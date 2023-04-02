Полезен ли секс для здоровья: развеиваем четыре главных мифа

Возникают устойчивые мифы, что секс вообще панацея от всего Фото: Shutterstock

Нет, конечно, мы не будем отрицать: если секс в вашей жизни есть — это отлично. И никто не будет спорить, что это в первую очередь полезно для отношений. Недаром это трепетно называется «интимная близость». Но часто так бывает, что одиноким девушкам-женщинам сочувственно говорят — вот появится мужик, и все наладится. И так возникают устойчивые мифы, что секс вообще панацея от всего!

Но это вовсе не так. Ну или не совсем так. Вот что о некоторых мифах думает Надин Хамани врач акушер-гинеколог, гемостазиолог, к.м.н., специалист по невынашиванию беременности, член международного общества по тромбозу и гемостазу (ISTH), автор более 20 научных российских и зарубежных статей, основатель проекта «Империя здоровья».

Миф 1: «Все проблемы с кожей закончится, когда с мужчиной жить начнешь»

Прыщи и акне часто связывают с отсутствием интимной жизни. Логика приверженцев этой теории следующая: секс нормализует процессы в организме и тем самым оздоравливает кожу.

С медицинской точки зрения, половые гормоны андрогены действительно оказывают влияние на появление и развитие воспалений на лице. У женщин выработку этих гормонов регулируют яичники, у мужчин семенники. Кроме того, они оказывают влияние на либидо и сальность кожи. Однако доказательная база того, что секс влияет на синтез андрогенов, отсутствует. Зачастую проблемы с кожей решаются гормональной терапией и устранением заболеваний ЖКТ. И активность половой жизни никак не сказывается на лечении акне.

Миф 2: «Чем чаще секс, тем меньше гинекологических заболеваний»

Опущение и выпадение внутренних половых органов у женщин может быть отчасти связано с нерегулярностью или полным отсутствием половой жизни. Все потому, что во время оргазма стенки влагалища сокращаются и поддерживают мышцы в тонусе. Если этого не происходит, мышцы ослабевают, и может возникать нарушение положения матки и стенок влагалища. Заболевания этого спектра называются пролапсом.

На вероятность возникновения и развития других гинекологических и урологических заболеваний (например, эндометриоз, миома, цистит или уретрит) отсутствие или наличие секса не влияет. Их этимология совсем другая.

Миф 3: «Если нет оргазмов, то старость наступит быстрее»

Нередко можно услышать мнение, что отсутствие интимной жизни сказывается на быстром увядании организма и ухудшении внешности. Считается, что без регулярных оргазмов кожа стареет, седина проявляется активнее и морщин становится больше.

В действительности молодость организма во многом зависит от белков основных строительных элементов тела. Например, коллаген составляет около 30% от всех белков в тканях. Он отвечает за подвижность суставов, упругость кожи, здоровье волос и ногтей. Его выработка снижается не только с возрастом, но и при нарушениях работы щитовидной железы. Поэтому появление ранних признаков старения скорее повод обратиться к врачу, а не просто увеличивать количество половых актов.

Миф 4: «С мужиком надо спать чаще, тогда и похудеешь быстрее»

Распространено мнение о том, что половой акт по нагрузке на мышцы и системы организма сопоставим с тренировкой. Поэтому с целью похудения физическую активность в спортзале можно заменить занятиями сексом.

Это не так. Если взять за ориентир средние значения, то за один половой акт длительностью 5-6 минут взрослый человек сжигает примерно 20 калорий. Это всего наполовину больше, чем если бы вы просто все это время сидели на диване или прошли спокойным шагом 500 м.