизные платежи за использование сахара и подсластителей в сладких напитках, а сами напитки предлагается внести в списки подакцизных товаров, что, несомненно выльется в их подорожание (государству пойдет примерно 4 гривны с каждого литра).

Депутаты объясняют эту инициативу необходимостью борьбы за здоровье нации против ожирения и диабета. Но эксперты уверены, что украинцы в нынешних условиях будут потреблять в ответ больше дешевых и более опасных дешевых заменителей вроде "Юпи" и тому подобной продукции.

Странно, как никто из них еще не объявил, что похудению способствуют бронежилет и автомат. Зеленский "заботится" о здоровье нации так, как никакой ВОЗ и не снилось.

Особо примечательно, что новые сборы на сладкие напитки ударят по самому массовому сегменту не самого богатого (мягко говоря) населения.

"МЫ ПРОСТО ЗАКАНЧИВАЕМСЯ"

Военнослужащие 228 батальона 127 бригады территориальной обороны (Харьковская обл.) записали обращение, в котором объявили о коллективном недоверии своему командованию. В списке претензий ВСУшников достаточно много пунктов, характеризующих состояние солдат, среди которых:

- отправка подразделений бригады обманным путём под Бахмут без подготовки;

- отсутствие специальной экипировки и вооружения, танкисты лишены техники и воюют в составе пехоты;

- отсутствие должной эвакуации раненых;

- несоответствие численности бойцов по документам действительности. В ротах осталось по 20-30 человек личного состава;

- хроническая невыплата зарплаты, которую бойцы не видели с января;

- вранье командования, которое работает с "мертвыми душами", чтобы скрыть махинации с деньгами.

- Мы просто заканчиваемся, как люди в стране. Нас просто ушатывают в тупую и говорят, что все нормально, — жалуются солдаты.

Вот дурачки, так ведь и было задумано. И даже сказано: "До последнего украинца!"

УКРАИНА ЗАКАЗАЛА 100 БТР ЗА ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Киев заказал у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak.

- Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 бронетранспортеров Rosomak, — рассказал он журналистам. Но заказ, конечно, оплатят своими деньгами Евросоюз и США, а не Киев, у которого просто денег нет.

Эта информация до глубины души возмутила читателей французской газеты Le Figaro, которые резко отреагировали на новость. Как посчитали французы, это означает растрату бюджетных денег на украинский конфликт.

- Когда они говорят "оплачено ЕС", подразумевается, что 18% суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику, — возмутился один из них.

- А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей! — съязвил другой. И комментариев подобного рода там сотни. А вот тех, кто испытывает радость от подобной новости, практически нет.

БОЛЬШЕ СНАРЯДОВ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами в штабе Объединенной группировки российских войск. На котором сообщил, что для российских войск кратно увеличили выпуск обычных и высокоточных средств поражения.

- За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения, — заявил Сергей Кужугетович.

По словам министра, это "позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения Специальной военной операции". Шойгу отметил, что необходимые объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов были определены специалистами, а сейчас принимаются меры по их наращиванию.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ЖЕН ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА И ГЕНЕРАЛА СУРОВИКИНА

Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ввел санкции против государственных структур и спецслужб Российской Федерации, а также их руководителей. Речь идет о более чем 650 лицах.

- Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это чиновники государства-агрессора, его военно-промышленный комплекс – сотни компаний – и коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах, - заявил президент (пока еще) Украины в видео, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

К какой категории относятся жена и сын зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева - Светлана Медведева и Илья Медведев – а также жена генерала армии Сергея Суровикина Анна, Зеленский пояснять не стал. Или не смог. Прямо-таки Портос, когда-то объяснивший: "Я дерусь, потому что ... дерусь". Этот постоянно чешущий нос и гримасничающий кровавый паяц смешон, даже когда исполняет карательные государственные функции.

Сергей Владимирович, он же просто молит о взаимности – пошлите ему пару-тройку букетов в ответ. Пожалуйста!

НА УКРАИНЕ ЗАПРЕЩАЮТ СООБЩАТЬ О ПОЯВЛЕНИИ ДРОНОВ

Украинские военные призвали не публиковать информацию о движении российских беспилотных летательных аппаратов, потому что это, дескать, мешает работе украинской ПВО.

Глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что такая информация может быть использована Россией для корректировки ударов беспилотниками, а также рассредоточивает работу ПВО. Вредить, как она заявила, могут даже сообщения наподобие "вражеские дроны летят с севера на Киев".

И это правильно, потому что если ПВО Украины предупреждают, и она начинает работать, то обычно именно ракеты ПВО прилетают в украинские жилые дома и разного рода иные мирные объекты. Кстати, ранее было запрещено снимать и размещать в Сети прилеты российских ракет и дронов-камикадзе, чтобы не возбуждать чрезмерно мирное население.

ВО ЛЬВОВЕ СТАЛИ СОБИРАТЬ ДОНАТЫ НА ВСУ ПО-НОВОМУ

Хитрые украинцы во Львове придумали новый способ сборов донатов для ВСУ. Львовский горсовет призвал жителей Львова и гостей города фотографировать неправильно припаркованные автомобили и присылать такие фото через соцсети и мессенджеры.

- Все средства от штрафов за неправильную парковку во Львове будут направлены на помощь украинским военным, - пообещал горсовет Львова.

Пока практические итоги эксперимента неизвестны, но в душах местного населена задета, пожалуй, самая чувствительная для украинцев струна – зависть и доносительство на соседа.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Главком сухопутных войск ВСУ Сырский доложил Зеленскому о потере центра Артёмовска.

- Сенатор от Республиканской партии США Тед Круз заявил, что Китай уже 1000 лет ведёт войну против США, но не смог переплюнуть губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, рассказавшую, что Китай уже 2000 лет планирует уничтожить США, которым в этом году исполнится всего 247 годиков.

- Торговый представитель США Кэтрин Тай обвинила КНР в использовании торговли в качестве оружия: "Пекин использует зависимость других стран от торговли с ним и включает кран поставок, когда дела идут хорошо, и выключает кран, когда дела идут плохо". А разве в США дела ведут не так? Или так можно только Штатам?

- Агентство Bloomberg сообщило, что "влияние России на мировые поставки продовольствия усиливается после того, как два крупнейших западных трейдера заявили о выходе из бизнеса в России".

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