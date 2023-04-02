Карьера артиста-миллионера Александра Реввы в России окончена: почему отменили все концерты юмориста

Александр Ревва с женой Анжеликой и детьми живет в Подмосковье. Фото: социальные сети

Апрельские концерты Александра Реввы в Москве и Санкт-Петербурге не состоятся. Команда артиста запустила информацию о том, что Ревва сам отменил выступления. Рассказываем, что произошло.

Артур Пирожков – у вас отмена

С начала 2023 года артист Александр Ревва (поет под псевдонимом Артур Пирожков) планировал отработать концерты в регионах страны и в столице, которые начинали переносить еще из-за коронавирусных ограничений с начала пандемии. Переносов было несколько, и Ревва планировал их отработать до мая. Но отработал лишь один концерт. Региональные отмены начались после того как и общественники, и зрители выступили против концертов Александра Реввы. Началось это не случайно – а из-за его антипатриотических реплик. По Сети разошлось видеообращение, где не просто требовали отменить концерт Реввы в Краснодаре, а предполагали – может артист деньги от продажи билетов направит в поддержку ВСУ? Кубанские участники СВО также выступили против концерта певца: «От имени бойцов батальона спецназначения «Тигр» я прошу вас игнорировать концерт и не давать этому Артуру Пирожкову из своих денег ни рубля. Запомните главное, каждый рубль, который вы ему дадите, будет потрачен на поддержку Украины, а часть денег перечисляет на нужды ВСУ». Общественность поддерживала отмену концертов, обращались даже в правоохранительные органы с таким требованием, в соцсетях о Ревве сказано много неприятных слов. Отменили его концертное шоу в Ростове-на-Дону (за несколько часов до начала), Краснодаре, Белгороде…Сам Ревва после региональных отмен решил их причиной назвать технические проблемы, «связанные с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия». Александр тогда сообщил в соцсетях: «Безумно жаль! Я восхищаюсь моими зрителями, которые ждали меня и не сдавали билеты более двух лет. Организаторы переносили уже четыре раза эти концерты из-за пандемии. Очередной перенос на осень 2023 года».

На крыше элитного дома, где купил апартаменты Александр Ревва есть бассейн. В сутки за аренду квартиры в этом ЖК можно выручить от $500. Фото: социальные сети

Для отмен в Москве и Санкт-Петербурге артист причин придумывать не стал. Деньги за билеты зрителям возвращают.

Новые штрихи к портрету артиста добавило интервью его отца Владимира Реввы «Комсомолке». Владимир Николаевич живет в Донецке, где до 24 лет жил и его сын Александр, который с 2014 года ни разу не был на Донбассе: «Он ни разу сюда не приехал, последний раз я видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился». Но при этом артист после 2014 года периодически выступал на Украине. По словам Реввы-старшего: «Сын мне тогда сказал: «Если я буду ездить на Родину, то меня на Украину не пустят».

Артист, миллионер и успешный бизнесмен

У Александры Реввы украинское гражданство, он много лет с семьей живет в Москве. У Александра и его жены есть недвижимость и в Москве, и загородный дом в Подмосковье - в элитном поселке Павлово на Новорижском шоссе. Дочки артиста учатся в элитной подмосковной гимназии.

Выписка из Единого государственного реестра ИП. Летом 2022 года артист зарегистрировал ИП, чтобы заниматься концертной, звукозаписывающей, кинодеятельностью.

Ревва до 2022 года был одним из самых высокооплачиваемых артистов в шоу-бизнесе. Успел построить успешную карьеру и прилично заработать, и, можно предположить, что хранил деньги в том числе и на зарубежных счетах.

Даже в разгар пандемии в рейтинге Forbes наших успешных звезд заработок Александра за год оценили в сумму $4,1 млн. (317 млн. рублей). Ревва зарабатывал не только частными концертами и съемками в юмористических шоу и рекламе. У него есть и бизнес - киностудия ООО «Войс Медиа». Также бизнесмен-шоумен на анимационной студии спродюсировал и сделал мультсериал «Колобанга» (права на показ были проданы за рубеж). Согласно последней опубликованной отчетности, годовая прибыль (2021 год) ООО «Войс Медиа» составила 88,6 млн. рублей.

На телевидение Ревву сниматься больше пока не зовут. Их с женой периодически приглашают на светские премьеры в Москве – где Александр убегает и прячется от журналистов, опасаясь неудобных вопросов. Выступление Александра Реввы на частном мероприятии стоит 5 миллионов рублей и сейчас, и уже последние почти 5 лет. Однако последний год желающих заказать артиста немного – говорят, что спрос упал на 60% - 70%. Потому все чаще Александра Ревву можно увидеть на клубных площадках Дубая. Кстати, он купил жилье в элитной высотке Address Beach Residences в ОАЭ – цена квартиры с тремя спальнями там от 100 млн. рублей.

Будут ли рады люди Ревве на российских сценах? За кулисами шоу-бизнеса предполагают, что это может случиться после того, как артист публично выступит с патриотическими высказываниями или хотя бы опровергнет информацию о своей антипатриотической позиции.

Переедет или останется?

Много писали о переезде Александра с семьей то в Испанию, то в ОАЭ. Но артист с семьей живет в Москве — точнее в Подмосковье.

Нумеролог Фарида Красавкина сделала нумерологический расчет: у Александра социальная задача – наладить отношения с родителями, помочь близким, не взирая на свое эго, свои «хотелки». Фото: Личный архив

Нумеролог Фарида Красавкина сделала нумерологический расчет kp.ru характера и возможностей 48-летнего Александры Реввы.

- Есть знак в его нумерологической карте, который отвечает за то, что на протяжении всей жизни он может сталкиваться с взлетами и падениями – причем резкими. Этот знак говорит, что человек может быстро подняться на самый верх и также быстро упасть вниз. Может касаться и карьеры. Когда человек идет по сфере своего предназначения (а Александр идет), то такому человеку везет по жизни - ему предоставляются нужные люди, возможности, блага от Вселенной. Если человек улавливает знаки судьбы (как правило, такие люди улавливают), то ему везет по жизни. Он человек одаренный. Но ему очень важны материальные блага. Знак 10 (его день рождения), работает на протяжении всей жизни - он будет зациклен на материальном достатке. Начиная с 43 лет в нумерологической карте есть указания, что можно удачно совершать поездки, переезды. Но если Александр Ревва и будет переезжать (о чем много говорят), то только если будет уверен в более выгодном материальном положении на новом месте.

- 16-й аркан в плюсе – проявление того, что он сможет начать с нуля, если будет улавливать новые возможности. Месяц рождения говорит, что он самодостаточный, лидер. У него завышенное эго – может перекрывать его энергию денег. Его нумерологические знаки не дают середины – у него может быть либо все хорошо. Либо все плохо. Середины не дано.

- Помимо того, что ему соблаговолит Вселенная и открывает дороги, очень важно для человека выполнять социальную задачу – у него это не только создание уюта и комфорта для себя, но и для близких. У Александра программа – наладить отношения с родителями, помочь близким, не взирая на свое эго, свои «хотелки». Путь к осознанию своего эго долгий. Артист будет зациклен в 2023 году на материальных благах, статусе.