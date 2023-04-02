Певица Слава рассказала, что ребенок ее дочери едва не умер при рождении

Певица Слава. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Слава стала бабушкой в 42 года: ее дочь Александра Морозова 30 марта родила сына. На радостях артистка даже выпила коньячку прямо в роддоме, о чем она рассказала в соцсетях. Причина снять стресс у звезды была более чем весомая. Оказывается, Саша едва не потеряла ребенка при родах. Спустя несколько дней после появления малыша на свет Слава поделилась с подписчиками подробностями.

Беременность Александры протекала без осложнений, но ее ребенок появился на две недели раньше положенного срока. В этот день будущая мама сходила на йогу, а потом поехала в перинатальный центр на плановый осмотр. Во время обследования врачи обнаружили, что ребенок обмотался пуповиной. Александру срочно повезли на операцию.

«Малыш обмотался пуповиной, и сердечко плохо стучало. Не передать, что мы пережили. Вообще, должен был быть другой доктор, но его не было на месте, поэтому нас оперировал главврач», - рассказала Слава в соцсетях.

Сейчас малышу и молодой маме ничего не угрожает, они находятся под присмотром специалистов.

Дочь артистки Александра едва не потеряла малыша. Фото: соцсети.

Внук звезды появился на свет в элитном перинатальном центре на улице Правды. Стоимость ведения родов в нем – от 626 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от выбранных опций. За эти деньги будущую маму наблюдают врачи, прошедшие стажировки в клиниках Европы и США. За сами роды с пациенток берут еще 229 тысяч рублей, плюс от 56 до 110 тысяч рублей стоят каждые сутки пребывания в стационаре (цена зависит от комфортности палаты).

В роддоме Сашу кроме мамы поддерживал ее муж. В ноябре дочь Славы вышла замуж за своего давнего возлюбленного, 25-летнего Андрея Дедова. Тогда никто не подозревал, что невеста беременна. Но уже совсем скоро Саша перестала скрывать животик и рассказала, что ждет первенца.

Анастасия Сланевская родила Сашу, когда ей было всего 19 лет. С первым мужем Константином Морозовым артистка рассталась из-за бытовых разногласий. У звезды также есть 11-летняя дочь Антонина Сланевская. Девочка родилась в гражданском союзе певицы с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Дочь Славы закончила престижную Ломоносовскую школу в Москве, затем еще год отучилась в Швейцарии. Получив аттестат, Александра поступила в театральный вуз. Но, проучившись в нем всего год, забрала документы и поступила в РУДН на лингвиста. В университете девушка изучала английский и французский языки. Муж Саши работает в сфере автобизнеса.