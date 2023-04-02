Сергей Степашин назвал власти Украины сатанинскими после ареста митрополита Павла

Суд отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца в электронном браслете Фото: REUTERS

…- Сергей Вадимович, новость, которая в России всех встревожила, такого никто не ожидал… В субботу, 1 апреля, суд в Киеве назначил настоятелю Киево-Печерской лавры - митрополиту Павлу «домашний арест с ношением электронного браслета»…

- Мне это напоминает историю 1918-го - 1919 годов, когда латышские стрелки по приказу польского (советского) чекиста Феликса Дзержинского арестовывали Великую княгиню Елизавету Федоровну, убитую потом в Алапаевске, расстреливали царскую семью, а позже - взрывали храмы. Простая аналогия.

(Великая княгиня Елизавета Фёдоровна - Почётный член и председатель Императорского православного палестинского общества с 1905-го по 1917 год. - А.Г.)

То, что сегодня творит на Украине эта сатанинская власть - полный беспредел. Что касается наших предложений… Считаю, что в Совбезе ООН немедленно должны поставить вопрос о защите христиан на Украине, защите конкретного человека – митрополита Павла.

Голос надо поднимать. Мне интересно, услышат ли нас в ООН. Обязаны - в любом случае.

Ну, и, конечно, я жду немедленной реакции и Папы Римского. Он у нас миротворец замечательный, что-то голоса пока не слышно его.

Председатель ИППО Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

Думаю, что мы все сделаем для того, чтобы митрополита Павла спасти.

У нашего Императорского Православного Палестинского общества есть центр по защите христиан на Ближнем Востоке. Я уже не раз говорил - пришло время защищать христиан и в Европе.

(«Украина цэ Европа», - я так понял по сегодняшней ситуации?»)

А что касается митрополита Павла… Я послушал, как он сказал. Он - Герой. Он сказал честно, жестко, так, как и положено говорить настоятелю, как нужно говорить пастырю, чтобы слово было услышано.

ЧТО СКАЗАЛ МИТРОПОЛИТ ПАВЕЛ ЗЕЛЕНСКОМУ

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! - записал митрополит свое обращение на Ютуб-канале Лавры. - Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры - значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!»

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