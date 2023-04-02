Звезда «Ранеток» Елена Третьякова, родившая в Аргентине ради гражданства, живет с младенцем на улице

В июле прошлого года экс-"Ранетка" неожиданно сообщила, что переехала в Буэнос-Айрес и родила там сына. Фото: соцсети.

Звезда сериала «Ранетки» Елена Третьякова несколько лет назад ушла из шоу-бизнеса. С 2005 года она пела в популярной девичьей группе «Ранетки», затем снялась в пяти сезонах одноименного телепроекта. В 2020 году Третьякова объявила, что не собирается продолжать музыкальную карьеру. В соцсетях Елена позиционировала себя как практикующий психолог и коуч.

В июле прошлого года Третьякова неожиданно сообщила, что переехала в Буэнос-Айрес и родила там сына. Новость оказалась полным сюрпризом для тех, кто следил за ее судьбой. Елена, хотя и активно рассказывала подписчикам о своей жизни, о беременности не упоминала.

Первое время актриса радовалась переезду и с упоением рассказывала о буднях в Южной Америке. Фото: соцсети.

Актриса выбрала для эмиграции именно Аргентину, поскольку в этой стране роженицам проще всего получить новый паспорт. Родители-иностранцы, родившие здесь ребенка, могут сразу же подать документы на ПМЖ, а через два года оформить гражданство этой страны. Ребенок же становится гражданином Аргентины сразу после рождения. Своего сына Третьякова назвала Лионель Кристиан.

Рожать в Буэнос-Айресе Елена решила ради гражданства этой страны. Фото: соцсети.

В своем блоге 34-летняя Елена делится подробностями заграничной жизни. Первое время актриса радовалась переезду и с упоением рассказывала о буднях в Южной Америке. Однако со временем оптимизм сменился унынием. Жизнь в эмиграции оказалась не такой уж приятной, какой ее себе представляла экс-«Ранетка». Главным камнем преткновения стал квартирный вопрос. В итоге актриса оказалась на улице с грудным младенцем на руках.

Третьякова и ее сын оказались на улице. Фото: соцсети.

«Эмиграция - это очень тяжело. В Аргентине огромное количество плюсов, но и такое же огромное количество минусов, к которым тяжело привыкнуть. Да и нужно ли вообще привыкать к тому, чего тебе не подходит? Так что мы в подвешенном состоянии. Сегодня нужно решить вопрос с хозяйкой, с которой нам реально не повезло», - рассказала Елена на своей странице.

Третьякова сменила не одни апартаменты, пока, наконец, не нашла квартиру, которая устраивала ее по всем параметрам. Жилье выглядело идеальным: просторные светлые комнаты, и цена разумная. Позже выяснилось, что хозяйка недвижимости умолчала о многих нюансах. Апартаменты оказались рассадником насекомых. По комнатам рыскали полчища тараканов, которые залезали даже в постель и в холодильник. Кроме того, новорожденного младенца покусали блохи. К тому же квартира оказалась жаркой и душной – помещение практически не проветривалось. В апартаментах установлено четыре кондиционера, из которых работал только один.

Снятая актрисой квартира оказалась рассадником насекомых. Фото: соцсети.

Почти все лето (в Аргентине оно длится с декабря по февраль) семья пережила в машине.

«Просто садились и ехали куда-то, лишь бы под кондиционером. В квартире с маленьким ребенком и неисправными кондиционерами было просто невыносимо», - рассказала Третьякова.

Жалобы квартиросъемщиков владелица недвижимости попросту игнорировала. В итоге Третьякова не выдержала, собрала вещи и съехала из апартаментов. Внесенный за аренду залог ей вернули, но далеко не сразу и с боем.

Новорожденного сына актрисы покусали блохи. Фото: соцсети.

Новую квартиру молодая мама пока не нашла – в Аргентине это не так-то просто сделать. Сейчас Третьякова с маленьким сыном живет на улице. Семья ночует в машине. В соцсетях Елена пожаловалась, что ночью они практически не спали.

«Нам негде жить», - говорит Лена.

Актриса даже задумалась об отъезде из Аргентины, поскольку поняла, что вряд ли свыкнется с жизнью в этой стране.