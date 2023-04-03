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В мире3 апреля 2023 1:00

45-летний бизнесмен тратит миллионы долларов, чтобы получить тело 18-летнего юнца

Вот уже несколько лет американец Брайан Джонсон борется со старением и пока выигрывает
Мария БЕРК
Брайан Джонсон (45 лет) и его сын Талмейдж (17 лет).

Брайан Джонсон (45 лет) и его сын Талмейдж (17 лет).

Фото: СОЦСЕТИ

Мечта о вечной молодости преследовала людей на протяжении веков. И чем больше богатств, тем молодость желаннее - доступнее уколы красоты, антивозрастные добавки, стволовые клетки, увлажняющие порошки и прочие омолаживающие техники. И, глядя на эти методики, совет царевны из «Конька-горбунка» - искупаться в кипятке и молоке - кажется максимально безобидным.

Вот и американец Брайан Джонсон - до 2013 года успешный бизнесмен, чья компания по обработке платежей Braintree оценивалась почти в миллиард долларов, - строил свою мини-империю. Родом из мормонской семьи, Джонсон жил обычной жизнью, воспитывал с женой троих детей и даже не помышлял о биохакинге. Но в один прекрасный день осознал всю тщетность бытия: заработал депрессию, лишний вес и мысли о суициде и в итоге решил продать свою компанию корпорации eBay.

2 МИЛЛИОНА НА СЕБЯ

Оказавшись с $800 млн на руках, Джонсон решил их инвестировать в себя - остановить процесс старения и вернуть себе организм и тело 18-летнего юнца. Сегодня на омоложение 45-летнего бизнесмена работает команда более чем из 30 врачей и медэкспертов, которые следят за каждым его органом. Группу возглавляет 29-летний геронтолог, врач регенеративной медицины Оливер Золман. Его цель - доказать, что человек может сократить медицинский возраст каждого из своих органов на 25%.

Только в этом году бизнесмен собирается потратить на свое омоложение не менее $2 миллионов.

КИШЕЧНИК АНФАС И В ПРОФИЛЬ

Как сейчас отмечают эксперты, Брайан Джонсон действительно здоровее, чем большинство 45-летних. Тесты показывают, что общий биологический возраст сократился как минимум на пять лет. Результаты свидетельствуют, что у американца сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а объем легких и физическая форма 18-летнего. «Все показатели, которые мы отслеживаем, значительно улучшились», - отмечает терапевт Джефф Толл.

Ежедневно Джонсон следит за своими жизненно важными показателями: вес, индекс массы тела, жировые отложения, температура, уровень глюкозы, частота сердечных сокращений и уровень кислорода во время сна. А каждый месяц он сдает анализ крови на сотню показателей, мочи и кала, делает МРТ, УЗИ и колоноскопию, а также проходит десятки медицинских процедур, некоторые из них экстремальные и болезненные.

Джонсон знает «в лицо» каждый миллиметр своего тела: он сделал 33 537 снимков своего кишечника, обнаружил, что его ресницы короче, чем в среднем, и исследовал толщину сонной артерии. У него даже есть устройство, которое подсчитывает количество эрекций за ночь.

Так Брайан выглядел до того, как начал свой радикальный эксперимент.

Так Брайан выглядел до того, как начал свой радикальный эксперимент.

Фото: Youtube

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Для того чтобы добиться таких ошеломительных результатов, Джонсон не живет жизнью обывателя, он фактически все время проводит в гонке с биологическими часами. Подъем в пять утра. И сразу два десятка лекарств и БАДов (цинк, куркума, черный перец, имбирь, микродоза лития и др.). Любой прием пищи ограничен строгой диетой с учетом медицинских показателей - 1977 калорий веганской пищи.

«То, что я ем, определяется не моими желаниями, а потребностями тела, - говорит он. - Моя печень, сердце, метилирование моей ДНК решают, сколько еды необходимо для лучшего протекания биологических процессов в моем теле».

Далее физические упражнения: ежедневно часовая тренировка из 25 упражнений, а также три раза в неделю занятия повышенной интенсивности.

Особое внимание Джонсон придает 2-минутной чистке зубов. Бизнесмен использует щетку, ирригатор, зубную нить, скребок для языка, масло чайного дерева для полоскания и антиоксидантный гель для десен. Следом идет защита кожи и семь ежедневных кремов, помимо еженедельной лазерной терапии и кислотного пилинга. Кстати, на солнце он практически не бывает.

Спать Брайан ложится в одно и то же время, после двух часов ношения очков, блокирующих синий свет.

«Сон, возможно, это самая важная практика для здоровья и хорошего самочувствия. Я много лет работаю над достижением стабильного и качественного сна», - отмечает он. Его рекомендации таковы: затемненная комната, сон в одиночестве и матрас с регулируемой температурой.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Джонсон прекрасно понимает, что его одержимость омоложением может выглядеть как помешательство. Его обвиняли в проблемах с психикой и расстройстве пищевого поведения. На пути к цели бизнесмена поддерживает 17-летний сын Талмейдж. Тот перенял привычки отца - ест сырые или тушеные овощи, но при этом не измельчает их в блендере.

Идеей вечной молодости Джонсон не ограничивается. «Мы планируем практически все, так почему же у нас нет плана нашего коллективного процветания? После 82 черновиков и десяти лет размышлений я опубликовал план процветания человечества», - отмечает бизнесмен. Основная его мысль: радикальное совершенствование и ускоренная эволюция человека, его сознания и познания, а также обновление убеждений, ограничивающих развитие.

КСТАТИ

Его меню на ужин

Овощное пюре из черной чечевицы, брокколи, цветной капусты, грибов, чеснока, корня имбиря, лайма, тмина, конопляного семени, оливкового масла и яблочного уксуса.

Десерт: пудинг из миндального молока, орехов макадамия, грецких и бразильских орехов, льняного семени, подсолнечного лецитина, корицы, вишни, черники, малины и гранатового сока.

Шоколад - темный, приготовленный определенным образом из какао-бобов с высоким содержанием полифенолов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Научный прорыв в остановке старения возможен через 10 лет»

Николай КРЮЧКОВ, иммунолог,

эксперт по здравоохранению:

- Биомедицинские исследования по противодействию старению, которые сейчас проходят, могут дать практические плоды уже в ближайшие 10 - 15 лет. Развитие будет бурным, оно будет касаться как медпрепаратов, так и медицинских приборов, корректировки питания.

Сегодня есть несколько ключевых проблем. Во-первых, как измерять старение у одного человека и группы разных людей. Методов много: функциональные тесты, анализ различных биохимических показателей, теломер. Сейчас появляется понимание, что работает, а что нет. Во-вторых, нужно определить, а чего именно надо добиться: улучшается качество жизни, отодвигаются заболевания, проявляющиеся при возрастных изменениях, изменяется продолжительность жизни.

Биохакеры сегодня - это в основном состоятельные люди, которые готовы тратить деньги и ставить на себе опыты. Главное для них - дожить до того момента, когда прорывные технологии по остановке старения станут возможны. То есть они не думают, что достигают бессмертия прямо сейчас. Их задача - поэтапно продлевать себе жизнь.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Научный прорыв в остановке старения возможен через 10 лет»

Николай Крючков, иммунолог, эксперт по здравоохранению:

- Биомедицинские исследования по противодействию старению, которые сейчас проходят, могут дать практические плоды уже в ближайшие 10 - 15 лет. Развитие будет бурным, оно будет касаться как медпрепаратов, так и медицинских приборов, корректировки питания.

Сегодня есть несколько ключевых проблем. Во-первых, как измерять старение у одного человека и группы разных людей. Методов много: функциональные тесты, анализ различных биохимических показателей, теломер. Сейчас появляется понимание, что работает, а что нет. Во-вторых, нужно определить, а чего именно надо добиться: улучшается качество жизни, отодвигаются заболевания, проявляющиеся при возрастных изменениях, изменяется продолжительность жизни.

Биохакеры сегодня - это в основном состоятельные люди, которые готовы тратить деньги и ставить на себе опыты. Главное для них - дожить до того момента, когда прорывные технологии по остановке старения станут возможны. То есть они не думают, что достигают бессмертия прямо сейчас. Их задача - поэтапно продлевать себе жизнь.

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