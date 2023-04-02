Екатерина Климова отреагировала на новость о том, что ее экс-супруг Гела Месхи пьет и бьет женщин

Екатерина Климова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова родила от Гелы Месхи дочь Беллу. Казалось, актеры жили душа в душу. Но потом внезапно развелись в 2019 году после четырех лет брака. Екатерина никогда не признавалась, что конкретно стало причиной их развода. Но при этом намекала, что они с экс-супругом остаются близкими людьми, и точку в их истории ставить рано.

На вручении премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Екатерину попросили прокомментировать новость о том, что бывшая девушка Месхи баскетболистка Анна Соколова бросила актера из-за его рукоприкладства и пристрастия к выпивке. Пару месяцев назад 35-летняя блондинка опубликовала в соцсетях снимок окровавленной руки и сообщила, что неудачно упала. Однако друг спортсменки уверяет, что на самом деле Гела толкнул Анну во время ссоры, и при падении она получила травму.

«Она мне позвонила и рассказала, что Месхи выпил алкоголь, потом стал очень нервозным и толкнул ее. Толкнул очень сильно. Она повалилась на пол, и, когда падала, рукой зацепилась об угол стола. Хлынула кровь, после чего ее повезли в скорую», - рассказал приятель Соколовой Михаил Игнатов в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

В ответ Екатерина Климова призналась, что совершенно ошеломлена этой новостью.

«Обалдеть. Не поверю в это ни за что!», - заявила актриса.

За время совместной жизни Гела ни разу не поднял руку на Екатерину, а после развода не сказал в ее адрес ни одного плохого слова. По словам Климовой, она считает информацию о пьянстве и рукоприкладстве бывшего мужа странной.

Гела Месхи встречался с баскетболисткой Анной Соколовой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Личная жизнь Екатерины Климовой всегда приковывала к себе внимание поклонников. Актриса в свои 45 лет остается эталоном женственности и красоты. Первым мужем Екатерины стал ювелир Илья Хорошилов, которому она родила дочь Лизу. Их семейную жизнь разрушил роман актрисы с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней.

«Игорь был очень хорошим учителем для меня. Как раз наши отношения показали мне, какая я сильная, что я могу пережить и такое. Конечно, я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Но оказалось, что все возможно. Человек вообще может все пережить. Организм же хочет, чтобы ты жил, и убирает из твоей жизни какие-то вещи. В моем случае уходит много негативных воспоминаний», - рассказала недавно Климова в интервью Надежде Стрелец.

После развода с Петренко Екатерина нашла утешение в объятиях своего коллеги по сериалу «Волчье солнце» Гелы Месхи. Но и этот брак актрисы закончился крахом.

Екатерина и Гела после развода сумели сохранить хорошие отношения. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас Екатерина снова влюблена. Называть имя нового избранника она не хочет, поскольку у нее с возлюбленным наступил сложный период. Актриса предпочитает сначала разобраться в отношениях.

«Как говорят - кольца нет, значит свободна. Я конечно влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях. Не знаю, насколько это окончательно. Я женщина порывистая. Наверное, моя профессия, гастроли и поездки несовместимы с домашним очагом», - призналась Климова.