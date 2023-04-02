Полезен ли секс для здоровья: развеиваем четыре главных мифа

Возникают устойчивые мифы, что секс вообще панацея от всего
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Нет, конечно, мы не будем отрицать: если секс в вашей жизни есть — это отлично. И никто не будет спорить, что это в первую очередь полезно для отношений. Недаром это трепетно называется «интимная близость». Но часто так бывает, что одиноким девушкам-женщинам сочувственно говорят — вот появится мужик, и все наладится. И так возникают устойчивые мифы, что секс вообще панацея от всего!
Но это вовсе не так. Ну или не совсем так. Вот что о некоторых мифах думает Надин Хамани врач акушер-гинеколог, гемостазиолог, к.м.н., специалист по невынашиванию беременности, член международного общества по тромбозу и гемостазу (ISTH), автор более 20 научных российских и зарубежных статей, основатель проекта «Империя здоровья».
Прыщи и акне часто связывают с отсутствием интимной жизни. Логика приверженцев этой теории следующая: секс нормализует процессы в организме и тем самым оздоравливает кожу.
С медицинской точки зрения, половые гормоны андрогены действительно оказывают влияние на появление и развитие воспалений на лице. У женщин выработку этих гормонов регулируют яичники, у мужчин семенники. Кроме того, они оказывают влияние на либидо и сальность кожи. Однако доказательная база того, что секс влияет на синтез андрогенов, отсутствует. Зачастую проблемы с кожей решаются гормональной терапией и устранением заболеваний ЖКТ. И активность половой жизни никак не сказывается на лечении акне.
Опущение и выпадение внутренних половых органов у женщин может быть отчасти связано с нерегулярностью или полным отсутствием половой жизни. Все потому, что во время оргазма стенки влагалища сокращаются и поддерживают мышцы в тонусе. Если этого не происходит, мышцы ослабевают, и может возникать нарушение положения матки и стенок влагалища. Заболевания этого спектра называются пролапсом.
На вероятность возникновения и развития других гинекологических и урологических заболеваний (например, эндометриоз, миома, цистит или уретрит) отсутствие или наличие секса не влияет. Их этимология совсем другая.
Нередко можно услышать мнение, что отсутствие интимной жизни сказывается на быстром увядании организма и ухудшении внешности. Считается, что без регулярных оргазмов кожа стареет, седина проявляется активнее и морщин становится больше.
В действительности молодость организма во многом зависит от белков основных строительных элементов тела. Например, коллаген составляет около 30% от всех белков в тканях. Он отвечает за подвижность суставов, упругость кожи, здоровье волос и ногтей. Его выработка снижается не только с возрастом, но и при нарушениях работы щитовидной железы. Поэтому появление ранних признаков старения скорее повод обратиться к врачу, а не просто увеличивать количество половых актов.
Распространено мнение о том, что половой акт по нагрузке на мышцы и системы организма сопоставим с тренировкой. Поэтому с целью похудения физическую активность в спортзале можно заменить занятиями сексом.
Это не так. Если взять за ориентир средние значения, то за один половой акт длительностью 5-6 минут взрослый человек сжигает примерно 20 калорий. Это всего наполовину больше, чем если бы вы просто все это время сидели на диване или прошли спокойным шагом 500 м.