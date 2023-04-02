Биография Владлена Татарского: взорвали военкора, писавшего правду о Донбассе

Погиб блогер, военкор Владлен Татарский Фото: Кадр видео

Во время взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт- Петербурге, где пострадало не менее 25 человек, погиб блогер, военкор Владлен Татарский - в этом заведении проходил его творческий вечер, и главному герою мероприятия неизвестная девушка, одна из почти сотни гостей, вручила позолоченную статуэтку солдата, в которой, по предварительным данным, находилось взрывное устройство, эквивалентное более чем 200 граммам тротила. Вспоминаем биографию Владлена Татарского.

Владлен Татарский — творческий псевдоним Максима Фомина. Псевдоним родился под впечатлением от непростой судьбы главного героя романа Пелевина «Generation П» - Вавилена (Владимира) Татарского.

Максим появился на свет в Макеевке, в Донецкой области тогда еще Украинской ССР 25 апреля 1982 года. В 1999-м окончил среднюю школу № 93 в Макеевке и пошел работать на шахту — как его отец и дед. Позже торговал мебелью. Бизнес тогда повсеместно и плотно пересекался с криминалом. Попав в непростую ситуацию, оказался вовлечен в историю с налетом на банк. Получил срок. Колония, где отбывал заключение, в июле 2014-го попала под обстрел. Фомин, чудом оставшийся в живых, вступил в ополчение, взял позывной Профессор.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ему только-только исполнилось 32 года, когда летом 2014-го он начал боевой путь под командованием подполковника в отставке, знаменитого в регионе Игоря Безлера, командира «Народного ополчения Донбасса» в Горловке.

Позже оказался в подразделении специального назначения Министерства транспорта ДНР «Витязь».

Когда различные отряды ополчения были преобразованы в Народную милицию, перешел в разведроту четвертой бригады НМ ЛНР. Именно там он служил до конца 2014 года.

После некоторого перерыва, весной 2015 года вновь вернулся на службу в республике. Около года служил в одном из самых легендарных подразделений Донбасса - батальоне «Восток» под командованием Александра Ходаковского.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2017-м году был направлен в батальонную разведку Народной милиции ЛНР.

В 2019 году Максим Фомин создал группу «Терриконы Донбасса» и начал вести личный блог в своем telegram-канале «Владлен Татарский». Канал стремительно набрал популярность. Материалы собирали сначала десятки, а вскоре сотни тысяч просмотров.

Причина, казалась, лежала на поверхности — личный взгляд заинтересованного, через многое прошедшего и весьма начитанного человека из гущи событий. Иногда смертельно опасных.

В ежедневном режиме Татарский выкладывал боевые сводки, и мнения очевидцев или хорошо осведомленных людей о происходящем на фронтах. Его читали, потому что ему доверяли. Он точно не входил в круг диванных экспертов или столичных «военно-политических блогеров».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под известным уже, наверное, всей стране псевдонимом Владлен Татарский у него вышли две книги. С простыми и емкими названиями: «Война» и «Бег» ( автобиографическое повествование). Был подготовлен к печати сборник рассказов «Медитация».

После начала спецоперации на Украине в качестве военкора с первых же дней СВО прибыл в Донбасс. И был зачислен в состав батальона «Восток».

В telegram-канале Владлен Татарский, у которого более 600 тысяч подписчиков, автор оперативно сообщал обо всех самых актуальных событиях, происходящих в ДНР и ЛНР.

Он был дважды женат, у него растет сын. Теперь — без отца.

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