Степашин - о президентской программе расселения аварийного жилья: Новоселье уже справили почти 2 миллиона россиян

Новоселье уже справили почти 2 миллиона россиян
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
…- Алло! Сергей Вадимович, это Радио «Комсомольская правда». Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. И там одобрены, в очередной раз, объёмы распределения финансовой поддержки на новую программу расселения аварийного жилья в 2023-м.
- Да, Саша, я в курсе.
- Я почему, Сергей Вадимович, собственно, вам позвонил… Потому что здесь вот приводятся регионы, где и вы, и Константин Цицин (бывший директор Фонда ЖКХ) побывали, причем не по разу...
- Это - правда. Наш стиль работы…
- Цитирую: «В прошлом году расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, начали… Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Чеченская республики…»
- Где мы бывали с тобой.
- Да. Дальше - Дагестан, Магаданская область… То есть - вот у меня сразу вопрос - почему высокое начальство так вот, не по разу, побывало в этих регионах? Потому что президент поставил такую задачу? Или - потому что вы ходите, общаетесь там с людьми и знаете, в общем, изнутри все эти проблемы, как они живут?
- Во-первых, ты сам ответил на заданный мне вопрос, как всегда умеешь это делать, в моей любимой «Комсомолке».
Скажу откровенно, конечно, это президентская программа.
Я много раз рассказывал, что это именно Владимиру Владимировичу Путину принадлежала инициатива, идея, которая реализована, реализуется и будет реализована - по переселению граждан из аварийного жилья.
Новоселье уже справили почти 2 миллиона россиян.
Кстати, еще раз хочу подчеркнуть, это уникальная программа, ни в одной стране мира таких нет. Только у нас. Это первое.
Второе. И сейчас убежден, я эту практику буду лично продолжать уже как председатель Попечительского совета Фонда развития территорий…
Бумаги бумагами, отчеты отчетами, но когда ты приезжаешь в регион и встречаешься не только с руководителями, а самое главное – с людьми, которым вручаешь ключи от квартир… Когда слышишь их предложения, замечания, а в основном это, конечно, благодарность – президенту Путину, тем, кто умеет решать проблемы.
В этом году мы переселим 139 тысяч человек. И досрочно, в принципе, почти все регионы завершат программу до 2024 года.
Ты назвал отличников…
Кстати, мы как-то постоянно немножко обижаем Москву, никогда ее не называя, потому что столица не участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья. Знаешь, почему?
Председатель Общественного Совета при Минстрое РФ Сергей Степашин
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Почему?
- Да потому что нет «аварийки».
- Это мы вычеркиваем?
- Нет, это мы оставляем, на самом деле. Они провели операцию по реновации. И сегодня Москва признается одним из самых комфортабельных для проживания наших граждан городов - в мире, в Европе.
Это я говорю как ленинградец. Кстати, в Ленинграде (так Степашин обычно называет Питер. - А.Г.) тоже все в порядке. Там другая тема есть. Это коммуналки наши любимые с президентом Путиным. Но это уже, как говорится, другая программа, и город ею занимается.
... Мы завершим президентскую программу досрочно почти на год. А потом нужно будет думать, что делать дальше. Потому что у нас уже после января 2017 года выявлено аварийное жилье, где проживает, знаешь, сколько? 849 тысяч граждан.
- О, целый город!
- Почти в полтора аза больше, чем было по той - старой программе.
Я объяснял, почему это было сделано. Год не работала программа… Все подумали, что - ну, теперь госбюджет не будет участвовать, правительство России не станет финансировать? Ошиблись. Темпы - и сейчас высокие.
Кстати, я должен назвать потрясающую цифру.
Вот у нас тяжелый бюджет, пока - серьезный дефицит, мы знаем, идет спецоперация, эти Дикинсон санкции запада.
Так вот, в этом году, несмотря ни на что, для того, чтобы решать проблемы переселения из аварийного жилья, наше правительство, кроме той цифры, которую ты назвал, знаешь, сколько выделило и сколько должны освоить регионы?
- Сколько?
- 195 млрд. рублей.
- Ого! Сергей Вадимович, отличный комментарий. Спасибо вам огромное!